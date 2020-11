Menší auta v Evropě nemusí přežít, varuje šéf Renaultu. Je to paradoxní dopad snah EU dnes | Petr Miler

Regulátoři nechápou dopady svých kroků, říká stále novopečený šéf Renaultu Luca de Meo. Ač si EU myslela, že její tlak na minimalizaci spotřeby povede k preferenci malých aut, děje se pravý opak.

Ač to nemusí být na první pohled patrné, nabídka aut na evropském trhu se postupně zeštíhluje. Modelů sice nabízí automobilky stále více, cokoli specifického má ale v jejich portfoliích stále menší prostor. Však stačí vzpomenout na to, jak vypadala paleta verzí nejprodávanějšího Volkswagenu Golf ještě na přelomu století a jak vypadá dnes. Zkuste si nyní koupit šestiválec, pětiválec nebo třídvířko, manuál i automat k čemukoli, pohon 4x4 k lecčemu. K dispozici je zlomek verzí a u konkurence nepochodíte lépe, třebaže i neobyčejných šestiválcových kompaktů byla kdysi v nabídce slušná řádka.

I nyní - dočasně či trvale - mizí z nabídek v prvé řadě výkonné verze, jejichž vyšší spotřeba resp. emise CO2 se nepotkávají se stále přísnějšími limity. Nicméně změna bude daleko výraznější a na první pohled paradoxně zasáhne citelněji spodní patro nabídek, ze kterých mohou zmizet nejen ostré deriváty, ale celé modelové řady.

Už dříve před tím varoval šéf Volkswagenu a nyní na to upozorňuje také novopečená hlava Renaultu Luca de Meo. Podle něj je v ohrožení existence jakkoli menších vozů, tedy třeba i Clia či Capturu, a to právě kvůli regulacím EU. De Meo říká, že i když na nich dnes automobilka dělá dobré marže, ocitly se „v palební linii kvůli striktnějším předpisům”, kterou nemusí přežít.

„Víme, že s nadcházejícími regulacemi budou malá auta tou cenou, kterou budeme muset zaplatit. Je to něco, co si regulátoři neuvědomují,” říká de Meo a dodává: „Honba za splněním regulatorních požadavků bude penalizovat malá auta, dokud z nich neuděláte elektromobily. Na druhou stranu, ceny akumulátorů nejdou dolů, takže je to past.”

De Meo naráží na dříve zveřejněné informace, že náklady související se splněním nových emisních limitů - ať už z hlediska techniky, nebo případných pokud - zatěžují cenu každého vyrobeného vozu sumou okolo 4 000 Eur, tedy více jak 100 tisíc Kč. To je částka, kterou si jakž takž můžete dovolit promítnout do ceny aut vyšších tříd, pro malé vozy je to ale likvidační.

Emise přitom nejsou jediným důvodem, proč analytici předpokládají, že se auta s cenou pod 15 000 Eur (asi 394 tisíc Kč) stanou v Evropě obtížně, pokud vůbec dostupným zbožím. EU nařídila, aby od roku 2022 bylo na palubě každého nového vozu minimálně devět asistenčních systémů. To znovu není problém pro větší auta, z nichž mnohé navíc již prvky jako autonomní brzdy či monitoring jízdních pruhů mají. Ovšem pro minivozy jsou příliš drahé, zvláště v kombinaci s pokutami za nadlimitní CO2.

Problém tak nemají jen Renaulty jako Clio či Captur, ale také většina Dacií. De Meo si je toho zjevně dobře vědom, nevíme ale o tom, že by on - nebo kdokoli z šéfů významných automobilek - s regulacemi jakkoli aktivně bojoval. Vše zůstává na úrovni varování vyřčených pro tisk a u následných snah regulace nějak splnit, ať už jsou smysluplné, nebo nikoli.

Podle šéfa Renaultu jsou i modely jako Captur v ohrožení, neboť nejsou obchodně slučitelné s novými pravidly EU. Aktivně proti nim ale nebojuje, alespoň o tom nemáme zprávy. Foto: Renault

Zdroj: Autocar

Petr Miler