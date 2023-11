Máte se odstěhovat do Turecka, Austrálie, Ruska, Jižní Ameriky nebo Afriky, chcete-li jezdit auty s motory podle svého gusta včera | Petr Miler

Takhle tedy autoři této analýzy její závěry nepodávají, je ale snadné si je tak přeložit. Londýnský think-tank Carbon Tracker jmenuje místa na světě, ke zaostávají ve vnucování elektrických aut ve snaze tato místa očernit, racionálně uvažující lidé to ale mohou vnímat úplně jinak.

Před pár dny jsme si připomínali 34. výročí listopadových událostí roku 1989. Patřím mezi ty, kteří dobře vnímali nejen toto období, ale i éru, která mu předcházela. Jsem i proto velmi citlivý na projevy jakékoli totalitní ideologie, která ve snaze o dosažení jakéhosi vyššího dobra potírá lidské svobody, brání dialogu, nepřeje si, aby lidé přemýšleli a vnucuje jim zjednodušená a ve své podstatě nefunkční řešení složitých problémů.

Jsme s kolegy v redakci ideově dalece vzdáleni Miloši Zemanovi, bývalému českému prezidentovi, to ale neznamená, že budeme odsuzovat vše, co si myslí nebo co říká. Právě on při 34. výročí událostí 17. listopadu pronesl v diskuzi na CNN Prima News pár vět, které velmi výstižně varují před tím, že to, co jsme před 34 lety vyhodili dveřmi, se do našich životů plíživě vrací oknem. Jen to místo rudé má zelenou barvu.

„Zelená ideologie je v podstatě totalitní ideologie svého druhu, samozřejmě jiná než ta komunistická vnějškovou formou, ale totalitní svoji netolerancí, neochotou k dialogu atd. A kromě toho, a to má také společné s tou komunistickou ideologií, vede k ekonomické zhoubě např. k pádu automobilového průmyslu,” řekl historicky třetí český prezident.

Je to skutečně výstižné shrnutí, neboť takto se nutně musíte cítit při diskuzi s jakýmkoli zatvrzelým příznivcem „zelených” řešení. Je až fascinující, jakým způsobem např. zastánci elektromobilů smýšlejí - kolikrát ani sami takové auto nemají, přesto je agresivně vnucují všem jako jediné správné řešení, argumenty posouvající tyto vozy do trochu jiného světla ignorují.

Pro svobodomyslně uvažujícího člověka je to nepochopitelné, nepřijatelné jednání. Však zatímco my řekneme něco ve smyslu: „Jestli chcete elektromobil, fajn, tak si ho kupte, je to vaše věc. Ale nám jej nenuťte, protože pro nás nepředstavuje řešení,” oni jednají stylem: „Budete dělat, co my řekneme. A co budeme dělat my, tak do toho vám nic není.” Netolerance, neochota k dialogu, to je přesně ono. A k čemu to vede v ekonomické rovině, vidíme v poslední době (byť zatím v náznacích) velmi dobře.

Člověk se tak musí jen hořce pousmát, když je konfrontován s jedním z výstupů práce dogmaticky uvažujících hlasatelů „zelené pravdy”, kteří se sdružují v různých organizacích, jako je londýnský think-tank Carbon Tracker. Agentura Bloomberg informuje, že nově vydal varování pro místa jako Austrálie, Rusko, Turecko, Indie, Thajsko, Malajsie i zbytek Asie, Jihoafrická republika a vůbec celá Afrika, Jižní Amerika, no v zásadě všechna místa světa krom EU, USA a Číny, že jejich neochota přejít na elektromobily povede k tomu, že se stanou domovem „vysoce znečišťujících automobilů”, které jim automobilky budou dál prodávat, zatímco jinde už ne.

Zpráva Carbon Trackeru navíc naznačuje, že země, které nemají v plánu ukončit prodej benzinových vozidel, nejenže selžou v přispění ke snížení klimatických změn, ale budou poškozeny i finančně. Afrika například utrácí každý rok 80 miliard dolarů na dovoz paliva, ale Carbon Tracker odhaduje, že Afrika, Asie a Jižní Amerika dohromady by mohly ušetřit více než 100 miliard dolarů na dovozu paliva a zlepšit svou obchodní bilanci, pokud by zavedly politiky, které by podporovaly zavádění elektrických vozidel.

Je to skutečně výsměch, neboť je snad už naprosto evidentní, k čemu manipulace s trhem ve prospěch ideologicky, nikoli fakticky lepších, ovšem podstatně méně efektivních řešení vede. Je to ekonomická zhouba, o které mluvil Miloš Zeman - umělé zdražování elektřiny preferováním drahých a nespolehlivých zdrojů, umělé zdražování aut obdobou téhož apod. rozhodně nepovede k tomu, že někdo něco ušetří. Jak ale padlo výše, agresivní a arogantní zelená ideologie nezná nezbytnou pestrost řešení vedoucí k efektivnímu pojetí čemukoli a má pocit, že Africe, Indii a Malajsii pomůžete tím samým, co jste udělali neb uděláte v Evropě, Švýcarsku či Kalifornii. Jak absurdní to je.

Podobným výlevům bychom normálně nevěnovali pozornost, s jistou nadsázkou ale můžeme celou věc otočit. Pokud jste zatvrzelí petrolheadi, Carbon Tracker vám předkládá slušný výčet míst, kde si dál budete moci koupit auto podle svého gusta. Třeba taková Brazílie na elektromobily přecházet jistě nebude, má své vlastní, dostatečně efektivní a podstatně levnější řešení. Též nelze očekávat, že by elektromobily začaly vládnout třeba v Nigérii a přes rozličné snahy v Austrálii je to i tam nereálné - většina této země resp. kontinentu není schopna s elektromobily vůbec fungovat a tamní energetický mix postavený kolem spalování uhlí k něčemu takovému ani nedává smysluplný prostor.

Jak moc dobře se vám v těchto zemích bude žít v jiných ohledech, je jiná otázka. Nás ale netrápí, my se nikam stěhovat nemíníme a budeme bojovat za to, aby zdravý rozum získal na síle zde. Ale každý má priority jinde a je skutečně nanejvýš nepravděpodobné, že by zmíněná místa přešla na elektromobilitu v jakkoli dohledné době. Nemají motivaci, infrastrukturu, prostředky, nic takového.

Zejména EU chce spalovací motory zcela zakázat, „zelení” aktivisté by pak byli nejraději, kdyby ke stejnému kroku přiměli zbytek světa. Je to absurdní a směšné, z jejich výčtu si ale lze udělat obrázek o tom, kde se do elektromobilů neženou a hned tak ani nepoženou. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Bloomberg, CNN Prima News, Electricity Maps

Petr Miler

