Mercedes po kritice stáhl reklamu na nové CLS, ještě nedávno si přitom troufl mnohem víc | Petr Miler

Reklama potřebuje trochu uvolněnosti, nadsázky, někdy i pokoušení hranic přijatelného, aby zaujala. Mercedes se v té nejnovější zase tak daleko nepustil, přesto couvá. Není to přitom tak dávno, co hranice nevhodnosti pokoušel mnohem více.

Někteří říkají, že reklamy jsou čím dál stupidnější, že z nich zmizela nápaditost, chytrost, schopnost trefně a přitom nenásilně zahrát na strunu, na kterou zahrát mají. Tíhneme k tomu souhlasit, nemáme ale pocit, že bz kreativci přestali být kreativní či publikum přestalo chápat některé složitější konstrukty. Problém je spíše v tom, že už si i na tomto poli málokdo troufne být odvážný.

Svět se sice nezměnil, vnímání některých věcí ano. I o letošní Vánocích jsem v televizi zahlédl už legendární vánoční reklamu Kofoly s otcem, synem, stromkem a divokým prasetem. Pořád funguje, nedivil bych se ale, kdyby ji za pár let někdo odmítl vysílat s tím, že nabádá k ilegálnímu řezání stromů v lese - pokud to někdo nedělá už teď. Přitom jde o vykreslení situace, která se jen vtipně vozí po zálibě Čechů ušetřit na některých věcech za každou cenu a spíše ji zesměšňuje, nikoli oslavuje.

Je to součást dnešního světa autocenzury, kdy se z obav z následků bojíme dělat cokoli, co vyčnívá, abychom si nekomplikovali život. Můžete vymyslet neobvyklou reklamu a doufat v úspěch, pokud se ale stane nevysílatelnou, celá práce přijde vniveč a ještě si zkazíte jméno v oboru - protože natočit takovou věc může stát i miliony a bez propagačního užitku jde o vyhozené peníze. Tak raději uděláte to, co všichni a bez rizika si domů odnesete svou obvyklou gáži.

Kam až „cancel culture”, jak tomuto jevu říkají v anglicky hovořících zemích, zašla, můžete vidět níže. Mercedes pustil v Číně do éteru reklamu na nově pojatý model CLS, který propagoval s pomocí ženy, jejíž oči připomínaly tvar světel CLS. Popravdě na tom není nic až tak chytrého či jinak ohromujícího, možná je to i hloupé, nicméně bychom řekli, že to vizuálně dokáže zaujmout. Záměrem tvůrců na každý pád jistě nebylo nic než to, kolik už jsme viděli reklam nějak deformujících či jinak upravujících lidi do podoby toho či onoho produktu. Je to jeden z možných přístupů.

Tohoto nápadu Mercedesu se ale někteří chytli na sociálních sítích a začali Mercedes vinit z toho, že záměrně přehnal make-up modelky tak, aby přeháněl sklon jejích očí, a tedy vypadala jako prý urážlivé západní prezentace Číňanů. Prý je to rasistické. Jsme si naprosto jisti, že o to tu vůbec nešlo, bylo to připodobnění očí samotnému CLS, ale na problém bylo zaděláno. A poté, co se proti Mercedesu zvedla vlna odporu, reklamu raději po pár dnesch stáhl.

Přijde nám to absurdní - jak samotná kritika, tak reakce automobilky. Oběma stranám bychom rádi připomněli ne zase tak dávnou minulost. Ta samá automobilka ještě před dvěma dekádami propagovala bezpečnostní systémy tehdy nové třídy S pomocí... No však se podívejte sami níže. Je to snad až oplzlé, na druhou stranu, je to pořád jen reklama a nevíme o tom, že by tehdy někdo cokoli namítal. Dnes by za schválení takové reklamy muselo celé představenstvo spáchat snad rituální sebevraždu, aby odčinilo svůj sexistický hřích.

Model CLS připomíná člověka se šikmýma očima, tak se po tom Mercedes v reklamě povozil, jak můžete vidět níže. Teď se vozí po něm. Foto: Mercedes-Benz



Tohle si ta samá firmy troufla vypustit do éteru ještě zkraje milénia. Dnes je to naprosto nepředstavitelné. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Global Times

