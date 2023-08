Mercedes ví, že je zle, když na podporu image své kontroverzní novinky povolal Lewise Hamiltona před 4 hodinami | Petr Miler

Uvážíme-li, jak slavným člověkem sedminásobný mistr světa Formule 1 (a na kolik Mercedes přijde peněz), pak jej automobilka k propagačním účelům využívá relativně zřídka. Zjevně si jej nechává jako záchranou brzdu pro případy, jako je tento.

Ať se vám to líbí nebo ne, spojení rozličných produktů se známými osobnostmi funguje. Není to zaručený způsob, jak něco prodat, protože třeba slova Jaromíra Jágra: „Když mám hlad, utrhnu si malej kousek! Když se potřebuju soustředit, utrhnu si větší!” utkvěla v paměti snad každému, ze žvýkaček Bubble Tape ale obchodní trhák neudělala. Jenže to je právě ono - tato reklama zafungovala jako cesta, jak novince získat pozornost milionů lidí, dál už se prostě musela prosadit sama.

V tomto kontextu není divu, že i automobilky sahají po spojení určitých modelů či celých svých značek se známými tvářemi. Opět nejde o zaručenou cestu k úspěchu - o takové Kie EV6 by asi spousta lidí nevěděla, kdyby ji svého času opět Jágr neopřel o tramvaj, minulý měsíc si ji ale přesto koupili jen 3 lidé. Z mého pohledu může jít o dobrý způsob, jak ještě více nakopnout prodeje beztak žádané věci, automobilky jsou ale v tomto ohledu trochu zabedněné a obvykle tím chtějí zachránit image věci nežádané či jinak problematické. A zdá se, že to dělá i Mercedes-Benz.

Ten má na výplatní pásce - třebaže zprostředkovaně přes nikoli stoprocentně ovládanou stáj Mercedes-AMG Petronas F1 - Lewise Hamiltona, nepochybně velmi slavného člověka, jehož jméno dokáže přitáhnout pozornost. Využívá jej ale marketingově relativně zřídka a když už to udělá, je to obvykle (znovu musím sáhnout po Jaromírovi J.) takový „biskvit Jágr, to je šlágr”, který se ale šlágrem nestane. Vzpomeňme třeba model EQC, který si Hamilton údajně dobrovolně koupil, auto ale po čtyřech letech potichu skončilo jako totální propadák. Nyní Mercedes povolal Hamiltona na podporu nového AMG GT.

Ten jsme vám představili včera a na větvi jsme z něj nebyli. Nechápejte nás špatně, vlastně ani nepochybujeme o tom, že to bude velmi dobré auto, stejně tak ale nepochybujeme o tom, že to bude zatraceně špatné AMG GT. Jeho předchozí generace byla specifickým supersportem, velmi upřímným a velmi povedeným pokusem Mercedesu prosadit se na poli aut jako Porsche 911. Byl to konečně stroj, který fungoval při ostrém nasazení, těšil řidiče, byl postavený kolem řízení. Co za jeho evoluci představuje o víc jak 3 metráky těžší a větší vůz s motorem posunutým o dost vpřed, který využívá horu komponentů z jiných modelů značky?

Je to zkrátka jiné zvíře a v dobrém to nemyslíme. Je to SL kupé, není to AMG GT, je to hra, Potěmkin, je to prostě krok vedle a automobilka si toho musí být vědoma - je to jako byste zkoušeli prodat Škodu Rapid přejmenovanou na Octavii a doufali, že si toho nikdo nevšimne. I proto zřejmě povolala na pomoc Lewise Hamiltona, aby se na propagaci auta podílel, i jeho účast je ale podivná. Mrkněte se na video na konci článku a snadno dojdete k přesvědčení, že to je takové nízkorozpočtové překvapení. Lewis se zjeví v jednom ze svých legračních oblečků, řekne něco o designu, že to je prima auto pro každý den (což asi je), udělá pár „donutů” na štěrku a jde domů. Jestli z tohoto mají být zákazníci AMG GT paf a jít sepsat objednávku... „Když mám hlad, utrhnu si malej kousek!” působilo svého času přesvědčivěji.

Zbytek videa je pak ještě rozpačitější, neboť dáma, která sama vypadá trochu jako Lewis Hamilton (nic ve zlém, prostě je mu zdálky podobná) ještě mnohem déle zpovídá produktového manažera novinky, který ji ukazuje, jak může po sklopení zadních sedadel dát do auta delší a objemnější náklad než dříve a dokonce říká, že vůz má „obrovský zavazadlový prostor” přístupný přes elektricky ovládané víko kufru. Fajn, ale... tohle měl být supersport a všechny tyto vlastnosti jdou při hmotnosti 2 tuny proti tomu, co má nabízet především.

Zůstáváme v rozpacích, ale třeba to uvidíte jinak. Naše představy o novém AMG GT byly prostě odlišné a nedovedeme si představit mnoho zákazníků současného provedení, že jej poběží vyměnit za to nové. Skoro bych se vsadil, že to neudělá ani Lewis Hamilton, tedy pokud mu to z někdo Mercedesu nenařídí.

Nemělo by být podstatou supersportu něco jiného než velký kufr? Ani Lewis Hamilton rozpaky z nového AMG GT nerozptyluje. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

