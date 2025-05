Max Verstappen potají otestoval závodní Ferrari. Prasklo to, i když si kvůli tomu dokonce změnil jméno před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Red Bull Racing, tiskové materiály

Nejlepší závodní jezdci a Ferrari se přitahují, co svět světem stojí. A být bookmakeři, budeme už teď vypisovat kurzy na to, kdy zřejmě nejlepší závodní pilot posledních dekád skončí právě ve Scuderii. Ostatně, Max s Ferrari už řádí, dokonce na Nordschleife, akorát to není Formule 1 a neříká si u toho Verstappen.

Možná i kvůli mému dlouholetému pobytu v Nizozemsku nejsem nezaujatý, ale Max Verstappen mi aktuálně přijde jako jediný důvod, proč sledovat Formuli 1. Tým McLaren se během uplynulého roku propracoval k ohromnému technickému náskoku, který dává jeho jezdcům k dobru několik desetin sekundy na kolo, aspoň na některých okruzích. A jediný, kdo dokáže soustavně přidávat drama k exhibici jezdců britské stáje, je právě Verstappen.

S nesrovnatelně pomalejším autem dokonce několikrát vyhrál kvalifikaci, kupodivu o i minulém víkendu v Miami, ke byl jeho Red Bull obzvlášť nekonkurenceschopný. V závodě se rozdíl mezi jednotlivými vozy jen prohloubil, přesto Max V. nejprve jak Piastrimu, tak pak Norrisovi ukázal, že jeho předjetí si musí odpracovat. Byly to v podstatě jediné opravdu zajímavé momenty celého závodu, pak už se šlo jen hořce smát pokrytectví Lewise Hamiltona.

Právě Hamilton byl přitom tím, na kterého letos měla být upřena pozornost, neboť senzačně přestoupil do Ferrari. Předvádí v něm ale - až na jednu výjimku, kdy jeho vůz fungoval zřejmě na hraně legálnosti - stejný „sandál” jako v minulých letech u Mercedesu. Ne snad, že by za to mohl, Ferrari jsou podobně pomalá či pomalejší než Red Bully, ale zatímco Verstappen dokáže nekonkurenceschopnému autu přidat cosi svým umem a z libovolného týmového kolegy udělat téměř doslova nic (pro tým získali celkem 6 bodů ze 105), Hamilton má problém vyrovnat se Charlesi Leclercovi.

Do finálního účtování Hamiltonova angažmá je daleko, ale zatím to vypadá, že se slavná italská stáj bude muset porozhlédnout po jiném řidičském esu, pokud se chce po dekádách dostat zpět na vrchol. A Verstappen se prostě nabízí. Jak kdysi slavně řekl Seb Vettel, každý je fanda Ferrari, každý je ochoten jít do Ferrari přesně z těch důvodů, proč tam kdysi zamířil Michael Schumacher - vystát italskou pracovní kulturu je složité, když ale uspějete a vyhrajete titul pro Ferrari, jste řidičský bůh navždy. Ani Verstappenovi jeho sice jeho místo v historii už nikdo nevezme, na to toho dosáhl moc, ale uspět ve Ferrari je prostě jiná úroveň.

Může tedy být jen otázkou času, než se oba vesmírné objekty někde na obloze zvaném Formule 1 potkají, ostatně Super Max zjevně nemá problém do závodního Ferrari usednout. Koncem tohoto pracovního týdne se to dokonce už potají stalo, akorát oním strojem nebyla Formule 1. A všechno proběhlo za tak bizarních okolností, že si to nakonec získává ještě víc pozornosti, než kdyby Verstappen prostě někam nakráčel a sjel si s čímkoli.

Nevíme, co na to řekla novopečená matka jeho děcka, v pátek 9. května ale Verstappen místo přebalování a vaření Sunaru raději vyrazil na nejnáročnější okruh světa s jím vlastněným závodním týmem, který používá i závodní Ferrari 296 GT3. To ta normálních okolností pilotuje Thierry Vermeulen, v pátek ale za volant usedl právě Verstappen. Vlastně co to povídáme, usedl za něj Franz Hermann.

Sedmadvacetiletý Nizozemec zjevně chtěl, aby se jeho přítomnost na Nordschleife obešla bez zbytečné pozornosti, a tak se na testovací jízdy přihlásil pod smyšleným německým jménem (ale i tak pod nizozemskou vlajkou) jako pilot smyšleného týmu (Hermann Racing). Organizátoři o tom věděli předem a měli být ti jediní, kdo se o tom dozví, ale někdo si asi pustil pusu na špacír, takže se vše rychle rozkřiklo.

Verstappen se mezi ostatními jezdci na Nürburgringu při testování pokusil ztratit ve standardní kombinéze týmu a relativně neutrální helmě, ale prostě se neschoval. I když tedy box byl měl být pro fotografy a novináře uzavřen a zvýšená ostraha se měla postarat o to, aby Hermanna (nesmějte se) nikdo neobtěžoval, nakonec se Franz H. stal novou modlou všech, jak shrnuje Auto Motor und Sport. A i pro ostatní piloty na místě to byl svátek, neboť čtyřnásobný mistr světa Formule 1 a pilot takového kalibru bude vzorem pro spoustu z nich.

Pro Verstappena to ale byla práce. Testů se nezúčastnil proto, že doma celou noc něco ječí, ale protože potřebuje získat povolení pro účast na 24 hodinách Nürburgringu, kterých se touží zúčastnit. A něco nám říká, že ho dostane... Otázkou je jen: Nastoupí do závodu jako Max Verstappen, před kterým se budou soupeřům klepat kolena, nebo na trati uvidíme Franze Hermanna, jehož jméno si už také získává na popularitě? Toť otázka.

Humorná poznámka na závěr - po účasti Verstappena na testech pod zmíněným jménem mu někteří vyčítají, že si záměrně zvolil jméno Franz Hermann, protože se tak jmenoval světu do včera téměř neznámý nacista a příslušník SS. Přitom Franz Hermann je něco jako v češtině Petr Novák - jmenuje se tak kdekdo a spojit podobné jméno lze s nespočtem lidí různých profesí a kariér, Hermann byl třeba mnohem známější německý malíř, také bychom našli známějšího zpěváka či politika. Ale v době, kdy je každý fašista, se samozřejmě nabízí možnost vybrat si esesáka, to je jasné...

Tu tu tu ru, Franz Hermann. No, moc to nezní, ale osoba je stejná jako v původním text - Max Verstappen. Podívejte se na fotky níže. Ilustrační foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály

ELE AAO PARA!

pic.twitter.com/V6md4PE0u5 — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) May 9, 2025

Zdroje: Auto Motor und Sport, EstagiariodaF1@X

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.