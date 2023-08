Mercedes schytal těžkou ránu. Jeho čtyřválcový „zázrak” v testu Němců zničilo šestiválcové BMW, je i úspornější před 9 hodinami | Petr Prokopec

Může se zdát, že kritika dopadající na poslední nové Mercedesy je až příliš tvrdá, je to ale jen krutá realita. Ani Němci nemohou nevidět, jak moc vedle sáhla automobilka s downsizingem a elektrifikací - jeho C43 od AMG je vedle BMW M340i horší v podstatě ve všem.

Během několika posledních měsíců se z Mercedesu třídy C stal doslova fackovací panák. Ránu totiž slízne prakticky všude, kde se objeví. Třícípou hvězdu tak máte chuť litovat a daný vůz si koupit, ovšem jen do chvíle, než si uvědomíte, že za danou pozicí nestojí neopodstatněná nevraživost okolí.

Automobilka do ní svůj klíčový model dostala sama nesmyslnou sázkou na extrémní downsizing a elektrifikaci. Nic z toho po ní navíc její klientela nechtěla, však minimálně pro zákazníky verzí AMG bylo podstatné to, s čím dosud přicházeli do kontaktu - tedy velkoobjemové motory. Dnes ovšem nic jiného než čtyřválec nenajdete ani do „áemgéček”.

Jejich pohon stejně jako u základních motorizací obstarává dvoulitrový čtyřválec, který se dočkal dvojitého dopingu. Vrcholné provedení C63 má k dispozici má jak turbodmychadlo, tak hybridní techniku, s nímž disponuje výkonem až 680 koní. Spalovací jednotka slabší varianty C43 pak produkuje 408 koní, k nimž se přidává dalších 14 od mild-hybridního přídavku. To nezní špatně, zvláště když konkurenční BMW M340i má sice třílitrový šestiválec, ten byl ale naladěn „jen“ na 374 koní. Jenže tady nadvláda Mercedesu končí.

Oba tyto rivaly podobně jako silnější C63 a M3 postavili proti sobě kolegové z Auto Bildu a jen koukali. I když Mercedes měl být ten silnější, lehčí, rychlejší a úspornější zázrak evoluce, stal se dokonalým opakem. Ve srovnání dostal nakopáno v podstatě úplně ve všem, však posuďte sami.

I přes větší objem a počet válců je mnichovský soupeř o 37 kilo lehčí a disponuje také lepším rozložením hmotnosti (53:47 versus 55:45). BMW je navíc v praxi soustavně rychlejší (na stovce je za 4,3 sekundy, tedy o desetinu rychleji než C43 AMG). A dokonce v oblasti, kde mělo provedení C43 excelovat, tedy v rámci spotřeby, dostává Mercedes na frak. M340i si totiž i s šestiválcem říká ve skutečném provozu o zhruba 0,8 litru paliva na 100 kilometrů méně. Mercedesu se tedy sázka na malý motor rozhodně nevyplatila, namísto výhod přišly jen neduhy.

Stuttgartský vůz je tedy žíznivější i pomalejší, přičemž další nevýhodu lze shledat v nižší praktičnosti - do zavazadelníku totiž nacpete méně tašek, o devět litrů je pak menší i palivová nádrž. V kombinaci s onou vyšší spotřebou je tedy zjevné, že u čerpacích stanic budete stavět častěji, což se negativním způsobem podepíše na pocitech vlastnictví. Zvláště když do kapsy je v případě třícípé hvězdy třeba sáhnout opravdu hluboko - testovací provedení totiž vyšlo na 92 648 Eur (cca 2 227 000 Kč).

Oproti tomu BMW ukuchtěné podle klasického receptu stálo 76 820 Eur (1 846 000 Kč), přičemž automobilka dokonce během nedávné modernizace i zareagovala na předchozí kritiku stran jisté prkennosti podvozku. Ten je tedy nyní poddajnější, jakkoli v komfortním režimu zůstává Mercedes nadále nedostižný. I přestože se ale C43 chlubí řiditelnou zadní nápravou, ve finále je to vždy BMW, které vás potěší více, zvláště na delších cestách.

Mercedesu se tedy jeho rozhodnutí šeredně nevyplácí, ostatně jsme snad ještě ani nezažili, aby i německá média takto nemilosrdně dupala po hlavě jedné z národních ikon. Jak jsme ale zmínili na úvod, lítost v tomto případě musí stranou. Ve chvíli, kdy se totiž k zákazníkům otočíte zády, nemůžete čekat, že vás budou adorovat stejně jako dosud. Mercedes to možná ještě stihl pochopit relativně včas, jak naznačují spekulace o návratu k V8. Jestli mají reálný základ, v tuto chvíli nedokáže s jistotou říci zřejmě nikdo, automobilka se k věci vyjádřit opakovaně odmítla.

M340i lze nadále pořídit se šestiválcem. Tedy s jednotkou, která by měla být hlavně dle Bruselu zlem. Foto: BMW



Jenže v přímém reálném srovnání se ukazuje, že ono zlo je spíše turbohybridní čtyřválcový agregát, kterým třícípá hvězda osadila C43. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

