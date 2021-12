Mezinárodně hledaný slovenský miliardář byl nalezen díky společné fotce s pilotem Formule 1 před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, CC0 Public Domain

Pokud patříte mezi ty, které nenapadá, k čemu mohou být dobré sociální sítě, tohle berte jako jednu z možných odpovědí. Když se jako hledaná osoba neskrýváte před každým objektivem, může místo vašeho úkrytu prozradit i Instagram.

O tom, že se tento víkend jede v Dubaji poslední závod Formule 1, jsme se zmiňovali už včera i s tím, o co všechno v něm jde. Je to Alien vs. Predator, pardon Verstappen vs. Hamilton, kdy jeden může konečně podtrhnout svou pozici obrovského řidičského talentu ziskem prvního titulu mistra světa F1 a druhý se nesmazatelně zapsat do dějin jako jediný osminásobný světový šampion. A pak je tu ještě jeden člověk, jemuž tento závodní víkend může též změnit život k nepoznání a jeho luxusní život vyměnit za pobyt za mřížemi - Miroslav Výboh.

Naši slovenští čtenáři už jistě zbystřili, u nás ale tento muž zase tak známou personou není. De iure jde o nevinného člověka, takže o něm budeme takto hovořit, na Slovensku je ale označován za oligarchu, který vydělal miliardy (poslední známý údaj o jeho majetku hovoří o přibližně 8 miliardách Kč) mimo jiné obchody, při nichž si měl pomáhat korupcí a klientelismem. Měl být jako blízký přítel Roberta Fica po léta úzce spojen s vládnoucí stranou Smer a zbohatnout zejména obchodováním se zbraněmi. Později se věnoval mimo jiné developerské činnosti či investicím do módních značek.

Pro nás je podstatné jeho úzké spojení s Ferrari. Je - nebo alespoň byl - váženým zákazníkem značky, který byl i součástí jejího závodního programu. Ještě v květnu 2020 se Ferrari oficiálně chlubilo spojením s ním a jeho synem Matúšem coby piloty jeho okruhových strojů, dnes už by to asi neudělalo. Slovenská policie chtěla letos v srpnu Výboha staršího zatknout, ten ale zmizel neznámo kam.

Od té doby po něm marně pátrá, jak se ale ukázalo právě tento týden, dotyčný se skrývá v Dubaji. Přišlo se na to - uhádli jste - díky obojímu výše zmíněnému. Výboh je zjevně nadále v úzkém kontaktu s nejvyššími činovníky Ferrari a v Dubaji povečeřel přímo s pilotem Formule 1 Charlesem Leclercem. A zjevně neměl problém se při tom usmát do kamery. Asi doufal, že jde jen o momentku pro někoho z blízkých, tento snímek se ale objevil na fandovském účtu Charlese L. na Instagramu. Slovenští uživatelé si všimli rychle...

Snímek od té doby zmizel, na zdrojovém odkazu ale stále můžete vidět kopii stránky i s komentáři pozorných Slováků. Policie SR nyní pochopitelně po dotyčném jde, nebude ale úplně snadné jej dostat zpět do země. Spojené arabské emiráty nemají uzavřenou dohodu o automatickém vydávání hledaných osob a záleží v podstatě na královské rodině, zda pro zemi má cenu riskovat ztrátu mezinárodní prestiže a náklonnosti EU kvůli tomu či onomu člověku. Zda Výboh bude vydán, ukáží až další dny a týdny, nalezen byl ale zcela jednoznačně a rád za to jistě nebude.

Miroslav Výboh je tak váženým klientem Ferrari, že se o něm automobilka oficiálně zmínila ve svých materiálech. Foto: Ferrari



Proto se jistě také mohl dostat do blízkosti Charlese Leclerca. Foto: Ferrari



Bohužel pro něj se mu právě to možná stalo osudným. Jako hledaná osoba byl ihned identifikován a Slovensko bude usilovat o jeho vydání. Foto: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, CC0 Public Domain

