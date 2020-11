Mechanik rozebral motor ostře ježděného auta s 354 tkm a ukázal, jak vypadá zevnitř před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lexus

Žádné pohodové ježdění tuctovou verzí, ale přes 350 tisíc ostrých kilometrů v autě s 423 koňmi. Něco takového by motoru auta už mělo dát zabrat, v případě Lexusu IS F to ale na žádné drama nevypadá.

První generace Lexusu IS F přišla na trh v roce 2007 a hned o rok později jsme ji důkladně otestovali. Tehdy jsme z auta nebyli zrovna u vytržení, vedle precizních a efektivních německých sedanů či kupé stejného ražení to bylo docela jiné zvíře - a ne v dobrém smyslu slova. Ovladatelnost auta byla nepřesná, poněkud rozevlátý podvozek zejména v rychlých zatáčkách dalece nestíhal sekundovat 423koňovému pětilitru a jeho spotřeba byla zcela neadekvátní dodávané dynamice. Palubní počítač sice neukázal přes 30 litrů, reálně ale motor podle doplněného paliva bral i přes 40 litrů na 100 km - tehdy, v dobách atmosféricky plněných motorů, které byly při plné zátěži daleko efektivnější než turba, to byla bláznivá hodnota.

Některé věci ale časem zrají jako víno, ani se nemusí snažit. Právě nástup menších turb posunul vnímání kompaktního sedanu s motorem 5,0 V8 přes nedokonalé naladění do jiných sfér a dnes platí IS F za ikonu svého druhu. Co na tom, že není úplně uspokojivá při jízdě na maximum, takto už s více jak dekádu starými vozy jezdí málokdo a motor dokáže učarovat i při menší zátěži svým charakterem či zvukem. A jak je vidno, dokáže zaujmout i svou kvalitou.

Potvrzuje to přiložené video, na kterém můžeme patřit černý exemplář prvního IS F, který má najeto již více než 220 tisíc mil (354 tisíc kilometrů). Nebyla to pro něj žádná procházka růžovou zahradou, nejméně 45 tisíc mil (přes 72 tisíc km) strávilo auto na různých okruhových dnech a silničních rallye. Jinými slovy, jeho majitel šlapal vozu, jehož výkon byl navíc navýšen na 456 koní, pořádně na krk.

Právě při ostré jízdě se nicméně začal objevovat poněkud „nezdravý vůz“. Jared z kanálu Wrench Every Day, se proto rozhodl z preventivních důvodů nahradit veškerá ložiska kol, nezůstal ale pouze u podvozku. Jeho pozornost si vysloužila také pohonná jednotka, která se dočkala nového těsnění kvůli úniku oleje. Mnohem podstatnější je ovšem stav samotného agregátu. Po odmontování krytu totiž na majitele vykoukly jen nadmíru čisté komponenty, na kterých nebylo patrné prakticky žádné opotřebení. Víceméně tak stačily pouze drobné zásahy, a agregát může pokračovat na své cestě možná až k nesmrtelnosti, byť samozřejmě za pomoci pravidelné údržby.

Ve finále se vůz dočkal ještě nových kontrolních ramen zadní nápravy, pohled na podvozek či do podběhů pak neodhalil žádnou výraznou korozi. To jen dokládá, že zkazky o kvalitách aut od Toyoty a Lexusu nebudou přehnané. Projevuje se to nicméně i na zůstatkové hodnotě, která více reflektuje odolnost auta a neobvyklost jeho motoru než jeho jízdní projev - nejlevnější IS F, které je momentálně v Evropě na prodej, vychází na 22 990 Eur (cca 617 tisíc Kč) i se 148 tisíci km na tachometru.

Lexus IS F platí i třináct let po svém debutu za výjimečný stroj, třebaže svého času jízdním projevem neokouzloval. Stojí za tím hlavně jeho neobvyklý motor a také kvalita, kterou nejlépe dokladuje podoba „vnitřností” notně trápeného kusu. Ilustrační foto: Lexus

Zdroj: Wrench Every Day@YouTube

Petr Prokopec