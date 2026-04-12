Mercedes propustil skoro všechny lidi, kteří u něj vyráběli motory V12, zákazníci si teď mohou nový velký motor poskládat sami
Petr ProkopecNení to velkorysé? Mercedes už některé věci vyrábět nechtěl a došel téměř na úplný konec cesty. Menší motory než V12 pořád vyrábí víc lidí, ale asi jich není dost na to, aby zastali vše. Zákazníci tak mohou přiložit ruku k dílu, výplatu výměnou za to ale vyhlížet nemohou.
Mercedes propustil skoro všechny lidi, kteří u něj vyráběli motory V12, zákazníci si teď mohou nový velký motor poskládat sami
včera | Petr Prokopec
Není to velkorysé? Mercedes už některé věci vyrábět nechtěl a došel téměř na úplný konec cesty. Menší motory než V12 pořád vyrábí víc lidí, ale asi jich není dost na to, aby zastali vše. Zákazníci tak mohou přiložit ruku k dílu, výplatu výměnou za to ale vyhlížet nemohou.
Úvod tohoto článku berte s humorem, ale odtud potud. Mercedes svého času vsadil vše na elektrickou kartu a myslel to tak vážně, že přestal vyvíjet nová spalovací auta, proto také vidíme tolik faceliftů tak dlouho po příchodu původních provedení těch či oněch modelů. S ohledem na to pak nepřekvapí, že přestal vyvíjet nové spalovací motory a nepočítal ani s tím, že je bude vyrábět. Na ty velkém měla dojít řada ze všech nejdřív, a tak situace zašla tak daleko, že motory V12 od AMG ve firmě vyrábí jeden jediný člověk. Není to vtip, nikdo jiný už to neumí.
Na těch pár dvanáctiválců za rok asi stačí, osmiválce se ale pořád vyrábí v podstatně větším množství. I tady ale jistě došlo k čistkám, a tak se možná i proto automobilka rozhodla využít toho, že montáž aut je mnohými považována za sexy činnost, které by chtěli být účastni. A spojit užitečné s výnosným.
Osmiválcové jednotky od AMG jsou vyráběny pořád ručně, a tak automobilka nově do práce zapojí i samotné zákazníky. Pokud se tedy stanete součástí klubu AMG Private Lounge, máte přístup k řadě možností, které ostatním klientům sportovní divize Mercedesu není k dispozici. O novinkách AMG se dozvídáte jako první, počítat lze taktéž s pozvánkami na okruhové dny či prohlídky továrny, kde můžete komunikovat s experty zvanými AMG Allstars. A využít můžete také programu Build Your Own Engine.
Ten zákazníkům umožňuje, aby si poskládali motor pro vlastní auto. Anebo se toho aspoň účastnili, jak je ostatně patrné z oficiálního videa. Johannes a Andrew, tedy dva členové AMG Private Lounge, totiž zastávají spíše roli asistentů, neboť po ruce je jim vždy zkušený motorář, který odvádí většinu práce. I tak je to ale výpomoc, která může Mercedesu přijít k duhu, a to vlastně hned dvakrát.
Znovu prosíme o neignoraci našeho sarkasmu, ale i na posledním zmíněném něco je. I když budete fakticky pracovat pro Mercedes, automobilka vám peníze na účet nepošle, naopak bude nějaké chtít za umožnění takového zážitku. To nakonec není neobvyklé, například totéž nabízí zájemcům o Corvette v případě verze ZR1. A ani tady klientela nic neušetří - Chevrolet si za možnost přiložit ruku k dílu účtuje zhruba 5 tisíc dolarů neboli 105 tisíc korun.
Affalterbach se pak jistě nachází v dražším kraji, nicméně pokud máte třeba na SL 63 S E Performance, který v základu stojí 6 037 900 Kč, pak vám asi nebude vadit, když třeba dalšího čtvrt milionu korun zaplatíte za ušpinění vlastních rukou. I když to vlastně ve finále díky rukavicím nehrozí. Zda si je pak můžete vzít domů, nevíme. Ovšem plaketku motoru s vaším podpisem dostanete, to se jistě cení....
Chcete si poskládat osmiválec do svého vlastního auta? AMG vám něco takového umožní, ovšem plat dostávat nebudete. Místo toho naopak musíte ještě o trochu víc vyluxovat vlastní bankovní účet. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
Bleskovky
- Co vydrží pneumatika auta? Fanda do zbraní vzal pistole a pušky řady kalibrů a pálil do nich hlava nehlava, aby to zjistil
před 11 hodinami
- Brutální nový Aston Martin nevypadá jako nic, co už známe. Tajuplný stroj natočili při vývoji, připomíná oživlý Batmobil
včera
- Únik odhalil podobu nejnovější limitované silniční střely Porsche a fanoušci budou zuřit
včera
Nejnovější články
- Číňané okopírovali tahač Tesly tak rychle a tak dobře, ze ho v Evropě i v USA asi nabídnou ve velkém dřív než sama Tesla
před 4 hodinami
- Přehlíženou verzi luxusního SUV s opravdu silným dieselem dnes koupíte za cenu základní Fabie, i když není tak stará a moc toho nenajela
před 5 hodinami
- Tápající Volvo ztratilo za jediný kvartál třetinu prodejů na klíčovém trhu. A nakopnout je teď nemá jak
před 7 hodinami
- Z automobilek se asi stávají neziskovky. Kia cpe dalších 585 miliard do aut, jako je tento krasavec, i když už ani nečeká, že ho někdo koupí
před 8 hodinami
- Praha si může dělat poznámky. Slavná firma opouští Mnichov, její šéf už nechce snášet teror „zeleného” starosty
před 10 hodinami
Živá témata na fóru
- Kdo má přednost? 04.13. 20:51 - řidičBOB
- Dříve M135i, nyní ///M2 04.13. 16:19 - Eda
- Ford Mondeo - Nejde otevřít víčko nádrže 04.13. 16:13 - Caster
- S větrem ve vlasech.... 04.13. 14:09 - pavproch
- Nejlepsi silnice v Ceske republice ( + SK) 04.13. 10:07 - pavproch
- Politický koutek 04.13. 09:45 - řidičBOB
- Pneu koutek 04.13. 00:00 - Sajmik
- Onboard videa 04.12. 22:57 - brnenska.odchytova