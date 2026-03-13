Mercedes přiznal, že jeho otylé AMG GT už zákazníky Porsche neoslovuje, místo toho boduje v docela jiných vodách
Petr ProkopecTento model vznikl jako hozená rukavice klientům Porsche, kteří v něm skutečně mohli najít řidičsky uspokojivý vůz trochu jiného, ale pořád relevantního charakteru. To ale platilo o jeho první generaci, která nevážila dvě tuny. Ta druhá boduje hlavně u zákazníků, kteří jsou na kila navíc zvyklí.
Mercedes přiznal, že jeho otylé AMG GT už zákazníky Porsche neoslovuje, místo toho boduje v docela jiných vodách
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Tento model vznikl jako hozená rukavice klientům Porsche, kteří v něm skutečně mohli najít řidičsky uspokojivý vůz trochu jiného, ale pořád relevantního charakteru. To ale platilo o jeho první generaci, která nevážila dvě tuny. Ta druhá boduje hlavně u zákazníků, kteří jsou na kila navíc zvyklí.
Když jsme v roce 2015 testovali první generaci Mercedesu-AMG GT, museli jsme konstatovat, že jde konečně o AMG pro řidiče. Na rozdíl od jiných, často věhlasných modelů sportovní divize Mercedesu typu SL 63 AMG, které spíš ovládají vás, než abyste vy ovládali je, šlo skutečně o vůz, za jehož volantem jste si mohli užívat. A platilo to tím spíš, čím výš v hierarchii jeho nabídky jste stoupali.
Náhoda to nebyla, Mercedes si tehdy dal za cíl postavit přímého konkurenta Porsche 911. Aby AMG-GT vyrovnalo největší německou ikonu sportovních aut, k tomu Mercedesu ještě něco chybělo, ale byl na dobré cestě. A tak jsme si říkali, že třeba v další generaci... Ta skutečně dorazila, s Porsche 911 má ale společného přesně tolik: Nic.
Už když automobilka novinku představila, označili jsme ji za obrovské zklamání. Místo dedikované platformy vznikla na základech sdílených s modelem SL, což kromě znovu nevyhraněného charakteru naznačovalo mj. vysokou hmotnost. Automobilka ji raději ani hned nezveřejnila. A když později musela s pravdou ven, byl to další šok. Když pak auto novináři zvážili v jedné ze skutečně vyrobených specifikací, bylo to jen horší.
Ohromit později nedokázala ani verze AMG GT 63 Pro, která se nyní začala prodávat i v Austrálii. Mercedes by ji dál rád viděl jako konkurenci vrcholných Porsche 911 typu GTS nebo Turbo S, v Zuffenhausenu už se ale zjevně nemusí bát, že by jim klientela mizela k třícípé hvězdě. Jak totiž kolegům z australského magazínu Drive poněkud neprozřetelně sdělil Jerry Stamoulis, který má na povel komunikaci s médii, typický zákazník mající zájem o AMG GT k divizi z Affalterbachu od Porsche dávno nemíří. Obvykle už má doma jiný výkonný Mercedes a nedbajíc o nabídku konkurence mu chce dopřát sourozence. A jaký je tedy typický první vůz kupců současného AMG GT?
„Abych byl upřímný, typický majitel AMG nepřichází od jiné značky. Lidé, kteří si koupí GT 63 Pro, většinou dosud vlastnili G63, a nyní místo něj nebo jako doplnění chtějí sportovní vůz,“ uvedl Stamoulis. Jeho překvapivě upřímná vlastně jen vykreslují tragédii novinky - pokud s tímto autem majícím skutečně ke 2 tunám pohotovostní hmotnosti někoho osloví, je to leda majitel ještě těžšího krabicoidního SUV. Vedle toho se i AMG GT jeví jako sporťák, to skoro chápeme.
Mercedes by si i ve světle toho mohl uvědomit, že v posledních letech dělá jeden přehmat za druhým. A AMG GT 63 Pro mezi ně patří, neboť s víc než třemi sty kilo navíc oproti předchůdci zaostává na okruzích i za autem, které nahradil. A to navzdory vyššímu výkonu či modernějším pneumatikám, které často dokážou opravdové divy. Aby to tedy nakonec nebylo Porsche, kdo přebere zákazníky Mercedesu - i Zuffenhausen nesmyslně zvyšuje hmotnost svých aut mj. sázkou na hybridizaci, pořád je na tom ale s hmotností i charakterovou vyhraněností 911 citelně lépe.
Současný Mercedes-AMG GT (zde verze 63 Pro) skutečně váží skoro dvě tuny a se supersportovním předchůdcem nemá mnoho společného ani charakterově. To se pak divme, že jej kupují hlavně majitelé SUV třídy G... Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Drive
