Max Verstappen nevyhrál další kvalifikaci a zuří, Red Bull o něm nemluví úplně nekriticky

Tři kvalifikace a nula pole-position, to je letošní bilance úřadujícího mistra světa Formule 1. Jiní by s jeho výsledky problém neměli, Max Verstappen ale nikdy nemířili nízko. Helmut Marko ovšem říká, že chce příliš mnoho.

Tento víkend se jede třetí závod letošní sezóny Formule 1 a kvalifikace na něj byla znovu velmi zajímavá. Nové monoposty zjevně zamíchaly pořadím ne jednou, ale míchají s ním pořád, neboť potenciál jednotlivých týmů se mění závod od závodu. Zatímco McLaren se v prvním kláním zdál být zralý na ručník, nyní patří mezi špičku a pokud by Alpine Fernanda Alonsa v klíčovém kole kvalifikace neodešel motor, mohl pomýšlet na boj o nejvyšší příčky. Naopak Alfa Romeo a Haas se prvotních úspěších propadají, pár konstant přesto zůstává - absolutní a pro ostatní nedostižnou špičkou jsou týmy Ferrari a Red Bullu.

Lépe se na tom stále zdá být Ferrari, které opanovalo dvě kvalifikace ze tří a získalo téměř všechny body, které se ve dvou závodech daly získat. Vládlo tedy i tentokrát znovu v osobě Charlese Leclerca a jediný, kdo se s ním reálně dokázal prát, byl Max Verstappen. Podobně jako v druhém závodě, který nakonec vyhrál, dokázal vymáčknou ze svého Red Bullu něco navíc, ne ale dost na to, aby si na Leclerca přišel. A po kvalifikaci - ostatně jako v průběhu většiny předešlých tréninků - zněl hodně nespokojeně.

Jiní by místo v první řadě startovního roštu brali, „Super Max” ale bere jen první místa. Od pátku láteřil nad tím, jak jej auto neposlouchá a své k tomu řekl i po kvalifikaci. Podle něj se nedokáže s autem sžít, nedokáže v něj získat plnou důvěru, a proto z něj nedostává maximum. Je fakt, že za celý víkend nepředvedl jediné perfektní kolo a bylo tomu tak i v kvalifikaci - jedno skvěle rozjeté zpackal v předposlední zatáčce a při poslední možnosti byl raději opatrnější a na Leclerca ztratil téměř tři desetiny horšími časy v celém jeho průběhu.

Je problém skutečně jen v naladění auta? Šedá eminence Red Bullu, formálně šéf jezdeckého programu Helmut Marko si to nemyslí. Podle něj je problém spíš v samotném Maxovi.

„Myslím, že Max jde přes limit a chce prostě trochu moc. Mysleli jsme si, že s titulem v kapse se trochu uklidní. Ale evidentně musíme ještě vyhrát druhý titul, aby byl v kvalifikacích klidnější,” řekl Marko pro Motorsport Total. K Verstappenovi tak byl neobvykle kritický, Red Bully podle něj dnes nejsou tak rychlé, aby Ferrari mohly konkurovat a Maxovy pocity se berou jen z toho, že překračuje limity svého auta.

„Při prvním pokusu Max udělal chybu v posledním sektoru a ztratil asi čtyři desetiny. Ale i bez té chyby by to nebylo dost na pole-position,” říká dále Marko. Vypadá to, že Ferrari jsou dnes skutečně nejlepší, aspoň v kvalifikacích. Zítřejší, pro nás ranní závod ale může být docela jiná písnička, těšme se na něj - třetí do něj odstartuje Sergio Perez, čtvrtý Lando Norris, pátý Lewis Hamilton, šestý George Russel, sedmý Ricciardo, osmý Ocon, až devátý Sainz, který chyboval v posledním měřeném kole, a desátý Alonso kvůli již zmíněnému selhání techniky před zajetím jediného ostrého kola v poslední části kvalifikace.

Max Verstappen se v Austrálii opět snaží a jediný, kdo dokáže konkurovat Ferrari. Sám s autem spokojen není, zuří nad jeho chováním v podstatě celý víkend, podle Red Bullu ale chce příliš mnoho a Ferrari jen svými schopnostmi v kvalifikaci při jejich současné formě nepokoří. Foto: Red Bull Racing

