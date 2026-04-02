Mercedes, který nezastaví ani jaderná apokalypsa, je k mání jako dodnes zánovní auto, vrátí vás do zlatých časů značky
2.4.2026 | Petr Miler
Doufejme, že se nám jaderná apokalypsa opět vyhne, svět k ní ale zas jednou nemá daleko. Pokud toužíte po autě, které nezastaví ani taková událost a jezdit bude ještě dlouho po ní, stěží seženete něco lepšího než tento dodnes zánovní „neprůstřelný Merkl”.
Historie nechala vyniknout vícero aut, která si nechají líbit opravdu hodně a i po mnoha letech i stovkách tisíc kilometrů vypadají, jako by před pár týdny opustila fabriku. Málokterá z nich ale mají takovou pověst jako Mercedesy z přelomu 80. a 90. let. Není to náhoda, německá automobilka tehdy skutečně stavěla svou image kolem mimořádné kvality, trvanlivosti a spolehlivosti, prostě komplexní odolnosti proti všemu, co může auto během jeho „života” potkat. A s některými typy to snad až přehnala - první „lidový” Mercedes zvaný s oblibou Baby Benz, tedy typ W201, patří mezi ně.
Vlastně se tedy nedivíme těm, kteří by takový vůz chtěli i dnes, problém je ale v tom, že od Mercedesu ani kohokoli jiného už žádný takový vůz jako skutečně perspektivní auto dávno nekoupíte. Tedy většinou, nyní ale máte příležitost, neboť jeden skoro nový stroj tohoto ražení se objevil v prodeji. Je to model 190 E z dubna roku 1991, který za rovných 35 let na tomto světě najel pouhých 14 025 kilometrů. To je opravdu málo, skoro nic, ani ne 500 kilometrů ročně po několik dekád.
Auto si jako nové koupil starší, ale ne až tak starý muž, který patrně netušil, že si pořizuje svůj poslední nový automobil. Nakonec to tak ovšem dopadlo i proto, že si s ním neužil. Auto prý bylo téměř neustále v garáži a nikdy nepoznalo prosolené silnice. Taková tvrzení neověříme, zde ale pochybovat nemáme důvod. Mimořádná historie je na autě vidět, vypadá dodnes jako nové. Ačkoli je na něm prý vše původní, nevidíme žádné opotřebení, nic prý není zrezivělé, interiér září novotou, navíc je po servisu a prý ve stavu, v jakém může okamžitě vyrazit na cesty. Tento stroj je zkrátka tak blízko stavu, v jakém kdysi vyjížděl z továrny, jak to jen u 35 let existujícího vozu jde.
Je to jeden ze svatých grálů mezi takto starými-novými auty, takže je na místě čekat velmi ambiciózní cenu. Ta skutečně není nízká, požadovaných 22 890 Eur, tedy asi 560 tisíc korun, ovšem pořád není částkou, kterou si nemůže dovolit zaplatit relativně obyčejný člověk - základní Octavie vás dnes vyjde ještě dráž. Samozřejmě je to hodně na tři dekády starý vůz, ale na poměry zachovalých Mercedesů 190 je to adekvátní suma. Jsme si tak skoro jisti, že se najde někdo, komu se bude tento vůz náramně hodit. Nakonec to může být i někdo, kdo čeká konec světa, neboť tohle auto opravdu nepotřebuje k fungování téměř nic krom benzinu - nezradí ho ani elektrická okna, žádná nemá je to vážně „analogové” auto, jak to na vůz relativně moderní produkce jde.
Pod kapotou je benzinový motor 2,0 se 122 koňmi, takže nečekejte žádný sporťák, ale ani vyloženou brzdu provozu. Při hmotnosti jen 1 100 kg (sic, třída C má dnes snadno dvojnásobek...) tento vůz zrychluje na stovku za 10,5 sekundy a rozjede se až na 195 km/h. Na rychlé přesuny po dálnicích už to asi nebude, pokud se ale o něj budete starat a používat jej na pravidelné mírné ježdění, možná vám bude sloužit do doby, než vám doktor v 80 letech sebere papíry, protože nerozeznáte manželku od zebry.
Tohle je pro změnu výhoda atmosférického motoru podobných parametrů - nezabije ho skoro nic. Zbytek auta je prostě prověřený léty zkušeností jeho někdejších majitelů, málokterý z Mercedesů je odolností tak vyhlášený jako W201. Pokud by vám tyto hodnoty stály za zmíněnou sumu, auto stojí v německém Dortmundu.
Tohle je skutečně 35letý Mercedes, jen je téměř nejetý. Měl navíc příkladnou péči, teď je na prodej. Foto: Autohaus Zeitlos, publikováno se souhlasem
Zdroj: Autohaus Zeitlos@Autoscout24
