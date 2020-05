U města se protrhla přehrada, voda těsně před aukcí zničila i výjimečnou sbírku aut před 5 hodinami | Petr Prokopec

Jako by nestačily následky řádění koronaviru, došlo v americkém Michiganu i na řádění vodního živlu. Ten si vzal za oběť i neobvyklou sbírku Pontiaců, které zrovna mířily do aukce.

Americký Michigan je jedním ze států nejvíce zasažených koronavirem. Není to však pandemie, co některé z tamních obyvatele momentálně trápí nejvíce. Před dvěma dny došlo k protržení přehrady Edenville. Té byla již před dvěma lety odebrána licence kvůli nedostačujícímu zabezpečení, přičemž úřady naznačily, že stavba nemá šanci zadržet žádnou větší vodu. Přesně to se stalo tento týden po neutuchajících deštích. Byl to však pouze počátek neštěstí, jež vedlo k evakuaci deseti tisíc lidí.

Přehrada Edenville se totiž nachází na řece Tittabawassee, jejíž součástí je rovněž další přehrada Sanford. Ta byla až do posledních dní zcela v pořádku, nicméně náhlý příval vody vedl i k jejímu poškození. Vodní živel se tak dostal i skrze ní a v cestě mu naneštěstí stálo i městečko Sanford, které bylo zaplaveno ekvivalentem pětisetleté vody. Kvůli tomu se pod hladinou ocitla i sbírka Pontiaců Fiero, o níž velká část veřejnosti neměla ani tušení. Ostatně, Fiera sbírá málokdo.

Majitelem kolekce i obchodu Forever Fieros dodávajícího pro Fiera náhradní díly je Tim Evans. Ten původně chystal aukci, ve které se hodlal hned dvanácti exemplářů zbavit. Do světa posílal nejen pace car z roku 1984, ale rovněž třeba repliku Lamborghini Diablo postavenou na základech amerického sporťáku. Kvůli záplavám nicméně celou akci musel zrušit, a to přesto, že se snažil do poslední chvíle svá auta zachránit.

Když se tedy objevily první varování o komplikacích na obzoru, Evans vyparkoval dvanáct aut na ulici, která nikdy dříve zaplavena nebyla. Bohužel to však nepomohlo, jakkoliv měla kolekce nemalé štěstí. Do budovy podniku totiž narazil pozůstatek kůlny, která byla vodou spláchnuta. Na samotné vozy naštěstí žádná konstrukce nespadla, Evans dokonce některé z nich zvládl i nastartovat. Ovšem i tak počítá s tím, že některé vozy budou na odpis.

Situace v Sanfordu se aktuálně pozvolna vrací do normálu. Nicméně hladina řeky Tittabawassee je stále na 11 metrech, tedy několik desítek centimetrů nad někdejším rekordem, který přišel se záplavami v roce 1986. Spíše než pokles vody ale bude mít vliv na opravení sbírky Pontiaců Fiero již zmíněný koronavirus, který má v Michiganu na svědomí již pět tisíc obětí.

V Michiganu byla zničena sbírka Pontiaců Fiero...



...jejíž majitel se chystal některé z kousků odprodat. Nyní ale musel svou účast na aukci zrušit

Zdroj: The Drive

Petr Prokopec