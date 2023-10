Mezinárodní agentura pro energii varuje před masovou elektromobilitou, sítě ji nemají šanci zvládnout 23.10.2023 | Petr Prokopec

Zastánci elektromobilů se tváří, že dnešní stamilionové flotily aut prostě vezmete, vyměníte je za dobíjecí vozy, ty zapojíte do zásuvek a už se jede. Nepůjde to, síť na něco takového není stavěná a její kompletní rekonstrukce během relativně krátké doby je prakticky nemožná.

Příští rok vyhlížím docela netrpělivě, a to kvůli jedné drobnosti související s rodinnou chatou. Ta se nachází zhruba 50 metrů od hlavní silnice, a tedy od hlavních rozvodů elektrické sítě. Neznamená to pochopitelně, že bych musel svítit svíčkami a vařit na ohništi. Jenže i tak krátká vzdálenost stačí k tomu, že kupříkladu původní kotel nemůžu vyměnit na elektrický. K tomu by totiž bylo třeba vyměnit onu část sítě vedoucí od silnice k chatě. K něčemu takovému se ovšem společnost ČEZ chystá teprve v příštím roce.

Není to přitom ani deset let, co jsem k poměrně rozsáhlé rekonstrukci musel přistoupit také v pražském paneláku, kde došlo k nahrazení původních hliníkových drátů měděnými. Aktuálně tak již nemám problém zapnout vysavač ve chvíli, kdy jede naplno lednice, mrazák, mikrovlnka a televize. Dříve by ovšem něco takového vedlo minimálně k vyhození jističe, dost možná i k vyhoření některých zásuvek. Přitom tu stále máme spotřebiče, jejich odběr je ve srovnání s dobíjením elektromobilům naprosto zanedbatelný.

Prakticky pokaždé, když mi tedy někdo začne povídat o tom, kterak je elektrická síť na masovou elektromobilitu připravena, dostávám záchvat smíchu. Skutečně totiž nelze celý svět posuzovat dle zcela nového rodinného domu, ve kterém třífázový jistič je naprostým minimem. A ani v jeho případě to nemusí být tak, že nesdílí síť s původní zástavbou vzniklou před mnoha dekádami. A to jsme v Česku, které je v tomto ohledu v podstatě vyspělé.

Jakmile se nicméně přesuneme třeba za oceán do Ameriky nebo pro změnu na východ do takové Gruzie, zjistíme, že mnohde chybí asfalt i dráty elektrického vedení. Lidé si pak sice mohou ve svých domovech rozsvítit, ovšem jen díky dieselovým generátorům produkujícím elektřinu. Ty by pak sice zvládly dobít i bateriový vůz, ale jaký to má smysl?

Právě to je další z mnoha důvodů, proč svět na není na vnucování elektromobility ve velkém připraven. Nyní jej potvrdila i Mezinárodní agentura pro energii (IEA, International Energy Agency). Ta přišla ze zprávou, ze které místy snad až mrazí. „Vlády a úřady musí nahradit ekvivalent pomalu veškeré světové sítě, a to do roku 2040, aby bylo možné udržet světla nahozená,“ praví. Nejde přitom o nic zanedbatelného, celá globální síť dnes čítá více než 80 milionů kilometrů kabelů.

Hlavním problémem je přitom přesně to, co politici nyní tlačí, tedy obnovitelné zdroje. Jen v Americe totiž čekají na připojení k síti solární a větrné projekty o celkovém výkonu 1 500 GW. Jenže proces spojený s jediným zabere zhruba pět let. A i když se pochopitelně může na všech pracovat simultánně, stále zkrátka nelze počítat s tím, že lusknete prsty a vše je vyřešeno. A i když Federální regulační komise pracuje na odstranění byrokracie, elektrické síti se málokdo věnuje.

Nejde tu ovšem jen o čas, ale také o nemalé peníze a obrovskou kooperaci. V tomto ohledu znovu zmíním vlastní zkušenost, a sice výměnu odpadů v panelákových stupačkách. I když šlo o projekt, který byl ku prospěchu všech obyvatel domu, jeho interní vyřešení zabralo tři roky. A to paradoxně jen díky sekundárním koronaviru, jinak by vše trvalo ještě déle. A nyní si představte, že by namísto odpadních trubek šlo o dráty vysokého napětí.

Politici si nicméně vše představují jak Hurvínek válku - buď jsou skutečně tak hloupí či nevzdělaní, nebo slepě kopou za zájmy někoho jiného. Ať tak či onak doporučili bychom jim opustit jejich pražské byty či domy a vyjet se podívat do menších obcí, kde bývá iluzí i instalace 11kW nabíječky, se kterou budete modernější elektromobil nabíjet snadno 10 hodin. Pak by třeba pochopili...

Dobít elektromobil mnohde může být kvůli zastaralé síti nejen náročné, ale prakticky nemožné. Něco takového ovšem politici tlačící masové rozšíření bateriového zjevně netuší. Ilustrační foto: Ionity

