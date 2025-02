Mercedes prosí zákazníky, aby dealery zbavili nechtěných elektrických modelů. Slevy jsou tak vysoké, že stačí na další nové auto

Petr Prokopec

Také třícípá hvězda ví, že šlápla vedle, co si ovšem už navařila, to si nyní musí sníst. Patrné je to zejména v USA, kde se i drahá auta prodávají hlavně ze skladových zásob. A těch je teď nutné se zbavit, slevy přes 360 tisíc Kč jsou standard.