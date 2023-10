Max Verstappen dal po zisku třetího titulu mistra světa F1 rozhovor Davidu Coulthardovi, pár jeho vyjádření stojí za to před 5 hodinami | Petr Miler

Je pozoruhodné, jak navzdory všem svým úspěchům v tak nízkém věku dokáže být nad věcí a vyhnout se plytkým marketingovým frázím i politickým prohlášením. Nemá problém ani hodit na organizátory F1, že zatím nedokázal titul mistra světa získat „normálně”.

Jistě ne každého to bude naplňovat štěstím, právě jsme ale svědky toho, jak se píše historie Formule 1. I když máme stále docela čerstvě za sebou éru jedné velké dominance jedním nepochybně mimořádným britským pilotem, zdá se, že Max Verstappen je na ještě trochu jiné úrovni výjimečnosti, konzistence a oddanosti úspěchu v tomto sportu. Někteří říkají, že to je v novodobé historii poprvé, co jsme se dočkali jezdce kalibru Senny a Schumachera a osobně mám tendenci tomu přitakávat.

Skeptici či fanoušci jiných jezdců řeknou, že Verstappen by nikdy nebyl tak úspěšný bez kvalitní techniky, což by jistě nebyl, je ale těžké svést vše jen na to. Ani Senna nebo Schumacher neměli vždy k dispozici ty nejlepší stroje, i v průměrných až podprůměrných formulích ale dokázali zazářit, byli vidět. A jakmile dostali špičkové stroje, byli naprosto dominantní. Skoro každý ví, že Schumacher vyhrál sedm titulů, že Senna kouzlil v McLarenu MP4/4 a podobné věci, málokdo si ale uvědomuje, že Schumacher vyhrál aspoň jednu velkou cenu v letech 1992 až 2006 (dodnes rekord), i když kolikrát měl k dispozici sotva průměrné auto, že Senna dokázal totéž od své druhé do poslední dokončené sezóny (a nebýt předčasně ukončené Velké ceny Monaka 1984, zvládl by to i v podprůměrném Tolemanu ve svém teprve šestém závodě). Verstappena provází podobné statistiky - vyhrál aspoň jednou od roku 2016 dodnes, i když nejlepší techniku neměl ani v roce 2021, kdy získal svůj první titul.

Hodně také napoví srovnání s týmovými kolegy, které Schumacher, Senna (s výjimkou Prosta, ale to je další legenda mezi legendami) i Verstappen ničí. Může to říci třeba Lewis Hamilton? Jasně, měl těžší soupeře, Rosberg, Button a nakonec ani Alonso se ale statisticky neblíží jeho velikosti, přesto se všemi z nich měl vážné problémy, pokud s nimi neprohrával. Připouštím svou potenciální dílčí zaujatost mým pravidelným pobytem v Nizozemsku, kde je Verstappen něco jako národní hrdina, ale předvádí tak dlouho tak výjimečné věci, že je těžké nehledět na něj s úctou. Nakonec se podívejte, jak si vede se stejnou technikou Sergio Pérez, a to také není žádné ořezávátko - pódia i vítězství získával už s Force India a později Racing Pointem.

Uplynulou sobotu získal Verstappen svůj už třetí titul mistra světa F1, navíc třetí v řadě, v naprosto dominantní sezóně, která má obdobu snad jen v roce 2004 v podání Michaela Schumachera. Láme jeden rekord za druhým, nejnověji v počtu kol odjetých v čele závodu v jediné sezóně, a krátce po tomto úspěchu dal rozhovor Davidu Coulthardovi pro Channel 4 a nikdo by mu snad ani nemohl mít za zlé, kdyby v něm vyprávěl věci podobné těm, které kdysi říkal Muhammad Ali. Ale on zůstává neuvěřitelně nohama na zemi.

Být v takové pozici třeba Lewis Hamilton, bude asi vyprávět o tom, jak by si přál, aby vyhrála žena a další politické nesmysly, jiní by toho využili, aby velebili organizátory šampionátu či sponzory týmu a využívali prostoru k jiným postranním úmyslům. Verstappen zůstává sám sebou, chová se prostě „normálně”. Celý rozhovor si můžete pustit sami níže, vypíchneme z něj ale tři věci, které zaujaly nás a podle nás stojí za pozornost.

Podivné cesty k titulům jsou chyba F1

Říká to s nadsázkou, ale vlastně má pravdu. Max Verstappen ani jednou nezískal titul jakkoli obvyklým způsobem - poprvé to bylo v posledním kole posledního závodu po technicky korektním, ale nepochybně kontroverzním rozhodnutí ředitele závodu Michaela Massiho, kdy jsme si hodiny nemohli být jisti, zda výsledek nebude nějakým způsobem zvrácen. Podruhé to bylo po zkráceném závodě loni v Japonsku, kdy chvíli nebylo jasné, kolik bodů se za něj bude udělovat a skoro všichni žili v přesvědčení, že korunovace se odkládá. A letos získal titul v sobotu, kdy to posléze ani nemohl pořádně oslavit. Není to obecně vzato poprvé, kdy na sobotní korunovaci šampiona došlo, v rámci tzv. Sprintů je to ale premiéra.

Verstappen říká, že za to nemůže, že prostě jen jezdí tak, aby pokaždé získal maximum bodů a takto to rozhodli jiní - podobu závěru závodu v Abú Dhabí rozhodla F1 resp. FIA, stejní lidé rozhodli o způsobu udělování bodů za zkrácený závod, stejní lidé rozhodli o tom, že se budou konat nějaké sobotní sprinty. Nezdá se ale, že by ho to jakkoli trápilo.

1 nebo 7 titulů mistra světa jsou to samé

Verstappen by se mohl opájet tím, že získal tři tituly za sebou, což se před ním podařilo jen hrstce lidí, jen největším legendám tohoto sportu - ani zmínění Prost nebo Senna to nedokázali. On ale říká, že už je to jedno - 1 nebo 7 světových titulů, je to pořád to samé. Něco takového byste čekali říkat Rosberga nebo Räikkönena, ti to dál nedotáhli, Verstappen má ale tři a může získat další, je mu pořád teprve 26 let. Sám ale uvádí, že zisk titulu je tím konečným cílem, cokoli dalšího už je jen bonus. Je to hezké, ale není to podstatné.

Rodiče jsou při závodech pořád nervózní

Zejména u Jose Verstappena, který byl též pilotem F1 a mj. doprovázel Michaela Schumachera na cestě k věčné slávě, to může překvapit, Max ale říká, že je při jeho vystoupeních dodnes nervní a jen to navenek dobře skrývá. Prý takový byl vždy a i před sobotním Sprintem, ve kterém z hlediska vývoje letošní sezóny vlastně o nice velkého nešlo, zběsile pobíhal před karavanem v očekávání toho, co se bude dít. Až pak nahodil tvář obvyklou hráče pokeru pro televizní kamery.

Ještě hůř je na tom jeho matka, kterou má člověk skoro tendenci litovat. Prý se pořád bojí o zdraví svého syna a během závodu musí opakovaně na toaletu, užívá si fází za safety carem apod. A to je třeba dodat, že také ona je bývalou profesionální jezdkyní, která se v kláních nižších úrovní postavila proti pozdějším jezdcům F1 jako Fisichella nebo Trulli a byla v tom úspěšná. Není to tedy žádná vystrašená žena z domácnosti, přesto závody očividně nesleduje s láskou.

Jak už jsme řekli, pusťte si celý rozhovor sami. Každý má své favority, pro nás je to ale po letech podobných interview s nekonečně pokryteckým Lewisem Hamiltonem příjemné osvěžení.

