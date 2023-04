Max Verstappen dal potichu dohromady sbírku aut za 150 milionů, má v ní i tuctový Renault od rodičů před 3 hodinami | Petr Miler

Dnes už dvojnásobného mistra světa Formule 1 má na výplatní pásce nejen Red Bull, ale i hezká řádka dalších firem, které s ním spojily své jméno. A protože jsou pro něj auta nejen obživou, ale i vášní, dává za ně postupně dohromady kolekci výjimečných vozů. Přesto zůstává nohama na zemi.

Každý má ve sportu své vlastní oblíbence, bude ale obtížné popírat, že Max Verstappen je jedním z nejlepších soutěžních pilotů, jaké kdy tento svět poznal. I když disponoval finančním a odborným zázemím, o jakém se většině jeho vrstevníků mohlo jen zdát, od juniorských kategorií dokazoval, že je výjimečným pilotem, který dokáže z vozu dostat vždy o něco víc než ostatní.

Nic se na tom nezměnilo ani po jeho vstupu do Formule 1, kam vlétl jako meteorit a v podstatě nikdy neubral. Výjimečnými výkony zářil už v Toro Rosso, za Red Bull vyhrál hned svůj první závod jako nejmladší člověk v historii a léta trápil soupeře s jen nadprůměrným autem. Ještě před tím, než se stal světovou celebritou prvního řádu, tak dokázal nasbíral pozoruhodný počet vítězství a pódiových umístění. Jakmile pak dostal do rukou jen trochu konkurenceschopný vůz, stal se mistrem světa. A loni s relativně dominantní technikou titul obhájil.

Někteří říkají, že Verstappen je největší návrat k dobovým esům kalibru Senny a Schumachera. Je to jistě silné vyjádření, právě tito dva jezdci ale byli ve svých érách typičtí tím, že dokázali zářit i v nepřesvědčivých autech a být vidět prakticky vždy a všude. Jistě, ani jeden by nebyl tím, kým se nakonec stal, bez kvalitní techniky, to ve Formuli 1 ani jinak nejde, obě legendy se jmény začínajícími na S ale tím či oním způsobem válely i v dobách, kdy zrovna nevítězily. Schumacherovi krom prvních sezón v tom či onom týmu (a teď nechme být jeho „druhou kariéru”) vždy scházelo k titulu pár bodů, pokud jej rovnou nezískal. Hlavně v 90. letech ve Ferrari to byl majstrštyk.

Nechceme nyní ignorovat statisticky výjimečného a nepochybně též nadaného Lewise Hamiltona, takovou historií jako zmíněné trio se ale pochlubit nemůže. Nebýt éry naprosté technické dominance Mercedesu, stěží by se dnes mohl rovnat s těmi největšími esy - jeho bilance ve srovnání s týmovými kolegy, zejména pak Buttonem, Alonsem a Rosbergem, není vůbec tak přesvědčivá.

Ať už si ale o Verstappenovi myslíte cokoli, je dnes na vrcholu a dostává za to královsky zaplaceno. Jen loni si měl vydělat 60 milionů dolarů, skoro 1,3 miliardy Kč, které investuje do lecčeho, mimo jiné do aut. Některá z nich čas od času prodá, kolegové z Car Throttlu ale dali dohromady jeho aktuální kolekci, která je svým způsobem působivá. Není to přehlídka extrémně drahých superaut, jakkoli i taková se najdou, spíše jde o jakýsi průlet Verstappenovým osobním i profesním životem, jehož celková hodnota vydá na asi 7 milionů dolarů, tedy přibližně 150 milionů Kč. Podívejme se tedy, co se mezi jeho vozy také najde.

Žlutý Renault Clio - úplně obyčejné Clio, které dostal od rodičů ještě před tím, než měl řidičák. Přitom už před 18. rokem svého života dokázal vítězit v F1. Finanční hodnotu má takové auto nevyhnutelně minimální, morální zjevně nekonečnou.

Renault R.S. 01 - specialita Renaultu z dob, kdy byl svázán právě s francouzskou automobilkou. Byl to jeho první velký osobní nákup, dnes má cenu asi 8,5 milionu Kč.

Porsche 911 991 GT3 RS - to si Max koupil po sám za odměnu po svém prvním životním vítězství v F1 ve Španělsku, i když s ním pořád nemohl na silnice.

Řadu Astonů Martin částečně z dob, kdy Aston a Red Bull spolupracovaly. Jde mimo jiné o bondovský model DB11 nebo kupé Vantage a DBS Superleggera. Především si ale pořídil Aston Martin Valkyrie coby produkt spolupráce obou umíněných značek. Jen ten má hodnotu přes 57 milionů Kč.

Hned několik silničních Ferrari. Fanoušky to může zaskočit, neboť Ferrari působí jako úhlavní soupeř, Verstappen ale zjevně není „rasista” a Ferrari si nechá líbit. Má modely 488 Pista, Monza SP2 a také svou poslední akvizici, nedávno probírané SF90 Stradale Assetto Fiorano. Jen tyto stroje ho stály 77 milionů Kč.

Jistě zajímavá kolekce, kterou navíc Verstappen jen neskladuje - dušuje se, že se svými auty jezdí. A pokud nejezdí, tak je prodá. Podívejte se na vybrané vozy z ní níže, stojí za to.

Max Verstappen ve své garáži schraňuje mimo jiné Renault R.S. 01... Foto: Renault



...nebo Aston Martin Valkyrie, ... Foto: Aston Martin



...který pomáhal vyvíjet. Foto: Aston Martin



Najde se v ní ryze soukromé Porsche 911 GT3 RS generace 991, ... Foto:



...spousta Astonů... Foto: Aston Martin



...nebo několik Ferrari. Foto:

Zdroj: Car Throttle

Petr Miler

