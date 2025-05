Max Verstappen měl při tajném testu s Ferrari pod falešným jménem stanovit nový rekord okruhu. S nikým se pak nebavil a odjel před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Red Bull Racing Honda, tiskové materiály

Nizozemský šampión si myslel, že si jako „pan Nikdo” prostě odjezdí své a lidé si toho nevšimnou, zatím ale dal spíš za vznik fanklubu Franze Hermanna. A rutinéři Severní smyčky Nürburgringu na jeho adresu nešetří chválou.

Měla to být tajná akce, která měla čtyřnásobnému mistru světa Formule 1 potichu zajistit licenci nezbytnou pro účast na 24hodinovce na Nürburgringu a nezpůsobit žádný humbuk. Ale to víte, když se taková persona světa motorsportu objeví na nejnáročnějším okruhu světa mezi řadou dalších nadšenců, navíc za volantem jinak konkurenčního Ferrari, je to tak velká věc, že jednoduše nemohla zůstat skryta před očima veřejnosti, ani kdybyste se rozkrájeli.

A Max Verstappen se skoro rozkrájel, když se na testy na Nordschleife přihlásil jako Franz Hermann se svým týmem Hermann Racing. Byl to ve skutečnosti Super Max se svým skutečným vlastním týmem Verstappen.com Racing a zbytek už je historie. Psali jsme o ní a pokud by vás zajímalo, jak se před pár dny těsně před víkendem vše semlelo, předchozí článek je vám stále k dispozici.

Tahle věc má ale dohru. Vlastně má víc doher včetně snah založit fanklub Franze Hermanna, dosud neznámého nadějného jezdce německého jména, ovšem nizozemské národnosti. Jsme si zatraceně jisti, že se i na nadcházející Velké ceně Emilia Romagna v Imole budou Verstappena na Franze H. ptát, a to i proto, že za sebou měl nechat na nejnáročnějším okruhu světa hlubokou brázdu.

Nikdo menší než jeden z největších rutinérů okruhu, Misha Charoudin, se totiž na Instagramu nechal slyšet, že hned první návštěva Maxe V. na Nordschleife měla znamenat zajetí neoficiálního rekordu okruhu ve třídě GT3, pro kterou bylo Verstappenovo Ferrari stvořeno. Informují o tom kolegové z Racing News 365 s tím, že oficiální časy nebyly zveřejněny, pokud ale někdo má vědět, kdo co ten den jezdil jaké časy, je to Charoudin, v Nürburgu je už léta doslova doma.

„Zničehonic se objevil. Zajel rekord okruhu s plnou nádrží v provozu. Odmítl cokoli komentovat. Odjel.” Takto Verstappenovu přítomnost komentoval Misha Ch. s tím, že vše proběhlo přesně v jeho obvyklém stylu.

Není zatím jak ověřit, zda se to vážně stalo, pokud by k tomu ale došlo, dal by nizozemský pilot zas jednou jasně najevo svou výjimečnost. Je třeba říci, že taková esa na podobných místech se špičkovou technikou obvykle nejezdí, takže možné to je. A Verstappen už mnohokrát dokázal, že jestli je v něčem opravdu výjimečný, je to bravurní cit pro hledání limitu v neznámém prostředí za neznámých podmínek. Přesně tohle Ring vyžaduje - zejména spousta horizontů, často slepých, vyžaduje extrémní cit pro limit trakce, neboť stačí jedno neopatrné zacházení akce s plynem a auto letí kamsi do lesa.

Tak či onak si jiní Verstappenovu přítomnost jiní užívali. Závodní pilot Calvin de Groot na Verstappena na trati neměl, ostatně jezdí s autem nižší kategorie, stačilo mu ale být předjet, aby měl druhé Vánoce: „Nečekal jsem, že mě dnes předjede Max Verstappen. Teď už vím, jak se cítí Lando Norris,” uvedl spolu s přiloženým videem. Je to trochu dětinské, ale divme se - kdyby mě na Ringu předjel Verstappen, bude to pro mě nezapomenutelný zážitek též. Pro koho soudného ne?

Z Maxe Verstappena je navzdory jeho stále nízkému věku dávno živoucí legenda, zejména jeho soupeření s Lewisem Hamiltonem patří k nezapomenutelným okamžikům dějin motorsportu. Nyní je měl jako Franz Hermann psát i na Nordschleife. A podle všeho ho tam ještě uvidíme. Foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály

Zdroj: Racing News 365

Petr Miler

