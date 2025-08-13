Mercedes musí spolknout další fiasko, jeho nový vrcholný supersport je o sekundu na kolo pomalejší než předchůdce

Kdyby šlo o čas z Nordschleife, asi by se s tím dalo žít, tady se ale bavíme o krátké trati, kde 1 sekunda znamená skoro rozdíl třídy. Je to daň za nárůst hmotnosti a nejednoznačné naladění auta, které ve stínu úspěchu předchůdce nedává velký smysl.

včera | Petr Prokopec

Foto: Mercedes-Benz

Kdyby šlo o čas z Nordschleife, asi by se s tím dalo žít, tady se ale bavíme o krátké trati, kde 1 sekunda znamená skoro rozdíl třídy. Je to daň za nárůst hmotnosti a nejednoznačné naladění auta, které ve stínu úspěchu předchůdce nedává velký smysl.

Od nové generace jakéhokoli vozu se vždy očekává, že bude lepší než předchůdce - však proč by si ho jinak někdo kupoval místo toho, který už má? Jde-li o sportovní auto, pak to by mělo nabídnout když už ne vyšší výkon, pak zcela rozhodně lepší dynamiku. Pokud totiž máte v garáži kousek schopný akcelerace na stovku za 3,5 sekundy a zdolání vaší oblíbené trati za 1:15 min, pak vás nástupce se čtyřsekundovým zrychlením a o vteřinu horším časem na kolo prostě neokouzlí. To spíš začnete zpochybňovat samotného výrobce, neboť ten zjevně nedokázal patřičně využít nových materiálů, technologií nebo poznatků, které měl k dispozici.

Abychom nemluvili jen obecně, rovnou se můžeme přesunout ke druhé generaci Mercedesu-AMG GT. Ta byla poprvé představena pomalu na den přesně před dvěma lety a bylo to hned obrovské zklamání. Auto je delší než jeho předchůdce, a dovnitř se tak mohla nastěhovat i zadní lavice, na kterou můžete usadit alespoň menší děti. Automobilka se mimo to rozhodla, že osmiválcový pohon spojí pouze s pohonem všech kol, aby tak klientela mohla lépe a snadněji využít stádo koní pod kapotou.

Tento krok si vyžádal mnohé technické změny, kdy tou nejzásadnější je přesunutí převodovky zezadu přímo za motor. Kde tedy předchozí AMG GT mělo více hmotnosti na zádi, tam nástupce přichází s více kily na přední nápravě. A bavíme se přitom o opravdu neskutečné hmotnosti, ve vrcholné verzi 63 Pro má totiž druhá generace na kontě 1 940 kg. To je o 308 kilo (!) víc než u předchůdce z roku 2019, načež se kolegové z Auto Bildu rozhodli změřit, jak si novinka povede na Sachsenringu, tedy jednom ze známých německých závodních okruhů.

Na první pohled může nové AMG GT působit jako jasný vítěz. Je sice těžší, ovšem zároveň má k dispozici také 612 koní, se kterými má zvládat sprint na stovku za 3,2 sekundy. V tomto směru je tedy lepší než předchůdce, kterému 585 kobyl zajišťovalo 3,6sekundové zrychlení. Zároveň se ale rozjel až na 319 km/h, zatímco novinka je o dva kilometry pomalejší. To je s ohledem na lepší aerodynamiku a především mnohem lepší pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2 R překvapivé.

K obutí kolegové poznamenávají, že opravdu výrazně napomáha kompenzovat zvýšení hmotnosti a dokonale spolupracuje s pohonem všech kol - ostatně francouzský gigant je vyvinul přímo pro kupé Mercedesu, jak dokládá označení M01 na bocích. Pokud jsou gumy správně zahřáté, AMG GT Pro je dokonce rychlejší, než naznačuje továrna - stovky totiž Auto Bild dosáhl již za 3,1 sekundy, na dvoustovku se pak dostal za 10,6 sekundy.

Novinka tedy skutečně měla předpoklady na to, aby předchůdce zcela zašlapala do země. Jenže Sachsenring nakonec zvládla za 1 minutu a 29,65 sekundy, tedy o 1,2 sekundy pomaleji než předchůdce. To je na tak krátkém okruhu obrovský rozdíl, však například v táhlé levotočivé zatáčce třetího sektoru naměřili kolegové staršímu provedení i s jeho (dnes prehistorickým) obutím o 17 km/h vyšší rychlost.

Mercedes tak sice přišel s novinkou, která je praktičtější a na běžných silnicích se lépe řídi, jenže na okruhu se již věci mají jinak. Něco takového byste asi odpustili základnímu AMG GT, jenže u verze Pro jde zkrátka o problém, tohle auto by na okruhu mělo excelovat. Značce je tak třeba zas a znovu připomenout, že soustředit by se měla na hmotnost, která poměrně hrozivě stoupá u všech jejích novinek a lahodné ovoce to rozhodně nenese.

Někteří možná řeknou, že tohle je okrajová vlastnost, která neprodává, ale nejsme si tím tak jisti. Navíc nejde o jediný neduh novinky. Ta tak v prvé řadě neboduje prodejně a podobně jako spřízněné nově SL se stává jedním z největších prodejních propadáků značky. Mercedes v poslední době opravdu neví kudy kam a polyká jedno fiasko za druhým. S tím, kdo ho dnes řídí, se ale vlastně nedivíme, chybí tu jakákoli smysluplná vize a strategie s delším časovým horizontem, než je příští valná hromada společnosti.


Nové AMG GT Pro dostalo 612 koní, s nimiž stovku reálně zvládá za 3,1 sekundy, tedy dokonce rychleji, než je uváděno. Jenže zároveň má na kontě skoro dvě tuny „živé váhy“, načež na okruhu zaostává za méně výkonným, ovšem také daleko lehčím předchůdcem. A to není dobré. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

