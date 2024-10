Matka moderních rodinných stíhaček Audi je k mání ve stavu nového auta. Je tak rychlá, že ohromí i dnes před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Automobile Huber, publikováno se souhlasem

Když vezmete auta z její éry a postavíte je proti moderním soupeřům, u naprosté většiny z nich vám budou stačit vozy o několik tříd nižší, aby je dynamicky zcela zastínily. RS4 B5 byla ale takovým ranařem, že ani o tři generace novější nástupce není v úplně jiné lize.

Když přijde řeč na vzácná německá superauta ze začátku tisíciletí, která se dají koupit dodnes prakticky nejetá, obvykle jde o vozy jako BMW M3 CSL, Porsche 911 GT3 nebo Mercedesy Black Series. Tedy sportovní kupé vyráběná v omezených počtech, u nichž bylo od počátku jasné, že půjde jednou o ceněné stroje, které má smysl schovávat v klimatizované garáži. Dnes tu máme vůz, který v garáži „sušil” málokdo - vznikl jako superauto pro každý den, a tak byl tím způsobem také obvykle používán.

Postaralo se o něj Audi a i když vlastně šlo o konkurenta M3, recept na jeho stvoření byl nekonečně odlišný. První generaci modelu RS4 a dobovou M3 nespojuje v podstatě nic - Mnichov vsadil výlučně na kupé či kabriolet, Ingolstadt výlučně na kombík Avant. BMW věřilo točivému atmosférickému řadovému šestiválci, Audi dvakrát přeplňované vidlicové „šestce”. A zatímco první Bavoři nedali dopustit na pohon zadních kol, ti druzí věřili čtyřkolce quattro. Na konci byla superrychlá auta, která to na první pohled nedávala znát zdaleka tak, jako jejich modernější nástupci. A u ingolstadtského kombíku to platilo tím spíš, jde o matku rodinných stíhaček svého druhu, po původní RS2, který byla poněkud neotesaná a mimo běžnou produkci stojící, šlo teprve o druhé takové auto čtyř kruhů.

I když nebylo s 1 620 kilogramy pohotovostní hmotnosti zrovna lehké, nabídlo dynamiku superaut své doby. Pod kapotou měl tovární motor 2,7 V6 známý z modelu S4, který značně přepracovali u Cosworthu. Výsledkem bylo až 280 kW (381 koní) výkonu v 7 000 ot./min a až 440 Nm točivého momentu v 6 000 ot./min. Už z parametrů je zřejmé, že tohle nebyl motor typu „nic-fouk-nic” a parametry akcelerace šly ruku v ruce s tím.

Stovku tohle auto udělalo za 4,9 sekundy, 160 km/h za 11,3 a na 200 km/h bylo za rovných 17 s. Maximálku měl na starosto omezovač rychlosti, nebýt jej, 300 km/h by muselo být na dosah. To vše s čtyřkolkou, manuálem a až 1 250 litry prostoru v zavazedlníku. O krocení auta i s nákladem se staraly pochopitelně specifické brzdy s 360mm kotouči vpředu a 312mm vzadu spojené s dvou- a jednopístkovými brzdiči. Nezní to jako bůhvíco, brzdná dráha méně než 50 metrů ze 110 km/h ale byla na svou dobu parádním výsledkem.

Byl to automobilový sen svého druhu, který byl tak rychlý, že dodnes zůstává relevantní, tedy alespoň v přímce. Současná RS4 B8, tedy o tři generace novější vůz, je samozřejmě lepší, ale budete s ním rádi, když do stovky najedete na bé-pětku pár desetin. Zkuste si to samé třeba s BMW - taková M3 CS sfoukne v této disciplíně i dobové CSL jako svíčku, je úplně někde jinde.

Sen to tedy skutečně byl, mnoho lidí si jej ale ve své době prožít nemohlo. Auto to bylo velmi drahé, stálo přes 100 tisíc německých marek a za krátkou dobu produkce od roku 2000 do roku 2001 si jej pořídilo pouze 6 030 zákazníků na celém světě. Dnes jde o ceněnou raritu a najít takové auto v dobrém stavu není po tolika letech při tak omezené výrobě ani trochu jednoduché, obvykle není na trhu ani jedno, které by mělo najeto aspoň méně než 100 tisíc km. My pro vás ale jedno máme a jeho stav není dobrý ani skvělý - je prakticky dokonalý, od pohledu má nejblíž k novému autu.

Stroj, na který se díváte, byl poprvé přihlášen v srpnu roku 2001, a jde tedy o jeden z posledních vyrobených vůbec. Už tím by byl zajímavý, fascinuje ale něčím docela jiným - za dalších 23 let ujel jen 37 309 km, ani ne 2 tisíce km ročně. To by pochopitelně mohl říci každý, ale podívejte se na přiložené fotky - tohle auto je prostě nové. I světlá kůže na sedadlech či obšití volantu jsou prakticky netknuté.

Je to skutečně zajímavý stroj, ne však pouze svou podstatou. Vůz je k mání u německého prodejce podobných specialit za neskromnou sumu - 78 000 Eur znamená v téměř 2 miliony Kč. Je to rarita, zcela nepochybně, ale dát za ni skoro tolik co za úplně novou RS4 Competition? To bude chtít velkého fandu, ale pochopíme, pokud se k takovým přihlásíte.

Tohle je nejzachovalejší Audi RS4 první generace v aktuálním prodeji. Může tedy být vaše, ovšem nikoli levně. Foto: Automobile Huber, publikováno se souhlasem

Zdroj: Automobile Huber@Mobile.de

Petr Miler

