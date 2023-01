Mezi majiteli Formule 1 a šéfem FIA vypukla otevřená válka, prezident federace překročil hranici před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Formula 1, tiskové materiály

Není to poprvé, co to mezi oběma stranami vře, tentokrát už ale šly rukavice dolů. Majitelé F1 už říkají všem, že šéf FIA překračuje hranice a celá federace za to může být hnána k finanční odpovědnosti.

Vlastnická struktura Formule 1 je složitá a pro mnohé nepochopitelná. Pokud se ji ale pokusíme zjednodušeně vysvětlit, lze říci, že vrcholným sportovním orgánem je mezinárodní automobilová federace FIA. Ta technicky vzato kontroluje i komerční práva k tomuto sportu, na 100 je ale pronajala společnosti Formula One World Championship Limited, která spadá pod Formula One Group. Jejím majitelem byla po dlouhou dobu holdingová firma Delta Topco ovládaná Berniem Ecclestonem, kontrolní balík akcií ale nejprve získala firma CVC Partners, která jej v roce 2016 prodala společnosti Liberty Media. Právě ta je nyní brána jako majitel Formule 1, neboť dojednává veškeré kontrakty a vybírá také veškeré poplatky. Závody ale nadále pořádá FIA.

V loňském roce byla Liberty Media oslovena saúdskoarabským státním investičním fondem, který měl zájem o převzetí šampionátu. Za Formula One Group chtěli ropní šejci zaplatit neskutečných 20 miliard dolarů (cca 436 miliard korun), což je opravdu tučná suma. Zvláště když si uvědomíme, že Liberty Media koupila tutéž firmu „jen“ za 4,4 miliardy dolarů (asu 96 miliard Kč). Nicméně ani takové zhodnocení investice nepřišlo Liberty dost lákavé a královna motorsportu zůstává i nadále ve vlastnictví americké mediální společnosti řízené miliardářem Johnem Carlem Malonem.

Jelikož Saúdové by rádi ze své země udělali sportovní pupek celého světa, je vskutku otázkou, zda náhodou nepřijdou s ještě lukrativnější nabídkou. Koneckonců lákat začali už i samotné týmy, zejména pak Aston Martin, jehož velkým sponzorem je znovu saúdskoarabská společnost Aramco, jedna z nejhodnotnějších firem světa. V hledáčku nicméně mají také McLaren, ve kterém vlastní podíl. Ani v těchto případech nicméně není jisté, zda obě tradiční britské značky přesunou své ústředí. Pokud by se tak ovšem stalo, nejspíše by sídlily v novém futuristickém městě Neom, jenž má být mimo jiné centrem motorsportu.

Vraťme se ale k oné nabídce. K té se již vyjádřil šéf FIA Muhammad bin Sulajim, dle kterého Formule 1 takovou hodnotu nemá. Na svém účtu na Twitteru pak uvedl, že každý kupec „se má řídit zdravým rozumem, brát ohled na vyšší dobro sportu a předložit jasný a udržitelný plán, ne jen velké peníze“. Bin Sulajim kromě toho dodal, že pokud by Liberty Media nabídku přijala, mohla by daná akvizice celý šampionát značně ohrozit. Obávat bychom se dle něj měli zvýšených poplatků, dalších nákladů a také nepříznivého dopadu na fanoušky.

Tento názor je čistě bin Sulajimův a pohled na něj si udělejte sami, prezident federace tím ale jednoznačně překročil hranici. Z podstaty dojednaného kontraktu nemá FIA nejenže žádnou moc nad tím, co si Liberty Media bude v komerčních ohledech se svým podnikem dělat, federace se i výslovně zavázala do těchto záležitostí nijak nezasahovat. Není tedy překvapivé, že se Liberty Media vůči prezidentovi FIA velmi ostře ohradila otevřeným dopisem, který citujeme celý:

„Formule 1 má výhradní pravomoc využívat komerční práva na mistrovství světa FIA Formule 1 na základě 100leté smlouvy. FIA se jednoznačně zavázala, že nebude dělat nic, co by poškodilo vlastnictví, správu a využívání těchto práv. Domníváme se, že komentáře učiněné přes oficiální účet prezidenta FIA na sociálních sítích do těchto práv nepřijatelným způsobem zasahují. Tvrzení, že každý potenciální kupec Formule 1 musí věc konzultovat s FIA, je mylné. Tyto komentáře překračují hranice pravomocí FIA. Jakýkoli jednotlivec nebo organizace, která se vyjádří k hodnotě kótovaného subjektu nebo jeho dceřiných společností, zejména pokud bude prohlašovat nebo naznačovat vlastnictví interních znalostí, riskuje, že způsobí značnou škodu akcionářům a investorům tohoto subjektu, nemluvě o možném vystavení vážným regulačním důsledkům. Vzhledem k tomu, že takové komentáře mohou poškodit hodnotu společnosti Liberty Media, může být FIA za tato slova hnána k odpovědnosti,” stojí doslova v prohlášení Liberty Media.

To už není škádlení, ale otevřená válka, která mezi oběma stranami nepropuká poprvé, jen zástupci obou organizací se mění. Prezident automobilové federace navíc olej do ohně přilévá pravidelně. Před pár dny totiž FIA samostatně publikovala oficiální kalendář F1 na letošní rok, jakkoli dříve tak vždy činila společně s Liberty Media. Bin Sulajim pak pogratuloval sám sobě za to, že se pojede rekordní počet velkých cen. Přitom s uzavřením kontraktů neměl pranic společného, právě to spadá do gesce Liberty Media. Pomalu se tak zdá, jako kdyby bin Sulajim chtěl tuto společnost vystrnadit nebo alespoň snížit hodnotu F1.

Přitom právě tyto zákulisní čachry mají na fanoušky daleko větší vliv než to, zda komerční práva spadají pod americkou společnost či saúdskoarabský investiční fond. FIA by se tak od výroků svého prezidenta měla distancovat. Nejspíše to však neudělá, za čímž lze hledat peníze. Za onen 100letý pronájem totiž federace získala pouze 300 milionů dolarů (6,54 mld. Kč), což je možná pozice, kterou se snaží vylepšit.

Dalším střípkem ve sporu FIA a Liberty Media je předloňský závod v Belgii, který byl odstartoval za safety carem a skončil po pouhých dvou kolech. Vlastně se tak vůbec nezávodilo, což pochopitelně poškodilo týmy i fanoušky. Šlo o rozhodnutí federace, na to však zjevně její prezident již zapomněl. Foto: Formula 1, tiskové materiály

Zdroj: Autoblog.nl

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.