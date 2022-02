Menší a levná Škoda s čtyřválcovým motorem TDI se i dnes dá koupit zánovní, šancí bude jen ubývat před 2 hodinami | Petr Miler

Tohle je mezi novými vozy doslova vybitý typ aut, přitom má své nepopiratelné kouzlo. Dynamikou neohromí, jede ale slušně a paliva doslova usrkává. I proto bývají jako ojetiny v prodeji jen dost opotřebované kusy, tento je i po 8 letech zánovní.

Je to smutné, ale pro současný evropský automobilový svět je nejvíce definující slovo „naposledy”. Existuje spousta věcí, které se třeba ještě koupit dají, ale víte, že už to dříve nebo později znovu nepůjde. A platí to nejen v případě nových aut, ale do značné míry i na trhu ojetin - do určité chvíle se ten či onen vůz ve slušném stavu ještě dá sehnat za slušné peníze, po překročení jakéhosi bodu zlomu už se ale buď nedá sehnat vůbec, nebo ho koupíte jen za takové částky, že to prostě nedává smysl.

Příkladů z prvního ranku je nespočet. Myslíte si, že příští BMW M5 bude mít ryze spalovací pohon? Že další M3 bude mít manuál? Že se ještě někdy vrátí Mercedes třídy C s osmiválcovým motorem od AMG? Že ještě někdy bude k dispozici VW Golf R s ručním řazením? Že ještě někdy uvidíme dieselovou Škodu Scala? Mohli bychom zmínit milion takových věcí, které ještě donedávna byly a už nejsou a nebo ještě jsou a za pár let už nebudou.

Ojetiny jsou vyrobené a spousta z nich nebyla svého času bůhvíjak populární, přesto i o nich platí výše zmíněné. Proč? Protože nic takového se pod tlakem regulací znovu nevyrobilo a přetrvávající poptávka a stále menší nabídka stačí k tomu, aby ceny mířily do stratosféry. Když už jsme zmínili BMW M3, pamatujete generaci kupé E92? Nebo dokonce sedan E90? Nikdy neplatila za vyhledávaná auta, ale byly to poslední em-trojky s atmosférickým motorem, navíc 4,0 V8. Dlouho nebyl problém koupit hezký kus za relativně přijatelné ceny v řádu stovek tisíc korun, dnes pěkné kousky skoro neexistují. A když na nějaký narazíte, potřebujete tak 1,2 milionu Kč, abyste jej získali. Kdo to dá? Však tohle auto stálo 1,9 milionu jako nové - mezitím s ním někdo klidně 15 let jezdil desítky tisíc km, to je bláznivé.

Je to - jako dnes skoro všechno - výsledek přeregulovaného evropského světa, ve kterém slovo zákazníka přestalo mít váhu a rozhoduje úřední befél. Ten neudělal skoro zakázané zboží jen z motorů jako 4,0 V8, ale i z docela obyčejných úsporných dieselů v menších autech. Tlak na stále větší emisní čistotu vedl k tomu, že tyto motory musely být osazovány stále dražšími antiemisními systémy, až si je automobilky v levnějších vozech přestaly troufnout nabízet. Protože kdo dá 100 tisíc navíc za diesel v autě za 400 tisíc? Ve Škodě Kodiaq se to nepozná, ve Škodě Fabia velmi.

Tak se stalo, že dnes na trhu prakticky nic menšího s dieselem nekoupíte. U Škody se začíná na Octavii, ani Scaly TDI nepřežily a slušné ojeté kusy dnes stojí kolem půl milionu. Pokud byste po zánovním menším dieselu od škodovky přesto toužili a půlmilion neměli, máme tu velmi neobvyklou nabídku předchůdce Scaly - Rapidu Spaceback se stejným motorem, tedy 1,6 TDI.

Tohle auto není žádný drak, zvlášť ne v 90koňové verzi s DSG. A není to ani král kultivovanosti. Jedno obrovské kouzlo ale má - prťavou spotřebu v kombinaci s 55litrovou nádrží. Rapid 1,6 TDI DSG jezdí pod 4 litry i beze snahy a do 5, i když nechcete, najet přes 1 000 km na nádrž je u něj standard. Pokud tedy používáte auto pro ježdění 10 nebo 20 km do práce, je to jeden z těch vozů, u kterého snadno zapomenete, kdy jste vůbec naposledy tankovali. To je něco, co v elektromobilu opravdu nezažijete...

Ale nebudeme dnes kopat do elektřiny, zůstaneme u Rapidu 1,6 TDI, který pořád není problém koupit ojetý, ale je problém koupit ho málo ojetý. Však kdo by si pořídil diesel na ježdění „okolo komína”? Minimálně jeden člověk se našel, je to Němec a už 8 let vlastní Rapid Spaceback 1,6 TDI DSG na fotkách níže. Je to hezká specifikace se slušnou výbavou, mnoho si ale neužila - mimo stání v garáži najela za tu dobu jen 19 813 km s pravidelným servisováním. A vypadá podle toho, je to zánovní auto.

Nyní může být vaše jako jedno z automobilových „naposledy”. Požadovaná cena 13 500 euro není vysloveně nízká, ale zánovní menší diesel Škody za nějakých 327 tisíc Kč? Nejsem žádný fanda dieselových škodovek, ale nechal bych si říci, s ohledem na ceny na současném trhu je to „pěkná věc”, kterou za pár let už nejspíše nepůjde koupit vůbec ani v bazaru.

Německý majitel po 8 let v podstatě „sušil” tento Rapid Spaceback 1,6 TDI, aby jej nyní mohl prodat s pouhými 19 tisíci km na tachometru. Je to nabídka, jaká se nemusí opakovat. Foto: Ingo Iserloth, publikováno se souhlasem

