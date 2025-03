Max Verstappen prodává svůj soukromý tryskáč, i interiér si nechal kompletně předělat do „svých” barev před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dassault Falcon, tiskové materiály

Dnes už čtyřnásobný mistr světa si nepotrpí na okázalých symbolech luxusu, „dobytčákem” ale po velkých cenách dávno létat nechtěl. Tento tryskáč si koupil jako první od Richarda Bransona, teď mu dává vale. Zvenčí už ty správné barvy nemá, uvnitř ano.

Tento víkend nás čeká druhá letošní Velká cena Formule 1. Tu první australskou opanoval McLaren a i v Číně je zřetelně jasně nejrychlejší. V kvalifikaci na sprint ale oba jeho piloti v rozhodující chvíli selhali, a tak se o nejlepší časy postarali staří mazáci. Tedy staří... Jeden je opravdu starý, ten druhý spíš zkušený.

První místo na startu první malého závodu tedy obsadí Lewis Hamilton ve Ferrari, který zajel o pouhých 18 tisícin sekundy lepší čas než Max Verstappen - na 1,5minutovém okruhu je to prakticky nic. A je docela legrační, že zrovna tito dva, statisticky nejlepší piloti v poli, si s technikou, která na první řadu startovního roštu zjevně nestačí, díky svému umu a konzistenci poradili s veškerými mladšími puškami. Piastri v prvním McLarenu se musel spokojit se třetím místem, Norris ve druhém až s šestým, mezi ně se pak nacpali ještě Charles Leclerc s druhým Ferrari a George Russel s rychlejším McLarenem.

Tušíme, že když ne hned ve sprintu, tak v hlavním závodě se vše stejně stočí ve prospěch oranžových (pardon, papájových), největší pozornost ale bude zatím nutně upjata na Hamiltona s Verstappenem. Dosud čtyřnásobný mistr světa se letos ostatně může stát tím, kdo získá pátý titul v řadě. To se před ním povedlo pouze Michaelu Schumacherovi, ani Hamilton takovou šňůru nikdy neměl.

Sezóna je ale dlouhá, a tak uvidíme, co všechno se ještě stane. Pokud ale patříte mezi fanoušky Maxe Verstappena, můžete slavit už dnes, neboť nizozemský jezdec v posledních týdnech dost nakupoval, a tak z jeho šlechtického stolu odpadne i pár zajímavých drobků. Ale nejdřív k nákupům.

Super Max si nejprve pořídil čtyřicetimetrovou jachtu Mangusta Gransport 33, následně pak měl utratit zhruba 1,25 miliardy korun za soukromý tryskáč Dassault Falcon 8X. Ten je již tři roky starý, dosud však sloužil přímo výrobci jako předváděcí, a proto mnoho hodin nenalétal. Letoun po koupi prošel úpravami, neboť Verstappen jej nechal oháknout do stejných barev jako svůj předchozí Falcon 900EX, který výrobci nechal na protiúčet. A ta ho teď prodává.

Bohužel už byl zvnějšku zbaven polepů ve stylu Unleash the Lion (Pusťte lva ze řetězů), což je závodníkovo osobní motto. Fotky zveřejněné výrobcem ale ukazují, že aspoň uvnitř Verstappenův původní stroj stále vyveden v jeho barvách, které víc než co jiného dávají připomenout jeho nizozemskou národnost. Žádný hyperluxus to ale jinak není, tohle je docela utilitární stroj, který mimochodem dříve patřil Richardu Bransonovi, zakladateli Virginu, od kterého jej Max V. koupil.

Teď tedy míří dál, firma Dassault Falcon ale nezveřejnila, za kolik tryskáč prodá, musíte jí něco nabídnout. Vzhledem k cenám podobných kousků se nicméně dá předpokládat, že čtvrt miliarda korun by to mohla spravit. Další výdaje asi nebudou třeba, před prodejem došlo na zevrubnou technickou inspekci a řádnou renovaci.

Dodejme, že Falcon 900EX zvládá pohostit 14 lidí a kromě záchodu je vybaven také kuchyňkou, kde nový majitel najde mikrovlnku či kávovar. Na jeden zátah pak letoun uletí 7 800 kilometrů, což není málo. Na druhou stranu, pro Verstappena to zjevně nebylo dostačující, a hlavně proto přesedlal na model 8X. S ním je přitom spojeno hned 16 míst, dolet 11 945 km/h a nejvyšší rychlost 953 km/h místo 860 km/h, které si bude moci užívat majitel předchozího Verstappenova letounu.

Bývalý Verstappenův Falcon 900EX je na prodej, čtyřnásobný šampion vsadil na lepší stroj. Celou transakci provedl přímo u výrobce, a tak znovu ten jeho předchozí letadlo prodává. Foto: Dassault Falcon, tiskové materiály

Dassault Falcon Preowned

