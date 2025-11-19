Mezi šéfem Koenigseggu a jedním z jeho zákazníků zuří otevřený spor, firma je prý „letadlo”, její auta šmejd
Petr ProkopecJe krajně neobvyklé, aby si miliardářský podnikatel a majitel automobilky vyměňovali „komplimenty” přes sociální sítě, ale v tomto případě se přesně to děje. Steve Hamilton viní Christiana von Koenigsegga z řady věcí, které jdou až do nitra jeho byznysu.
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Je krajně neobvyklé, aby si miliardářský podnikatel a majitel automobilky vyměňovali „komplimenty” přes sociální sítě, ale v tomto případě se přesně to děje. Steve Hamilton viní Christiana von Koenigsegga z řady věcí, které jdou až do nitra jeho byznysu.
Vyrábí Koenigsegg šmejdy? A je sama firma něčím víc než pastí na investory? Přesně to jo tím, oč momentálně běží. Švédská automobilka se totiž ocitla v centru kauzy, kterou rozpoutal Steve Hamilton, což není jen tak někdo.
Pokud by si po Koenigseggu začal vozit nějaký samozvaný influencer, nikoho soudného to nebude zajímat, Hamilton je ale známý sběratel aut řadící se mezi ta nejlepší na světě - už párkrát jsme se o nich zmiňovali v souvislosti s tzv. The Hamilton Collection. Dnes je to miliardář, vypracoval se ale takříkajíc od píky - v 18 letech začal prodávat přes eBay různá litá kola a pneumatiky, postupně si ale založil firmu zabývající se právě tím - SD Wheels. Díky ní vydělal nejméně stovky milionů dolarů, z nichž část investoval do těch nejexkluzivnějších supersportů světa. A Koenigseggy patří mezi ně.
Hamilton je majitelem Regera, objednal si ale mj. také model Jesko. Oba tyto vozy jsou nyní spojené s celou kauzou, kterou Hamilton zničehonic odstartoval zveřejněním snímku Christiana von Koenigsegga stylizovaného do podoby komiksového Thanose dodatkem, že mu má dodat „jeho zas.... auto“. Podle Steva H. mu auto mělo být dávno dodáno, Koenigsegg ale prý vše zdržuje kvůli tomu, že nejprve chce za vůz zaplatit zbytek kupní ceny. To ale Hamilton udělat nechce s tím, že domluva byla opačná - auto mělo být nejprve dodáno a pak teprve doplacena poslední třetina.
Zní to malicherně, ale je to jen část příběhu. Hamilton dále tvrdí, že Regerou, kterou už má, má spoustu problémů. A prý není sám - uvádí, že „z počtu majitelů Koenigseggů, kteří nám píšou soukromé zprávy plné stížností, hněvu a potíží, by vám explodoval mozek“. Kvalita aut značky je prý tragická, což je patrné právě u Regera, který má už druhý měsíc trůnit v servisu.
Obojí mohou být relevantní námitky, ale proč je řešit veřejně? Nebo jsme svědky jen posledního dějství vleklého sporu? To nevíme, na veřejná obvinění ale stejně veřejně zareagoval von Koenigsegg, který uvedl, že Hamilton značce odeslal druhou platbu za Jesko na začátku letošního roku a specifikaci dokončil v květnu. „Řekli jsme poté dealerovi, že auto budeme odesílat na konci listopadu. Aktuálně u něj probíhají finální testy a poté dojde na jeho vyleštění. Opravdu tedy nechápu, o co tomuto chlapíkovi jde. Je to neuvěřitelné,“ uvedl zakladatel značky přes svůj soukromý účet na Instagramu.
Dále dodal, že Regeru si Hamilton koupil jako ojetou. Tento vůz pak před změnou majitele neměl být tři roky v servisu, načež značka dokonce ke sběrateli vyslala tým, který zcela zdarma instaloval řadu klíčových vylepšení, k nimž Švédové v mezičase přikročili a které by jinak řešil právě servis. Něco takového zjevně na Hamiltona muselo zapůsobit, neboť právě poté si objednal Jesko a údajně i další Koenigsegg, a Gemeru.
„Tyto extrémní vozy mají různé potíže, zvláště na počátku výroby. Vždy je ovšem vylepšujeme a staráme se o to, aby na konci i tyto rané exempláře byly stejně dobré jako kousky z konce výroby,“ dodal dále šéf automobilky. Přičemž zmínil, že Hamiltonova Regera netrůní v servisu dva měsíce, ale teprve pár dnů. Což sběratel nakonec nepopírá s tím, že se auto před tím dva měsíce snažil do servisu vůbec dostat, než jej konečně přijal. Vrátil se ale k nedodanému Jesku znovu v bojovném duchu.
„Nedrážděte spícího tygra. Vydám vlog, kde budu zpovídat několik majitelů Koenigseggu a oni vám poví celý příběh. Mimochodem, peníze se platí při dodání auta, proto je ještě nemáte. Možná se ve vlogu zmíníme také o tom, jak si všichni myslí, že Koenigsegg je letadlo,” čímž otevřel úplně novou kapitolu příběhu.
Hamilton doslova hovoří o Ponziho schématu, což u nás ale není úplně zažité spojení, a tak jsme použili slovo „letadlo”, coby trochu nepřesný překlad, ale výmluvnější připodobnění nekalých podnikatelských aktivit, kdy je ta či ona firma se svým skutečným byznysem ztrátová, drží se ale nad vodou díky tomu, že přijímá nové a nové prostředky od rostoucího počtu zákazníků apod. Hamilton toto tvrzení dále nerozvinul, čteme jej ale tak, že si myslí, že Koenigsegg není legitimní byznys, ale pouze past na investory, která roky předstírá úspěšné podnikání, který není.
Co se tu přesně děje, zůstává otázkou. Chování Hamiltona je podivné, ale možná ví něco, co my ne. Anebo to třeba jen přehnal s narkotiky... Čas ukáže ví, v tuto chvíli je jasné jen tolik, že vztah Hamiltona a Koenigsegga není zrovna idylický, ať už za tím stojí cokoli.
Zdrojem problémů mezi sběratelem a značkou je mj. model Regera, který ale Hamilton nekoupil přímo od Koenigseggua jeho předchozí majitel se o něj moc nestaral. Spíš než to tu ale jde o samotný byznys firmy, které americký sběratel nechce platit peníze předem, protože ji považuje za „letadlo”. Foto: Koenigsegg
Zdroj: The Hamilton Collection@Instagram, Christian von Koenigsegg@Instagram
