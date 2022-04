Město chce prakticky zakázat auta a místo nich upřednostnit kola, odpor většiny lidí ignoruje před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mobil in Deutschland, tiskové materiály

Radnice uspořádala průzkum, kterým chtěla získat oporu pro své kroky, 72 procent lidí ale hlasovalo pro zachování aut. Radnice si přesto pojede svou, nejlepší průzkum prý byly volby, ve kterých vyhráli zelení a socialisté.

Pokud se podíváme do encyklopedie, najdeme pod heslem „demokracie“ vládu lidu. Jde tedy o tu formu vlády, kdy o výkonu státní moci rozhoduje mínění většiny oprávněných občanů. První takové zřízení přitom zkusili ve svých městských státech aplikovat Féničané, po nich je nicméně převzali Řekové, následně Římané a poté celý svět. Výjimkou pochopitelně nebyla ani Česká republika, přičemž někdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk říkával, že „demokracie má své chyby, neboť lidé mají své chyby“.

Ony chyby vidíme v praxi dnes a denně, žádné lepší zřízení ale vymyšleno nebylo. Nakonec by i toto mohlo fungovat lépe, kdyby lidé byli současně ochotni respektovat jisté principy, které jsou ke všemu obvykle zakotveny v ústavách. Fungující demokracie vyžaduje respekt k jinakosti a zachování elementárních svobod, jinak se snadno změní v diktaturu většiny. Sami si přitom odpovězte, kolik z těchto principů požívá respektu u nás - taková svoboda projevu (dle ústavy „zaručena”) u nás dostává v posledních letech hodně na frak, společnost se s některými menšinovými pohledy na věc zřetelně není schopna rozumně vypořádat.

Tohle vrátit zpět bude velmi obtížné, leccos by ale bylo lepší i tehdy, kdyby se alespoň z oné demokracie stal princip. Nicméně i vůlí většiny se politici ohání jen ve chvíli, kdy se jim to hodí, jindy ji jednoduše ignoruji.

V plné nahoře to ukazují radní z německého Mnichova, kteří se z bavorské metropole rozhodli vystrnadit téměř veškerou automobilovou dopravu. Sama radnice tak rozjela průzkum, kterým chtěla svůj postup opodstatnit, jenže v něm se většina lidí - plných 72 procent respondentů - vyjádřilo pro zachování automobilové dopravy. 50 procent respondentů pak jízdu na kolo nepovažuje za důležitou, zatímco 38 procent lidí dalo přednost vlaku či autobusu před kolem.

Jsou to vcelku výmluvné výsledky postavené na odpovědích 160 tisíc Mnichovanů, a tak bychom čekali, že radnice záměr přehodnotí. Ne. Přes takové výsledky chce radnice ovládaná Zelenými auta z Mnichova vyhnat i tak a nahradit je jízdními koly. Oporu má v cyklistických asociacích, které se přitom již k anketě vyjádřili. Dle nich je zmanipulovaná a zfalšovaná, neboť různé automobilové kluby vyzývaly k účasti Mnichovanů v ní. Jako by to ty cyklistické nedělaly...

Připomeňme navíc, že když před dvěma lety začaly napříč Mnichovem růst cyklopruhy, město tak učinilo na základě průzkumu, za kterým stála cyklistická asociace ADFC. Ta mluvila o nezměrném nadšení občanů, nicméně jak následně dokázal šéf autoklubu Mobil in Deutschland Michael Haberland, realita byla úplně jinde. Úprava silnic a ubrání jízdních pruhů pro auta totiž přišlo na miliardy a způsobilo zácpy, ovšem v cyklopruzích si můžete klidně udělat piknik - ani vede stojících aut je nevyužívá téměř nikdo.

Pokud tedy někdy došlo na manipulaci, stalo se tak před dvěma lety. Tehdejší průzkum navíc odrážel jen mínění velmi malého procenta všech obyvatel Mnichova. Přesto na něj ovšem radnice dala, zatímco nyní v rámci demokratického procesu nehodlá preferovat vůli lidu v mnohem reprezentativnějším průzkumu. Argumentuje přitom výsledky voleb z roku 2020, které poslaly do čela jak Zelené, tak SPD. Tím prý obyvatelé dali jasně najevo, že si přejí změnu v dopravě. A i když později dali najevo opak, stejně ji dostanou.

„Ankety se prostě zúčastnilo mnoho řidičů. Já jsem byl samozřejmé mezi nimi. Přesto budou její výsledky ignorovány. Tolik k chápání demokracie ze strany města. Podle něj se občané mají průzkumů zúčastnit, ale řidiči, ti už ne. Pro příště doporučuji, aby město nechalo hlasovat už jen ty, kteří odpřisáhnou, že nevlastní automobil a podporuje zelené směřování,“ uvedl k nejnovějšímu vývoji Haberland sarkasticky. A udeřil hřebíček přesně do jeho středu - demokratickou vůz politici respektují jen tehdy, když se k tématu vyjadřuje „ta správná většina”.

My už jen dodáme, že Mnichov hodlá zpočátku vystrnadit automobilovou dopravu z centra města, než začne prosazovat cyklistiku i v dalších částech. To je vskutku ambiciózní plán na metropoli, jenž se rozkládá na 311 kilometrech čtverečných. Od někoho, kdo nepochopil elementární demokratické principy, ale nelze očekávat nějaké hluboké myšlenkové pochody.

Šéf autoklubu Mobil in Deutschland Michael Haberland již před dvěma roky ukazoval, že cyklopruhy v Mnichově nikdo nevyužívá. Lidé pak v nejnovějším průzkumu dali jasně najevo, že preferují automobil před jízdním kolem. A dokonce mají raději i vlak či bus. Radnice si ale přesto pojede svou písničku. Foto: Mobil in Deutschland, tiskové materiály

Zdroj: Focus

