Mercedes, který přežije i apokalypsu, je k mání sotva jetý po 1. majitelce ročník 1940. Není nic, co by se na něm mohlo pokazit

/ Foto: Autoinsel-Duisburg, publikováno se souhlasem

Pokud hledáte auto, se kterým budete jezdit nejen při dalším blackoutu, ale dokonce i po „dni zúčtování” jako z Terminátora, tohle je ono. Nemá ani klimatizaci, nemá ani autorádio, nemá ani elektrická okna. Nemá vůbec nic a pohání ho motor, kterému k chodu stačí jen skoro libovolné palivo.

Historie nechala vyniknout víc aut, která si nechají líbit opravdu hodně a i po mnoha letech a stovkách tisíc kilometrů vypadají, jako by před pár týdny opustila fabriku. Málokterá z nich ale mají takovou pověst jako Mercedesy z přelomu 80. a 90. let. Není to náhoda, německá automobilka tehdy skutečně stavěla svou image kolem mimořádné kvality, trvanlivosti a spolehlivosti, prostě komplexní odolnosti proti všemu, co může auto během jeho „života” potkat. A s některými typy to snad až přehnala. První „lidový” Mercedes zvaný s oblibou Baby Benz, tedy typ W201, patří mezi ně.

Vlastně se tedy nedivíme těm, kteří by takový vůz chtěli i dnes, problém je ale v tom, že od Mercedesu ani kohokoli jiného už žádný takový vůz jako skutečně perspektivní auto dávno nekoupíte. Tedy většinou, nyní ale máte příležitost, neboť jeden skoro nový stroj tohoto ražení se objevil v prodeji. Je to model 190 z roku 1986, který celých 39 let na tomto světě strávil v rukou jediné majitelky, kterou známe i jménem. Říkala si Edith Gramatzki a není to žádná celebrita, to jen její iniciály najdete na podkově pro štěstí připevněné na masce chladiče.

Paní Gramatzki se narodila v roce 1940, dnes je po smrti. Řeknete si možná: „Ha, auto po babičce!” ale to jen neumíte počítat, neboť v době, kdy si ho koupila, jí bylo teprve 46 let. Vůz si koupila s výslovným cílem ho zachovat jako výjimečnou věc, se kterou si občas také sjede. Díky tomu má na tachometru 44 977 km, ale co je to za 39 let existence? Pro většinu aut skoro nic, pro Mercedes W201 vůbec nic.

Paní majitelka tedy zestárla s autem a stvořila něco, co dnes vyvolává nevšední touhy. Auto bylo prý téměř neustále uložené v garáži, nikdy nepoznalo prosolené silnice a vypadá na to, působí dodnes zánovně. Vše je na něm údajně původní, přesto nevidíme žádné zřejmé opotřebení, nic nemá být zrezivělé, interiér září novotou. Tohle auto je zkrátka tak blízko stavu, v jakém vyjelo z továrny, jak to jen u skoro 4 dekády existujícího vozu jde.

Je to jeden ze svatých grálů mezi takto starými-novými auty, takže je na místě čekat velmi ambiciózní cenu. Ta skutečně není nízká, požadovaných 22 850 Eur, tedy asi 566 tisíc korun, ovšem pořád není částkou, kterou si nemůže dovolit zaplatit relativně obyčejný člověk - základní Octavie vás dnes vyjde citelně dráž. Samozřejmě je to hodně na tak starý vůz, ale na poměry zachovalých Mercedesů 190 je to adekvátní suma. Jsme si tak skoro jisti, že se najde sběratel, kterému se bude tento vůz náramně hodit. Nebo fanoušek, kterému se nechce dávat násobky této sumy za novou třídu C s nejasnými vyhlídkami na dlouhověkost. Či někdo, kdo čeká konec světa.

Tohle auto opravdu totiž nepotřebuje k fungování téměř nic krom paliva, v tomto případě příhodně motorové nafty. Nejenže ho nezastaví blackout, nezradí ho ani turbo, protože žádné nemá, nezradí ho ani elektrická okna, protože žádná nemá, nezradí ho ani klimatizace, protože žádnou nemá, nezradí ho dokonce ani autorádio, protože - uhádli jste - žádné nemá. Je to vážně „analogové” auto, jak je to na vůz relativně moderní produkce od luxusní značky rozumně možné.

Jak už jsme naznačili, pod kapotou je atmosféricky plněný naftový motor 2,5 s 90 koňmi, jehož výkon míří na zadní kola přes manuální převodovku. Ani automat tedy tento vůz nezradí. Jistě tedy nečekejte žádný sporťák, při hmotnosti 1 300 kg mu zrychlení na stovku trvá 15,1 sekundy a nejede víc než 174 km/h. Na rychlé přesuny po dálnicích už to asi nebude, ale pořád je to o 14 km/h víc než u většiny elektrických škodovek a o 44 km/h víc než u současného Auta roku. A když se o něj něj budete starat a používat jej na pravidelné mírné ježdění, bude vám podobně jako původní majitelce sloužit do doby, než vám doktor sebere papíry, protože nerozeznáte policejní hlídku od prasečího chlívku.

Tohle je další výhoda atmosférického motoru podobných parametrů - nezabije ho skoro nic. Zbytek auta je prostě prověřený léty zkušeností jeho někdejších majitelů, málokterý z Mercedesů je odolností tak vyhlášený jako W201. Pokud by vám tyto hodnoty stály za zmíněnou sumu, auto stojí v německém Duisburgu, který snad nemusíme říkat, kde leží. Nebo někdo neví, kde sloužil komisař Schimanski? Také v tomto seriálu se ostatně 190 E nejednou blýsknul.

Tohle je skutečně 39letý Mercedes, jen je minimálně jetý. Měl navíc příkladnou péči od jediné majitelky, kterou mimochodem také přežil. Teď je na prodej. Foto: Autoinsel-Duisburg, publikováno se souhlasem

