Reklama Hondy teprve ukazuje, jak dobrý řidič je Max Verstappen, je zjevně lepší než Ayrton Senna před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Honda

Odvážné tvrzení? Jistě, nevycházíme ale z jakýchkoli statistik či vlastního přesvědčení, ale z techniky jízdy. Max Verstappen ukázal, že auto s manuální převodovkou ovládá lépe než právě Senna. I když dospěl v době, kdy už výkonné auto s manuálem bylo skoro neexistující věcí.

Kdo je nejlepším pilotem Formule 1 všech dob? To je otázka, na kterou nikdy nebude existovat smysluplná odpověď. Různé hvězdy tohoto sportu přišly v různých jeho érách, kdy bylo nutné jako řidičské mistrovství hodnotit něco docela jiného. Navíc je to technický sport, takže dobrý pilot bez dobrého auta nezmůže nic, stejně jako může průměrný pilot se skvělým autem porazit všechny ostatní. Přesto je tu pár jmen, která ční nade všemi, neboť náleží esům, skutečným mistrům, kteří dokázali prokazovat svou výjimečnost bez ohledu na stroje, do nichž usedali.

Nemůžete říci, že Michael Schumacher vítězil jen kvůli tomu, že měl dobré auto (i když měl), neboť z něj téměř vždy dokázal dostávat více než jeho týmoví kolegové. A když se sešly ty správné podmínky, uměl i s průměrným autem rozsekat veškerou konkurenci skoro s čímkoli. Vzpomeňme Velkou cenu Španělska roku 1996, kdy se Schumacher přesunul k Ferrari. To tehdy nemělo více než průměrné auto, na deštěm smáčeném Circuit de Catalunya ale rozdrtil všechny soupeře tak, že druhému v cíli nadělil skoro 1 minutu. A podobných záblesků excelence bychom v jeho kariéře našli spoustu.

To samé lze říci o Ayrtonu Sennovi, který též - a nikoli náhodou často opět na mokru - dokázal ohromovat s průměrnými auty, až se dostal do týmů, kde dokázal své mistrovství proměnit ve vítězství v šampionátech. Pomineme-li všechny ostatní, je to právě Senna, který je často označován za největší talent historie Formule 1, ostatně jeho předčasná smrt dává prostor k nekonečným spekulacím o tom, co ještě mohl dosáhnout, kdyby nezemřel. Když je pak někdo z pilotů F1 posledních let k Sennovi přirovnáván, je to loňský mistr světa Max Verstappen.

Také on dokázal skoro nemožné. Loni se štěstím opanoval šampionát v jednoznačně horším autě, než jaké měl Lewis Hamilton, letos až na malé výjimky dává svou nadřazenost najevo v monopostu, který je nejlepší spolu s tím od Ferrari. Mnohem zajímavější je ale pohled na předchozí roky - mezi léty 2016 a 2020 byl Red Bull jen nadprůměrným týmem, někdy ani to ne, přesto s ním dokázal získat 10 vítězství, 42 pódiových umístění a z některých jeho představení mrazí dodnes. Vzpomeňme znovu deštivou GP Brazílie roku 2018. Podobně jako Schumacher v roce 1996 tam s průměrným autem jezdil kolem soupeřů v kruzích a druhý skončil jen kvůli divokým okolnostem.

Je tedy Verstappen tím nejlepším? To znovu nelze říci, jedno přímé srovnání s Ayrtonem Sennou se ale nabízí díky nové reklamě na Hondu Civic Type R, ve které si Max V. střihl hlavní roli. Upřímně, sama reklama nám přijde jako brak, Verstappen je o mnoho lepší řidič než herec, zápletka je nudná, rádoby vtipné momenty poněkud vynucené, výjimečně ale můžeme tohoto člověka vidět řídit auto s manuální převodovkou. A protože pár záběrů sklouzne i na pedály, je vidět, že Verstappen nejenže používá meziplyny, to je u takového pilota skoro samozřejmost, ale dokonce i během nich dvakrát vyšlapává spojku. Na videu níže to můžete vidět třeba v čase 0:56, s čtvrtinovou rychlostí přehrávání je to patrné dokonale.

Právě tohle Senna nedělal, jak jsme mu tak trochu nepřímo „vyčítali” při vzpomínce na video s jeho řízením Hondy NSX. Je to docela školácká chyba, meziplyn při podřazení bez dvojitého vyšlápnutí spojky má jen poloviční smysl - zabrání nechtěnému blokování kol, ovšem neroztáčí „všechna kolečka” v převodovce, kvůli čemuž je podřazení pomalejší a méně citlivé k technice. S nadsázkou se nám chce říci, kde by Senna mohl být, kdyby mu někdo řekl, jak to dělat správně, jistě by se to naučil. Třeba mu pár převodovek při závodech odešlo kvůli tomu...

Ale zpět na zem. Je to překvapivé i proto, že Senna jezdil převážně v době, kdy v závodních autech nic jiného než manuály nebyly. Verstappen se naopak narodil v roce 1997, takže do roku 2015 nesměl usednout za volant silničního sportovního auta v běžném provozu. A soutěžní vozy, které obvykle řídil, tři pedály dávno neměly. Přesto s manuálem umí a dokonce používá techniku, kterou nezvládali ani mistři z dob, kdy nešlo ani tak o libůstku jako o nutnost.

V tomto ohledu je skutečně lepší než Senna a jen ukazuje, jak citlivým a vyspělým pilotem je. Na rozdíl třeba od Jana Kopeckého, který meziplyny nepoužívá vůbec a místo toho, aby uznal, že je prostě neumí (a v jím řízených autech je ani nepotřebuje umět, takže proč ne), se opakovaně trapně hádal s naším šéfredaktorem, že jsou k ničemu. Může to jít nyní zkusit vysvětlit i Maxi Verstapennovi...

A když jsme u toho, vzpomenout můžeme i na test předchozí Hondy Civic Type R, při němž se instruktor Hondy divil, co že to kolega dělá se spojkou (čas asi 2:35 na druhém videu), prý že to neviděl jinde než ve starých autobusech či náklaďácích. Kolega mu to pak vysvětlil v boxech a teď to může vidět dělat i mistra světa F1 s novým Civicem Type R. Jakkoli zpochybňovat tuto praktiku je opravdu nemístné, je to nejlepší možný způsob ovládání manuální převodovky. A jsme rádi, že jej Versappen umí, používá a dává to znát, je to nejlepší reklama na správné řízení. Kdybyste se o ní chtěli dozvědět více, třetí video níže se záběry na práci nohou je dobrá instruktáž.

Nová Honda Civic Type R v podstatě nepřinesla nic převratného, jsme ale rádi, že pokračuje v tradici hot hatchů s manuálními převodovkami. Max Verstappen nyní ukázal, že i takové auto umí ovládat nejlépe, jak to je možné - na rozdíl třeba od Ayrtona Senny. Foto: Honda

Zdroje: Honda, Archiv Autoforum.cz

Petr Miler

