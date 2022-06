Mercedes dál irituje své nejváženější klienty, budou muset vrátit i drahé hodinky pro vyvolené? před 5 hodinami | Petr Prokopec

Autu, které se rodilo ve velkých bolestech, zjevně nesvítí slunce nad hlavou ani po jeho oficiální premiéře. Vůz sice vznikl, pro část kupců ale nečekaně určen není. A je otázkou, co všechno to pro ně bude znamenat za nepříjemnosti, hodinky IWC mohou být další z nich.

Mercedes minulý týden představil svůj dlouho očekávaný a ještě déle slibovaný supersport AMG One. O jeho pohon se stará hned pětice agregátů, z nichž 1,6litrový šestiválec je derivátem motoru z monopostu Formule 1. Jako takový tak bude vyžadovat odbornou péči vždy po 50 tisících najetých kilometrech. Jakkoli nicméně stoprocentně nepůjde o levnou záležitost, dá se předpokládat, že Mercedes své techniky zaměstná tak maximálně ve dvou tři třech případech. Zbytek z 275kusové produkce ovšem bude spíše postávat v garážích než řádit na okruzích.

Jakkoliv ovšem vyvolenou klientelu potěšilo, že po pěti letech se AMG One konečně dostane do výroby, dobré zprávy tím skončily. Mercedes totiž i přes onu pětici motorů, jejichž celkový výkon přesahuje 1 000 koní, nezvládl dostát původně oznámeným parametrům. Dvoustovku tak vůz nezvládne za méně než 6 sekund, tedy na úrovni Bugatti Chiron, nýbrž „až“ za 7 sekund. To je přitom prakticky stejná doba, za jakou mělo 200 km/h na tachometru i Porsche 918 Spyder. To ovšem dorazilo již v roce 2013, navíc s nižším výkonem.

Větší zklamání však způsobil Mercedes americkým zákazníkům. Ač od nich vybral nemalé peníze a některé i přiměl ke koupi speciální verze AMG GT, která se od standardu víceméně lišila jen lakem a čalouněním, auto jim nakonec nedodá. Třícípá hvězda totiž oznámila, že by ve snaze o americkou homologaci negativně ovlivnila chod komplikovaného hnacího ústrojí. Jak přitom uvedl známý sběratel Manny Khoshbin, který měl vůz objednaný, o nedostupnosti se dozvěděl teprve před pár dny.

Peníze mu nicméně automobilka dosud nevrátila, stejné to pak jistě bude i u zbytku zámořské klientely, mezi kterou patří třeba také slavný zpěvák a herec Mark Wahlberg. Vůbec bychom se tak nedivili, kdyby Mercedes přistoupil k opravdu tučným kompenzacím, jinak mu za pětileté vodění za nos mohou hrozit i žaloby. Navíc je jisté, že vybrané peníze by musel vracet rovněž s úroky. Tohle se tedy automobilce opravdu nepovedlo, z dříve obdivovaného vozu se za oceánem stal zdroj rozčarování mocných lidí.

Jako by zmatků a špatných zpráv nebylo dost, přichází nyní další, které souvisí s produktem hodinářské manufaktury IWC. Ta vyvinula limitované hodinky Big Pilot's Constant-Force Tourbillon Edition AMG One Owners, které znovu mohou dostat jen kupci AMG One. Někteří z nich zpoza oceánu už o hodinky projevili zájem, nedostanou tedy ani ty, když jsou určeny jen 275 majitelům vozu, mezi nimiž Američané nebudou? I na tom je vidět, jak na poslední chvíli Mercedes Americkou homologaci vzdal a kolik problémů tím přidělal nejen sobě.

Co se samotných hodinek týče, disponují 46,2milimetrovým pouzdrem, které je vyrobeno z aluminidu titaničitého. Tedy slitiny, která se používá na závodní motory. Německým supersportem pak byl inspirován kruhový ciferník informující o stavu energie, jenž má připomínat tachometr. Vnitřní obroučky číselníku pak reflektují jeho vstupy vzduchu. Nechybí ani zelené nápisy či detaily, které pro změnu odkazují na tým Formule 1. Ve stejném duchu je pak vyveden řemínek.

O ceně nepadlo ani slovo, budou ale jistě velmi, velmi drahé. Jak jsme ovšem již zmínili, hodinky budou k dispozici jen v 275 kusech a nyní vůbec není jasné, kdo je dostane, o svých záměrech Mercedes zjevně neinformoval ani manufakturu IWC. Jsme zvědavi, zda Američané nakonec dostanou (a zda je v tom případě budou chtít koupit) alespoň hodinky bez auta. A pokud ano, tak zda je náhodou nebudou muset vracet...

Hodinky Big Pilot's Constant-Force Tourbillon Edition AMG One Owners jsou inspirovány německou silniční Formulí 1, vzniknou tak v 275 kusech. Měli je dostat i Američtí kupci vozu, ale když nedostanou auto, mohou dostat aspoň hodinky? A budou o ně stát? Je to pozoruhodný chaos. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, IWC

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.