Mercedes sebraný zločinci se v aukci prodal za čtyřnásobek obvyklé ceny, někdo něco ví před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Domeinen Roerende Zaken, CC0 Public Domain

Tohle nedává smysl - auto je to dost ojeté, nijak zvlášť zachovalé, úřady rozebrané a nevrácené do původního stavu. Prodalo se přitom za 2,7 milionu Kč bez daní a registračních poplatků, tolik nestálo ani jako nové.

Také v České republice jsme čas od času svědky aukcí aut, ve kterých stát prodává automobily, jež někomu zabavil. Obvykle jsou zajímavé leda tím, že jde o relativně výhodné nabídky, v jejichž nízké ceně se někdy zrcadlí i riziko, že si pro ně někdo přijde. Nemusíme se nutně pouštět do fantasmagorií toho typu, že jde o milovaný vůz psychopatického mafiána, který jej bude chtít za každou cenu zpět, to je přinejmenším krajně nepravděpodobné. Ale pokud skutečně sloužila nějakému většímu zločinu, někdo na ně může mít spadeno. Třeba v nich něco schoval, třeba mohou být důkazem v trestním řízení, jen policie ani při důkladném ohledání nenašla to, co hledala.

I to je většinou mimo hru, neboť nejčastěji jde o vozy lidí, kteří dluží něco na daních a jejich nebezpečnost pro okolí se limitně blíží nule. Podobně je tomu i v případě nizozemské Domeinen Roerende Zaken, volně přeloženo Úřadu pro správu movitého majetku, který pro stát dělá přesně to, co jsme popsali výše. Zajišťuje prodej aktiv typicky zabavených v rámci trestního řízení. Jeho aukcím se pochopitelně věnujeme hlavně ze zájmu o auta, protože někdy v prodeji skončí celé sbírky pozoruhodných vozů, jindy klidně auta s dírami po kulkách při policejním zásahu. Tentokrát tu ale máme něco jiného.

Na první pohled šlo o docela nezajímavý prodej Mercedesu třídy V z roku 2017, který byl pořízen za cenu 86 366 euro, tedy asi 2,2 milionu Kč. To byla cena za jedno z vrcholných osobních provedení, v tomto případě jde o typ V 250d s výkonem 191 koní, koženým čalouněním a spoustou výbavy. Najeto má 121 324 km, rozhodně to tedy není žádná voňavka a podle fotek si vůz užil své. Nejde navíc o pancéřovanou verzi či cokoli takového (ta by stála podstatně více), prostě „normální Véčko”, které se dnes v podobném stavu a s podobnou kilometráží prodává v Nizozemsku za cenu okolo 35 tisíc Eur, tedy asi 900 tisíc Kč včetně všech daní a poplatků.

Tohle auto se ale vydražilo za 105 tisíc Eur bez daní, tj. s nimi vyjde na více než 140 tisíc euro, tedy asi 3,6 milionu Kč. Takový nový Mercedes třídy V neexistuje, dokonce ani elektrické EQV nestojí tolik, i na to stačí 2 miliony. Zeptali jsme Domeinen, zda nejde o chybu a nejde. A stejně tak nejde o průběžnou cenu, vůz byl v aukci za takovou sumu fakticky prodán. Úřad potvrdil pouze tolik, že vůz byl zabaven v trestním řízení a byl standardním způsobem prodán v aukci, ve kterém se příhozy vyšplhaly až na tuto mez.

Vzhledem k tomu, že byl při policejním vyšetřování rozebrán a pořádně nebyl ani složen (i na fotkách je patrná palubní deska na sedačkách) jde o zcela absurdní částku. A je otázkou, co k ní mohlo vést. Na sociálních sítích se o tom v Nizozemsku mocně spekuluje, možné je prakticky cokoli. Jisté je jen tolik, že aby cena vyšplhala tak vysoko, museli minimálně dva lidé mít velmi pádný důvod tohle auto chtít a samotný vůz to opravdu být nemohl.

Je v něm ukryté něco cenného? Nebo skutečně existuje riziko, že by autem ještě něco šlo dokázat a někdo ho chce za každou cenu zničit? To opravdu nelze říci, na každý pád to připomíná, že obchodování s podobnými auty má svá specifika a celkem chápeme, že někteří se do něj raději nezapojují. Protože poněkud spořivější zločinci motivovaní pokoutnými úmysly mohou dojít k závěru, že lepší než zaplatit 3,6 milionu za auto o čtvrtinové hodnotě bude lepší počkat, až si jej někdo koupí a pak mu ho prostě vzít...

Na tomto Mercedesu nenajdete nic, co by ospravedlňovalo jeho multimilionovou cenu, však se podívejte i na jeho laciné pneumatiky. Přesto se tak draho v aukci prodal, hledat za vším jeho minulost ve světě zločinu je jen logické. Foto: Domeinen Roerende Zaken, CCO Public Domain

Zdroje: Domeinen, Kentekencheck

