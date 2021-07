Mechanik na ulici narazil na hezké auto s chybějícím dílem, tak ho zadarmo opravil před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Když někde necháte zaparkované hezké auto a po návratu jej najdete v jiném stavu, než v jakém jste ho na místě ponechali, je to obvykle stav horší. Jak je ale vidno, dobří samaritáni ještě nevymřeli.

Nechceme být těmi, kteří šíří „blbou náladu” a jsme životními optimisty, přesto nelze zavírat oči nad dekádami životních zkušeností. Narazit na opravdu dobrého člověka je v životě bohužel spíše výjimkou než pravidlem a byť většina lidí se nakonec dokáže v zásadních momentech zachovat správně, v těch ostatních dávají najevo spíše své horší stránky.

Denně se tak setkáváme spíše s bezohledností, závistí či nanejvýš apatií než s jejich protiklady. Platí to bohužel i ve světě aut a ještě častěji na silnici. Nakonec stačí někde nechat postavené hezké auto a můžete se skoro vsadit, že vám jej lidé budou spíše závidět než ho upřímně obdivovat. Většina se na základě toho nepustí do žádných dalších akcí, menšina ale bude spíše škodit.

Přesto se najdou výjimky potvrzující pravidlo, jak ukazuje dále popsaný případ. Grayson Elliot je americký mechanik pracující rychloservisu Valvoline, který při práci studuje vysokou školu. A je to také fanda starších aut koncernu GM stojících na platformě GMT800 (hlavně Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban nebo GMC Sierra). Takže když viděl na ulici pick-up Silverado 2006 s dnes vyhledávaným dieselem 6,6 zvaným LBZ, nemohl na něj nespočinout okem. A nejen to.

Všiml si, že vozu typicky chybí plastový kryt okolo madla víka nákladového prostoru, který ze Silverad první generace odpadává velmi rád. Normální člověk by si toho stěží více všímal, Grayson se ale rozhodl auto opravit na své náklady. Protože „tak pěkné LBZ si to přece zaslouží”. A k opravě přidal i vzkaz majiteli o tom, že fandové do těchto aut mají držet spolu.

Majitel auta tak našel vůz po návratu k němu v lepším stavu, než v jakém jej opustil, aniž by za to musel cokoli platit. No řekněte, kdy jste něco takového zažili? Pokud ano, máte velké štěstí, my jsme o takovém případu od nikoho z okolí neslyšeli a i tento „internetový” je velkou raritou.

Chevroletům Silverado I ráda padají plastová obložení okolo madla nákladového prostoru. Běžně si je majitelé musí opravit sami, níže zachycený případ je docela jiný. Ilustrační foto: Chevrolet

Zdroj: Grayson Elliot@Facebook přes Jalopnik

Petr Miler