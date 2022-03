Mercedes z dob, kdy byla auta dělána tak, aby vydržela navěky, ukázal svůj stav po 50 letech ježdění před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Klasyka Gatunku, publikováno se souhlasem

Nechceme být přehnaně staromilští, postupem času vytrácející se kvalitu a trvanlivost aut ale nelze ignorovat. Jsme docela zvědavi, jak budou vypadat současná auta za 50 let - takto může vypadat 50 let starý Mercedes dnes.

Některé značky dnes platí za výrobce velmi kvalitních a trvanlivých aut, je ale otázkou, do jaké míry tato pověst reflektuje současný stav a do jaké míry jde jen o image danou minulostí. Odpověď si dnes necháme pro sebe, ostatně bez patřičného časového odstupu by šlo jen o předpoklad daný krátkodobými zkušenostmi. Jednu věc ale můžeme říci s jistotou - zejména prestižní německé značky vyráběly v minulosti mimořádně odolné vozy.

Ostatně jejich prestiž se nevzala z ničeho a snaha stavět auta „navěky” byla součástí hry - byla to jejich pýcha, jejich marketingový nástroj. Platí to především o Mercedesu, nakonec teprve minulý týden jsme vám ukazovali, jak může vypadat předchůdce současné třídy C po 34 letech a více jak 700 tisících km. Nezačalo to zde, mimořádná dlouhověkost byla v hledáčku konstruktérů už o nějaký ten rok dříve při konstrukci předchůdce Mercedesu třídy E, dnes slavného typu W114.

Nejlépe to ukazuje kousek, který do Polska dovezli nám už dobře známí obchodníci z firmy Klasyka Gatunku. Auto zatím neprodávají, jen ho dovezli a na prodej teprve chystají, takže neznáme jeho cenu. To pro nás ale není až tak důležité, vůz nás zaujal per se. Jde o verzi 230 z roku 1972, která má na tachometru 145 347 km, takže rozhodně nestrávila život v podzemí. Byla ale v rukou členů jediné rodiny, kteří se o vůz náležitě starali. A i díky tomu dožil dneška v úžasném stavu.

Podívejte se na to sami, to je prostě zánovní auto rok výroby 1972, to je celé. Je vidět, že bylo používáno, ale to je tak vše. Věci, které by se na jiných vozech zákonitě pokazily už časem nebo kvůli oněm skoro 150 tisícům km, se tu zdají být sotva načaté. A to má být vůz kompletně originální, pochopitelně vyjma průběžně vyměňovaného spotřebního materiálu.

Je třeba žasnout, zvlášť pak českou optikou s vědomím toho, co se u nás vyrábělo v 70. letech. Tohle je úplně jiná liga, navíc nejde jen o trvanlivost. Dříve jsme vám ukazovali, jak rychlý W114 už před pěti dekádami byl, i to bylo v tehdejším Československu jen snem. Jsme skutečně zvědavi, v jaké kondici budou dnešní auta za 50 let a pokud budou vypadat dobře, zda budou provozovatelná. Tady problém není - přes veškerou vyspělost je tento Mercedes v základních aspektech techniky relativně jednoduchý a s pár základními nástroji jej bude možné udržovat při životě klidně za dalších 50 let.

Tento Mercedes W114 je nejlepším obrazem mimořádné kvality některých německých aut dávno minulých dekád. Jsme zvědavi, jak si za 50 let povedou ta současná. Foto: Klasyka Gatunku, publikováno se souhlasem

Zdroj: Klasyka Gatunku

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.