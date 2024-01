Mechanici zveřejnili ta největší zvěrstva, s nimiž lidé loni přijeli do autoservisů, je to komedie i tragédie současně včera | Petr Prokopec

/ Foto: Petr Prokopec, Autoforum.cz

Více než o čemkoli jiném svědčí tyto případy o tom, s čím jsou také lidé schopni jezdit po silnicích a klidně riskovat zdraví všech okolo. Že se s tím následně nestydí přijet do servisu, je nakonec dobře, je to někdy ale opravdu hořce úsměvné.

Autům se nevěnuji jen po teoretické stránce, často si nimi i takříkajíc špiním ruce. Co pod ně ale občas dorazí, nad tím lze jen kroutit hlavou. Hlavně v motorových prostorech jsem totiž již našel třeba klasické zahradní hadice, kterými byly nahrazeny ty původní. Namísto uzávěrů se pak objevila víčka od PET lahví, filtr sání někdo zaměnil za silonky, a tak bych mohl pokračovat pomalu do nekonečna. Přičemž jde vlastně ještě o ty lepší případy, kdy se majitelé alespoň snažili problém nějak konstruktivně řešit.

Co ty horší? Za těmi vás odkážu k přiloženému videu, které se s přelomem roku objevilo na kanálu na Youtube, který je spojen se skupinou Just Rolled Into the Shop na Redditu. Na něm mechanici z autoservisů z celého světa vyměňují více či méně neobvyklé zkušenosti z práce, přičemž některé z nich jsou opravdu bizarní. A video obrazově dokumentuje to „nejlepší“, s čím se během uplynulých dvanácti měsíců setkali.

Jsou to vesměs opravdu zvěrstva, a tak se nebudeme divit, když vás z některých záběrů doslova zamrazí, zvláště když si uvědomíte, že podobné případy nejsou jen jakousi vzdálenou zajímavostí. Koneckonců jsem byl i svědkem toho, kterak jeden člověk dorazil na výměnu pneumatik, kdy z těch letních již trčely dráty a byly pocákané brzdovou kapalinou. Nasadit si nechal sjeté zimní a bez opravy brzd pokračoval dále.

Dotyčného nezastavil ani fakt, že měl na zadním sedadle dítě - pochopitelně bez příslušné sedačky. Ohled vůči ostatním motoristům je mu tak logicky cizí již úplně, což na celé věci rmoutí nejvíc. Obětí podobných hazardérů se může stát kdokoli z nás, stačí, aby se ve špatný čas na špatném místě pokazilo něco, co se s ohledem na způsob „řešení“ dříve nebo později pokazit muselo.

Ale vraťme se k videu, které není jen tristní, často nutí i k úsměvu. Třeba ve chvíli, kdy si zákazník stěžuje na odpor, který klade řízení. Důvodem však není závada způsobená výrobcem, nýbrž jeho vlastní hloupost a neschopnost, neboť se mu povedlo zamotat do sloupku řízení kabel. Další se pak rozhodl, že motorový olej nahradí rostlinným, prý proto, že jiný neměl po ruce. Ať už ale bylo důvodem cokoli, v motoru vznikla naprosto nechutná hmota, která sice mazala, ale jistě ne potřebné komponenty pohonné jednotky.

Někteří se toto pochybení snaží omluvit tím, že pro některé je olej prostě olej a k záměně může dojít. No, budiž, ale proto je jeden pojmenován motorový a druhý rostlinný na vaření. Již samotný název tedy definuje dané využití. A pokud to kdokoliv zkusí obejít, logicky na to doplatí. Přičemž zrovna toto je naštěstí případ, kdy uškodíte pouze sami sobě, respektive svému vozu, nikoli ostatním.

Děje se ale pochopitelně i pravý opak a nakonec také proto tento přehled publikujeme - když přivede aspoň pár lidí k zamyšlení nad tím, co se svými auty dělají, může to zabránit nejedné tragédii. Stejně jako v jiných případech platí: Pokud něčemu nerozumíte, nedělejte to. My jsme automobiloví fanatici a s technikou si hrajeme dekády, přesto nemáme problém pochopit, že pro některé jde o španělskou vesnici. Stejně jako si ale my neděláme ambice vynalézt lék na rakovinu, neměli by se ani lidé nepolíbení automobilovou technikou pokoušet řešit problémy, o jejichž příčinách nemají ani ponětí.

Ano, i s tímto se dá setkat při servisování auta. Ve finále jde ale ještě o relativně úsměvnou záležitost, níže můžete vidět i podstatně horší případy. Foto: Petr Prokopec, Autoforum.cz

Zdroj: Just Rolled In@YouTube, Autoforum

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.