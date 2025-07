Mechanik objevil při prohlídce Fordu něco, co v motoru nechal dělník automobilky, který vůz vyráběl. Přežilo to tam dlouhých 11 let před 5 hodinami | Petr Prokopec

Je to asi ta poslední věc, kterou byste čekali v motorovém prostoru auta, tuplem pak takového, které už 11 let jezdí. Tady se to ale stalo. A dohledáním onoho dělníka se uzavřel jeden vskutku pozoruhodný příběh.

Svět je malý a o náhody v něm není nouze, říká se v české pohádce Lotrando a Zubejda. Tato slova však očividně platí i na druhé straně Atlantiku, kde ani o Lotrandovi, ani o Zubejdě nejspíš ještě neslyšeli. Mechanik Chad Volk totiž při prohlídce takřka jedenáct let starého Fordu Edge našel v motorovém prostoru cosi, co se sice nezapíše do historie, ovšem jednomu člověku tím udělal nemalou radost. A nešlo o majitele, který 4,8metrové SUV přivezl na opravu, ale jednoho z někdejších zaměstnanců Fordu, který se na výrobě vozu podílel.

Volk měl u vozu vyměnit ventilátor chladicího systému, kvůli čemuž musel vymontovat box sání. Když se ho ovšem pokoušel vrátit zpátky na své místo, zjistil, že mu cosi překáží. Následně zjistil, že jde o koženou peněženku. Domníval se, že patří majiteli auta, pochopitelně, ovšem po otevření zjistil, že na vrcholku převodovky spočinula ještě předtím, než SUV vůbec opustilo továrnu. Patřila totiž Richardu Gilfordovi, jak potvrdil uvnitř zanechaný zaměstnanecký průkaz.

Volk po Gilfordovi zapátral na Facebooku, kde ho skutečně našel a kontaktoval. Ten mu ihned odpověděl s tím, že si den, kdy o peněženku přišel, pamatuje do posledního detailu. On a jeho kolegové totiž měli opravit elektronické potíže u Fordů Edge, které byly dopraveny z továrny Chicago Assembly do kanadské fabriky Oaksville Assembly, kde docházelo na finální montáž a kde v letech 2007 až 2024 bylo vyrobeno přes dva miliony kusů tohoto SUV.

„Nikdy v životě jsem do práce nenosil tepláky, ale ten den jsem je měl. Peněženku jsem si proto zastrčil do kapsy u trička,“ uvedl Guilford pro zpravodajský kanál KARE11 News, který o celém příběhu jako první informoval. Když se nicméně zaměstnanec Fordu při opravách naklonil nad motorový prostor, peněženka mu vypadla, aniž by si toho všimnul. Poté ji už nenašel i přes pomoc kolegů, neboť šlo o hledání pověstné jehly v kupce sena - opravovaných aut bylo tehdy na místě okolo dvou tisíc a peněženka mohla být téměř v kterémkoli z nich.

Majitel vozu si pak po celou dobu nebyl vědom toho, že má pod kapotou zapomenutý neobvyklý „dáreček“. Peněženka s 15 dolary v hotovosti, loterijními tikety a dárkovými kupony v hodnotě 250 USD tak pod boxem sání trůnila takřka 11 let, během nichž vůz ujel 240 tisíc korun. Volk pochopitelně vrátil peněženku majitel, nálezné však odmítl, ostatně celý objev má krom oněch 15 dolarů spíš sentimentální než jakoukoliv hodnotu. Ostatně využít už nelze ani ony dárkové kupony, neboť jsou dávno propadlé, a Guilford za ně chtěl svého času koupit část dárků dětem k Vánocům.

Druhá generace SUV Edge přišla na svět v roce 2014, peněženka Richarda Guilforda tak zapadla pod kapotu jednoho z prvních vyrobených kousků. A zapadla tam tak šťastně i nešťastně naráz, že na stejném místě trůnila až do dnešních dnů. Ilustrační foto: Ford

