Mazda je další obětí koronaviru. Potřebuje přes 70 miliard, i tak zruší některé projekty

V případě některých automobilek se dosud zdálo, že se jich koronavirová krize nedotkla tak, jako jiných. Mazda byla jednou z nich, realita je ale jiná. Bez finanční injekce by nepřežila a i s ní musí poslat k ledu návrat Wankelu.

Z českého úhlu pohledu se může zdát, že koronavirus přišel, řadě zaměstnanců zařídil dlouhé placené volno a je pomalu na odchodu. Nicméně realita je o poznání jiná. Pandemie totiž výraznou měrou ovlivnila ekonomiku, což začne být během dalších měsíců patrné více, než by nám bylo milé.

Taková situace nepanuje jen u nás, ale prakticky všude ve světě. A stejně jako má pandemie své vítěze, mezi něž patří hlavně dovážkový prodej potravin a jídla, má i své poražené. Mezi ně patří vedle firem, jejichž činnost jakkoli souvisí s cestovním ruchem, hlavně automobilky, které musely na několik týdnů vypnout montážní linky a uzavřít showroomy. A přestože se část prodeje přesunula na internet, pořízení auta bylo jakožto velký výdaj okamžitě vyškrtnuto z čela nákupních seznamů velké části domácností.

Začíná se mluvit i o tom, že návrat prodejů aut do předkoronavirového stavu již nikdy neproběhne. I proto, že nám pandemie dokázala, že automobil ve výsledku ani nepotřebujete, zvláště pokud nemáte chatu. Vše vám totiž až na adresu doručí kurýr, pořízené zboží lze stejným způsobem zase zdarma a bez udání důvodu vrátit za plné peníze. A pokud váš zaměstnavatel ocení, když zůstanete pracovat doma, neboť pak pro vás nemusí zařizovat kancelář, vlastní vůz skoro nepotřebujete.

Tento vývoj a tato změna nálad nicméně pro výrobce představuje noční můru. Se stávajícími problémy totiž nikdo nepočítal, navíc část rezerv vycucl nucený přechod na elektrifikaci. Vlastně tak není překvapivé, že firmy spadající do automobilové branže začínají mluvit o finančních problémech, které nejsou schopny řešit vlastními silami.

Nejnověji se do této skupiny přidává Mazda, která již požádala tři velké japonské bankovní domy (Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group a Mizuho Financial Group) a další poskytovatele úvěrů o půjčku v celkové výši 300 miliard yenů (cca 70,28 miliard Kč). Ani jedna ze z bank to nepotvrdila, což je hlavně z pohledu Mazdy pochopitelné. Jakákoliv žádost o půjčku je totiž špatně vnímána investory, stejně jako samotnými zákazníky.

Situace Mazdy nicméně nevypadala růžově ani před příchodem pandemie. Jakkoliv totiž v Evropě loni došlo na 7,92procentní růst prodejů, ve Státech značka zaevidovala 7,25procentní propad a v Číně dokonce 18,11procentní. Do toho pak přišel koronavirus, který slábnoucí prodeje poslal ještě více ke dnu.

Není se tedy ani tak moc nutné ptát, zda Mazda skutečně požádala banky o půjčku, ale spíše na to, jestli její výše bude dostačující. Odpověď na to můžeme zatím hledat pouze ve hvězdách, jakkoliv jedna jistota se nám tu již rýsuje. Přes finanční injekci, které se Mazda jistě domůže, bude muset i tak šetřit, aby mohla dále existovat. Dostupné informace tak hovoří o konci některých projektů, v prvé řadě pak o návratu Wankelu jakožto samostatného motoru. Na ten prý momentálně nejsou ani finanční, ani inženýrské kapacity.

Mazda se finančně poněkud vyčerpala technologiemi, jako je motor SkyActiv-X. Mimo to musela stejně jako zbytek světa investovat i do elektrifikace. Není tak překvapivé, že kvůli dopadům koronaviru žádá o půjčku a stejně bude muset šetřit

Zdroj: Reuters

