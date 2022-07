Město postavilo ohromující nový most za 14 miliard, dva týdny po otevření ho muselo zavřít před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Michael Maltzan Architecture, tiskové materiály

Byla to velká sláva, jde o náhradu ikonické stavby, která by chtěla být stejně světoznámá. Zprovoznění mostu ale dlouho zdrojem radosti nebylo, teď je zase uzavřený. A není to kvůli vadné konstrukci, ale způsobu, jak most někteří lidé používají.

Los Angeles má většina lidí spojené se smogem a nekonečnými zácpami. S obojím lze ve městě andělů do nějaké míry počítat, mimo to zde však nechybí i mnohé světoznámé budovy či dopravní stavby. Tou možná nejznámější byl most Sixth Street Bridge, který se objevil ve spoustě filmů včetně Pomády či Terminátora 2. Důvodem byly hlavně dva ikonické oblouky v jeho středu, které prosadil Merrill Butler, někdejší vedoucí dopravní kanceláře města. Ten totiž v mostech viděl něco více než jen pouhou infrastrukturu, a proto chtěl, aby se jednalo o masivní monumenty, jakési dopravní sochy z betonu.

Most propojující centrum města s jeho východními částmi byl otevřen již v roce 1932 a díky svému vzhledu každého okamžitě zaujal. Využívat jej tedy nezačali pouze řidiči snažící se dostat z jedné části LA do druhé, ale rovněž pouliční závodníci. A stejně tak začal lákat i tanečníky či vyznavače adrenalinových sportů. Šlo zkrátka o ikonické místo, které propojovalo dva nesourodé světy - na jedné straně stály galerie, luxusní apartmány a restaurace, kde se podává hovězí wagyu, na druhé pak čtvrť Boyle Heights plná chudých latinských přistěhovalců.

Pár let po příchodu nového milénia nicméně město zjistilo, že písek použitý na železobetonovou konstrukci má příliš zásadité složení. To bohužel reaguje s cementem, ve kterém může způsobit praskliny. Dle expertů tak existovala asi 70procentní šance, že se most při masivnějším zemětřesení zřítí. V roce 2016 byl proto stržen a na jeho místě vznikla zcela nová stavba, most zvaný 6th Street Viaduct. LA do něj investovalo neskutečných 588 milionů dolarů (cca 14,1 mld. Kč), jde tak o největší dopravní projekt v jeho historii.

Návrh mostu dostal na starost architekt Michael Maltzan, který poukázal ještě na jeden neduh staré konstrukce. Kdykoliv totiž vozovka zvlhla, začala připomínat kluziště. To pro stavbu vedoucí přes řeku nebyla zrovna dobrá vizitka. Daný problém tak byl logicky zapracován do návrhu, největší výzvou však dle Maltzana bylo, jak nahradit ony ikonické oblouky a pilíře ve stylu Art Deco. To se nakonec povedlo instalací jejich pětinásobku, nyní tak most do jisté míry připomíná trajektorii dvou skákajících ping-pongových míčků.

Podstatná je přitom samotná konstrukce pilířů, neboť ta umožňuje v případě zemětřesení jejich pohyb až o 80 centimetrů do každé strany. Na kolaps by tedy nemělo dojít, ovšem i přesto byl nyní most pouhé dva týdny po jeho slavnostním otevření znovu uzavřen. Jak asi totiž již možná tušíte, lidé se na něj vrátili ve větší míře, než kdokoliv čekal. Nikoli však jen kvůli přesunu, ony oblouky totiž lákají milovníky adrenalinu, zatímco dva pruhy v každém směru jsou „ideální závodní dráhou“.

Šéf losangeleské policie Michael Moore přitom uvedl, že jen za posledních pět dní padlo na 60 pokut a bylo zabaveno šest aut. Nyní tak na mostě budou instalovány retardéry, což zní u takové stavby docela absurdně. I kdyby to ale něco řešilo, skateboardisty to jistě neodradí. Moore přesto přiznává, že k dispozici již nemá mnoho dalších řešení.

„Žádám proto veřejnost o pomoc a podporu,“ uvedl šéf LAPD. Jak přesně by měla vypadat, nevíme, policie patrně sází na „bonzování“. Zda to všechno může něco vyřešit, neví zjevně nikdo, zatím totiž nebyl ani naznačen termín, kdy by most mohl být znovu otevřen. Dá se nicméně předpokládat, že pokud retardéry nezaberou, pak se uzavírka vrátí. Po jejím konci by ale již oblouky mohly být obehnané pletivem a vozovka by školila tlumiče aut jako žádná jiná. Po něčem takovém ale nejspíše nikdo netouží.

Nový most 6th Street Viaduct je důstojnou náhradou předchozí ikonické stavby. Jelikož jej však v hojné míře začali využívat příliš nadšení řidiči a skateboardisté, byl pouhé dva týdny po svém otevření zase uzavřen. Foto: Michael Maltzan Architecture

People have been seen climbing the 6th Street Viaduct Bridge and also doing skating tricks in Boyle Heights. pic.twitter.com/Zj2tVN5FfE — Boyle Heights (@boyle_hts) July 19, 2022

Zdroj: Jalopnik

