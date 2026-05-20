Město chtělo přejít jen na elektrické autobusy, teď objednává 150 dieselových vozů, aby zažehnalo hrozící krizi
včera | Petr Prokopec
I na tomto případu se ukazuje, jak nespolehlivým a neflexibilním řešením elektrický pohon aut všeho druhu může být. Pokud chcete mít jistotu, že někam dojedete i v komplikovaných situacích, bez benzinu, nafty nebo jejich ekvivalentů to prostě nepůjde.
Tento příběh začíná trochu jinde, než byste čekali. V čase se musíme nejprve přesunout zpátky na počátek ledna, kdy levicová organizace Vulkangruppe poškodila berlínskou elektrickou síť takovým způsobem, že desítky tisíc domácností zůstaly bez proudu po několik dnů. Cílem aktivistů měla být „mezinárodní solidarita se všemi, kteří chrání život a planetu”. Co si představovali jako pozitivní výsledek, netušíme, Berlínu to ale neprospělo, neboť teploty tou dobou v noci klesaly pod bod mrazu. Nešlo tu však jen o nefungující topení, na elektřinu běží i řada zdravotních přístrojů - jeden muž tak v důsledku útoku zemřel, neboť záchranáři nestihli vyměnit baterii v jeho ventilátoru.
V tomto kontextu je pozoruhodné, jak moc Němci podobný aktivismus po léta podporovali. Zda se podobné excesy tyto nálady změní, je otázkou, jeden pozoruhodný nepřímý dopad ovšem nastalá situace má už teď. Hamburk totiž plánoval, že do roku 2040 dosáhne uhlíkové neutrality, a to mimo jiné i tím, že veřejná doprava přejde pouze na elektrický pohon. Pokud by se tak ale stalo a nastala podobná situace, veřejná doprava by byla paralyzována. A to je hrozící krize, kterou se Hamburger Hochbahn, jež hamburskou veřejnou dopravu provozuje, rozhodla zažehnat naftou.
Hamburk tedy plány změnil a chce, aby flotila autobusů dovolila veřejné dopravě fungovat za jakékoli situace. „Na základě nového nákupního seznamu tak bude do roku 2031 nakoupeno nejen 240 elektrických autobusů, ale také dalších 150, které budou mít dieselový motor,“ uvádí k věci NDR. A dodává, že pohonné jednotky těchto autobusů již budou uzpůsobeny ke spalování HVO, tedy nafty vyráběné z bioodpadu, s níž je spojena nízká emisní stopa.
Útok v Berlíně ale není jediným důvodem, proč Hamburk od původních plánů ustupuje. Jakkoli elektrické autobusy vyrábí třeba i Mercedes-Benz, jejich cena je příliš vysoká. Většina měst proto prostředky hromadné dopravy nakupuje u čínských značek, které jsou levnější. Jenže především v posledních měsících se ukázalo, že nejsou zrovna stoprocentně spolehlivé. Jakkoli tedy měla být s elektrickým pohonem spojena mj. levnější údržba, začínají opravy výrazně zasahovat do rozpočtů provozovatelů.
Vedle toho je tu ovšem také vnímaná bezpečnostní hrozba. Moderní produkce se totiž pyšní neustálým napojením na internet, pročež výrobci mohou bez problémů aktualizovat software. Jenže stejně tak je mohou na dálku i ovládat, případně v nich uvěznit cestující. A jakkoli se nedá předpokládat, že by to skutečně udělali, v současném světě je tato potenciální hrozba téma. Navíc hrozí také únik dat, která by mohly používat špionážní agentury.
Tato rizika pochopitelně jdou i na konto dieselových autobusů, nicméně takové již evropské firmy dokážou nabídnout za konkurenceschopnou cenu. Ač tedy Vulkangruppe v ospravedlnění svého útoku zmiňovalo boj proti fosilním palivům, ve skutečnosti tito extremisté zjevně dosáhnou pravého opaku. Dieselovým autobusům totiž žádný blackout nevadí, zvláště pokud jejich provozovatel je připraven na vše a má ve svých garážích dostatečnou zásobu nafty.
Elektrické autobusy třícípé hvězdy jsou příliš drahé, ty dieselové však nikoliv. A jak se zdá, zájem o ně v nadcházejících letech znovu jen poroste i v domácím Německu. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: NDR
