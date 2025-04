Mercedes dal svému pilotovi Formule 1 nové auto, až do roku 2028 s ním ale nesmí jezdit včera | Petr Miler

Na oficiální fotce k tomuto aktu se obdarovaný usmívá, jeho nový vůz ale připomíná krásný luk bez šípu. Můžete se dmout pýchou, že máte auto jako z Tuzexu, reálně je vám ale úplně k ničemu.

V letošní sezóně se na startech velkých cen Formule 1 objevuje dlouho nevídaný počet nováčků. Jedno jméno známé z nižších závodních sérií střídá druhé a kterékoli z nich se může časem objevit ve výčtech nejlepších pilotů tohoto sportu. Vůbec největší naděje jsou ale nyní spojovány s jedním kudrnatým jedincem.

Jmenuje se Andrea Kimi Antonelli a není to ani holka, ani Fin. Jde o teprve 18letého italského závodníka, který - podobně jako kdysi Max Verstappen - ani nedostal příležitost předvést něco opravdu velkého ve Formuli 3 nebo 2 a už je ve Formuli 1. Navíc jezdí hned za Mercedes coby náhrada za Lewise Hamiltona, který letos odešel do Ferrari. Větší boty, do kterých se máte obout, vám krátce po dovršení 18. roku života dát nemohou

Jestli z člověka, kterému se pro jeho až dětský vzhled začalo v českých automobilových kruzích říkat „Antoníček”, bude další Verstappen, Schumacher nebo Senna, ukáže až čas - s takovou ambicí vstupuje do tohoto sportu každý a naplní ji sotva jeden nováček za dekádu. Ovšem zatím si Antoníček vede velmi dobře, dokonce pravidelně poráží zmíněného Hamiltona, jakkoli je zřejmé, že má o něco lepší auto.

V této pozici už tedy má i jistý marketingový potenciál, který se Mercedes rozhodl začít těžit. Jeho jméno proto spojil s poněkud nesmyslným, předraženým a patrně neprodejným AMG GT, které mu dal darem. To je hezké, že, však kdo by nechtěl dostat v 18 letech nový 612koňový Mercedes? No, jedno jméno nás napadá: Andrea Kimi Antonelli.

Tento chlapec si sice v prosinci udělal řidičák, udělal si ho ale ve špatné zemi, v domácí Itálii. Tam totiž jen o něco dřív přijali zákon, který lidem po tři roky od nabytí řidičského oprávnění zakazuje řídit auta o výkonu přesahujícím 100 koní na tunu. Zmíněné AMG je je sice až absurdně těžké, tuto hranici ale pochopitelně stále překračuje mnohonásobně, a tak jej nemůže řídit až do roku 2028.

Výsledkem je tragikomická situace, kdy Antoníček skoro co víkend sedlá stroje s výkonem přesahujícím 1 000 koní na tunu, pak ale zamíří domů a musí se smířit s něčím jako Škoda Fabia 1,0 TSI, jinak je prý nebezpečný. Je to klasická komedie rigidních zákonů, kterou krok Mercedesu jen umocňuje, však proč mu takové auto dává? Chápeme, že marketing postavený kolem základního Mercedesu třídy A by možná nevypadal tak dobře, ale aspoň by dával smysl...

Italský junior ve Formuli 1 si vlastně může zpívat: Když jsem byl maličký Antoníček, šlápl mi Mercedes na malíček - koupil mi auto, se kterým ještě tři roky nesmím jezdit. Jde o Mercedes-AMG GT 63 PRO 2024 Motorsport Collectors Edition, takhle hloupě se jmenuje. Foto: Mercedes-AMG

