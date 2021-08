Matka s dítětem na poslední chvíli utekla z hořícího elektromobilu VW, politici bijí na poplach před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Volkswagen v poslední době neprožívá lehké období a toto mu na klidu nepřidá. Dramatické okolnosti náhlého, zničujícího a mocně medializovaného požáru modelu ID.3 budí více emocí, než by si případ zasloužil.

V posledních měsících se hodně mluví o problémech Chevroletu Bolt. Americký elektromobil trápí případy náhlého vzplanutí za různých okolností a koncern General Motors je přes veškerou snahu nedokázal vyřešit. Firmu tyto patálie vyšly již na miliardy korun a je jisté, že daleko větší částku ještě bude muset utratit. Ani dvě svolávací akce totiž nezabraly, načež u necelých 70 tisíc aut bude provedena výměna baterií. Nikdo však nedokáže zaručit, že v té chvíli bude vše v pořádku. GM tak stále hrozí, že ve finále bude muset tyto vozy stáhnout ze silnic a sešrotovat.

Ve světle této skutečnosti lze i pochopit paniku, která vyvstala v souvislosti s požárem, který se odehrál v sobotu 14. srpna v nizozemském Groningenu. Tentokráte ovšem nešlo o Chevrolet Bolt, nýbrž o Volkswagen ID.3. Tedy o velkou naději německé automobilky, která má zásadní měrou papírově snížit její emisní stopu. Pokud se ovšem ukáže, že i VW má problémy s bateriemi, které ohrožují posádku, pak lze očekávat velké komplikace s plněním těchto plánů.

Od takového černého scénáře jsme ale momentálně daleko, máme tu jen ojedinělý incident, ovšem o to dramatičtější. V souvislosti s ním je třeba dodat, že požáry aut se spalovacím ústrojím jsou mnohem častější, je jich ale v provozu nesrovnatelně více a jejich průměrné stáří je mnohonásobně vyšší. Z tohoto úhlu pohledu se tedy elektrický pohon nejeví až tak bezpečný, jak se zprvu může zdát, navíc nesmíme zapomínat na to, že hašení elektromobilů je mnohem náročnější. Chemikálie v bateriích totiž mohou vést k opětovnému samovznícení vraku, vyžadována je tedy několikadenní koupel v obří nádrži.

Něco takového bude značným problémem do budoucna, kdy počet elektromobilů na silnicích začne narůstat. Pokud totiž zůstane zachována ona průměrná denní kvóta, znamená to, že jen hasiči vyplýtvají na elektromobily miliony litrů vody. O ekologický způsob se tedy rozhodně nejedná, což může ovlivnit pohled na elektrický pohon jako takový. A zcela jistě jej do dobrého světla nestaví ani okolnosti vzniku požáru ID.3, které poukazují na totéž, čím se trápí i GM.

Elektromobil Volkswagenu totiž vzplál poté, co jej jeho majitelka nabíjela přes noc u pouličního stojanu. Ráno přišla k vozu, do kterého usadila své tříleté dítě, a poté vyndala kabel. Právě to odstartovalo požár, který zachvátil celé auto během pouhých 20 sekund. Svědci pak napočítali minimálně pět výbuchů, kdy po každém se plameny ještě rozšířili. Naštěstí matka stihla dítě včas vyndat, a to bez zranění. Z ID.3 ale nezbylo nic, jak můžete vidět na videu níže a poškození se nevyhnulo ani vedle stojícímu Nissanu Leaf.

Nizozemští politici tak hned začali volat po větším dohledu a snahou požárům elektrických aut zabránit, přijde nám to ale trochu hysterické - zatím jde o první a jediný případ, ze kterého není možné vyvozovat dalekosáhlé následky. Příčina vzniku požáru zatím není známa a Volkswagen celou věc prozatím odmítá komentovat.

Pro jeho vlastní dobro lze přitom jen doufat, že šlo o vadu na konkrétním kuse a nikoli třeba problém s konstrukcí baterií. Jen v Evropě bylo totiž za letošní první půlrok prodáno 31 514 exemplářů. Pokud by tedy Němci museli přistoupit ke svolávačce jako konkurenční GM, šlo by znovu o velmi drahý špás v momentě, kdy se to nejméně hodí.

Volkswagen ID.3 představuje pro německou automobilku velkou naději na snižování emisí. Pokud se však ukáže, že první případ samovznícení nebyl posledním, pak může očekávat velké problémy. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec