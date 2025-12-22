Max Verstappen bude dál potají jezdit s číslem 1, použil variaci na starý trik
Petr MilerNevíme, jak moc ho reálně mrzí, že o číslo 1 na autě a na kombinéze přišel, tváří se, že je mu to jedno. Možná je to tím, že ho vlastně bude mít dál, jen to je patrné až na druhý pohled.
22.12.2025 | Petr Miler
Možná nejsem ten nejméně zaujatý sudí, ale letošní sezóna Formule 1 by byla slušná nuda, nebýt Maxe Verstappena. Ačkoli se mistrem světa popáté v řadě nestal a tento historický zápis nechal nejméně i na další čtyři roky Michaelu Schumacherovi, jeho stíhačka v závěru sezóny vstoupí do dějin.
Byl to McLaren, kdo měl letos bezkonkurenčně nejlepší auto, které mělo na to, aby s ním stáj překonala všechny rekordy stanovené vesměs teprve před dvěma roky právě Verstappenem a Red Bullem. Nizozemský matador ale řekl ne a celou sezónu bojoval s horšími kartami jako lev tak, že McLaren málem ani nevyhrál. Red Bull neměl špatné auto, to by bylo nemístné tvrdit, bylo ale velmi nekonzistentní. A jen zřídka měl pod zadkem vůz, který by byl schopen snad s kýmkoli jiným bojovat o vítězství. Max V. z něj ale až na pár výjimek (které ho dnes mohou sakra mrzet) dokázal dostat tolik, že se ve hře o titul držel do posledního kola posledního závodu.
Nakonec je ale mistrem světa Lando Norris, který potřeboval nejlepší techniku, neobvyklou podporu týmu, podivný kolaps jindy až psychopaticky chladného týmového kolegy a všechny svaté k tomu, aby titul ukořistil. Teď je jeho a s ním i právo vozit na monopostu číslo 1, které - na rozdíl od všech ostatních od 2 do 99, může aktuálně používat jen úřadující mistr. Lando N. této možnosti využije, a Verstappen se tak musí vrátit k trojce, kterou používal léta jako junior (a v ef-jedničkách ji změnit na číslo 33, protože trojku už měl zabranou Daniel Ricciardo). Co s tím dál? Nic? To byste se divili...
Ačkoli se Verstappen tváří, že letošní prohra je mu tak nějak fuk a ztráta jedničky též, pro jezdce i fanoušky je marketingově optimální, když jsou co nejdéle svázáni s jedním číslem. A nakonec si zřejmě i Max V. zvykl na číslo 1, o které nechce přijít, i když dál nemá právo jej používat. Jak si totiž všimli pozornější fanoušci, nová stylizace Verstappenovy trojky je dál potají jedničkou. A skutečně to docela bije do očí.
Už na první pohled to tak působí, musíte ale jeho trojku otočit o 180° kolem její horizontální osy, abyste to opravdu viděli. A kdybyste to neviděli, přiložená grafika je výmluvná. A není to náhoda, přihlásila se k ní hlavní designérka Red Bullu jako značky, Behnaz Shamsini, která na tento obrázek reagovala emotikonem se slunečních brýlí. Tohle byl zkrátka cíl.
Je to chytré, ti znalí ale budou vědět, že to není zase tak chytré. Celý trik připomíná předchozí logo Formule 1, s jedničkou skrytou mezi F a červenou plamennou grafiku. Verstappen to teď má podobně, jen ne tak nápadně, jinak by mu mohli chtít zatrhnout. Tohle ale jistě projde a nepochybujeme o tom, že Super Max bude chtít mít „své” číslo 1 zpátky nejpozději v roce 2027... Bude to ale mít těžké - jak komu pojedou úplně nové ef-jedničky v sezóně 2026, netuší nikdo. A statistika je k němu extrémně nemilá - obvykle se nestává, aby tým, který nejlépe zvládl jednu technickou éru, dominoval i v té další. Též se pak nestalo - dokonce ani jednou -, aby mistr světa, který uspěl s autem od Adriana Neweyho, získal aspoň jeden titul s kýmkoli dalším. Už sedm jezdců, naposledy Sebastian Vettel, by o tom mohlo vyprávět...
Verstappen a jeho tým jsou kulišáci, tohle není náhoda. Grafika: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály
Také to ale není dokonale originální, že? Grafika: Formula 1, tiskové materiály
Zdroje: Oracle Red Bull Racing, Behnaz Shamsini@Instagram
