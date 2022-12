Max Verstappen musí zaplatit rekordní sumu za své řidičské oprávnění, i 30 tisíc za český řidičák jsou drobné včera | Petr Miler

/ Foto: Honda

Vzhledem k jeho mimořádným schopnostem je to skoro absurdní, ale tak to zkrátka chodí - za úspěch se platí. Zatímco tedy třeba jeho krajan de Vries si vystačí s takřka minimálním poplatkem, Verstappena bude oprávnění řídit ef-jedničky stát desítky milionů.

Svět Formule 1 je hlavně světem velkých peněz, ať si kdo chce říká cokoli. Multimiliardový byznys stvořený Berniem Ecclestonem vyšrouboval platby za cokoli s ním spojené do tak extrémních výšin, že se skoro divíme, že se při závodech neplatí aspoň tisícovka za návštěvu mobilní toalety. Ecclestone firmu ovládající ef-jedničky prodal a dnes si svého asi sedmdesátimiliardového jmění užívá v důchodu, jeho móresy ale zůstávají tomuto sportu vlastní.

Patrné je to i na tom, co musí jednotliví účastníci tohoto sportu platit za to, aby se jej vůbec mohli účastnit. Pokud si myslíte, že vám k účasti v závodech stačí určitý věk, schopnosti, dobrý sponzor či nanejvýš řidičák, jste na omylu. Potřebujete tzv. řidičské superoprávnění, (anglicky Super Licence), protože normální řidičské oprávnění ve Formuli 1 nikoho nezajímá, současný mistr světa začínal dokonce bez něj. Abyste ono superoprávnění mohli dostat, musíte být patřičně úspěšní v nižších soutěžích nebo absolvovat dostatek tréninkových jízd v ef-jedničkách, což se někdy nepovede ani těm nejlepším (viz letošní situace okolo Coltona Herty, který měl příští rok závodit, ale nakonec oprávnění nezískal), ani to ale není konec příběhu.

Nikdo okolo Formule 1 nezbohatl tím, že by s úsměvem vypisoval tučné šeky, a tak si i FIA nechává za vše řádně zaplatit. Pokud tedy splníte požadavky na vydání Super Licence, musíte ještě zaplatit za její samotné vydání. A paradoxem je, že čím větší jste „žabaři”, tedy čím méně jste toho dosáhli, tím méně musíte platit. Naopak za úspěch se platí velmi tučně.

Tak se stalo, že Max Verstappen musí po sezóně, ve které získal rekordní počet bodů, zaplatit také rekordní sumu za oprávnění řídit Formuli 1 v roce 2023. Formulka FIA je jednoduchá - 10 400 euro je základní poplatek pro každého, za každý získaný bod se pak připlácí 2 100 euro. Počítejte s námi: 10 400 + 454 x 2 100 = 963 400 Eur. Žádné vtipy, Verstappena bude stát jeho nové superoprávnění skoro 1 milion Eur, v korunách přesně 23 412 884 Kč. Pak si stěžujte na 30 tisíc zaplacených za získání řidičáku ve větších městech...

Přijde nám to nehorázné a absurdní, třebaže zrovna Verstappena ani jeho tým to asi bolet nebude. Týmy navíc musí za své startovné platit ještě víc, znovu podobnou formulí - Red Bull tak za účast v ročníku 2023 zaplatí 6 242 638 Eur, skoro 152 milionů Kč. Přehled úhrad všech pilotů a týmů následuje.

Kolik zaplatí jednotliví piloti za oprávnění řídit v F1 v roce 2023

Verstappen - 963 400 Eur

Leclerc - 657 200 Eur

Perez - 650 900 Eur

Russell - 587 900 Eur

Sainz - 527 00 Eur

0 Hamilton - 514 400 Eur

Norris - 266 600 Eur

Ocon - 203 600 Eur

Alonso - 180 500 Eur

Bottas - 113 300 Eur

Magnussen - 62 900 Eur

Gasly - 58 700 Eur

Stroll - 48 200 Eur

Tsunoda - 35 600 Eur

Zhou - 23 00 Eur

0 Albon - 18 800 Eur

DeVries - 14 600 Eur

Hulkenberg - 10 400 Eur

Piastri - 10 400 Eur

Sergeant - 10 400 Eur

Kolik zaplatí jednotlivé týmy jako startovné v F1 v roce 2023

Red Bull - 6 242 638 Eur

Ferrari - 4 038 083 Eur

Mercedes - 3 797 297 Eur

Alpine - 1 685 789 Eur

McLaren - 1 599 353 Eur

Alfa Romeo - 957 257 Eur

Aston Martin - 957 257 Eur

Haas - 846 125 Eur

AlphaTauri - 833 777 Eur

Williams - 667 079

Max Verstappen je jedním z nejlepších řidičů, které kdy svět poznal, jeho řidičské oprávnění pro příští rok je ale také vůbec nejdražší, jaké kdy svět poznal. Tomu se říká paradox. Ilustrační foto: Honda

Zdroj: RacingNews365 poprvé a podruhé

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.