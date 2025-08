Miliardář po 8 letech čekání zrušil svou objednávku silniční Formule 1 Mercedesu, ani po složení 12milionové zálohy nedostal nic před hodinou | Petr Miler

Pamatujete si, co jste přibližně dělali před 8 roky? Je to kus života, leckterý dnes už dospělý člověk byl tou dobou teprve pár let v kondici, kdy dokázal pořádně vnímat dění kolem sebe. Jiní celou tu dobu čekali na objednané auto, Mannymu Khosbinovi ale už došla trpělivost.

„Museli jsme být opilí, když jsme tomuto projektu dali zelenou,” řekl před třemi roky kupodivu stále aktuální šéf Mercedesu Ola Källenius k modelu AMG One. Dnes by celý projekt silniční Formule 1 asi nehodnotil jinak. Však letos se nacházíme dlouhých 8 let od chvíle, kdy Mercedes auto odhalil. A i po takové době a nespočtu problémů s jeho uvedením do prodeje je pro automobilku dál spíš zdrojem problémů než potěchy.

Připomíná to i krok Mannyho Khoshbina, amerického byznysmena v oblasti realit, který se stal přinejmenším korunovým miliardářem a během uplynulé dekády kupoval výjimečná auta jako na běžícím pásu. V roce 2017 jeho pozornosti neunikl ani AMG One, který si podle svých vlastních slov ihned zamiloval a na vůz složil zálohu jako jeden z prvních na celém světě. Od té doby měl u Mercedesu 0,5 milionu Eur, víc jak 12 milionů korun. A už asi tušíte, čeho se od té doby dočkal.

Je to „eine gigantische Schei...”, jak by spolu se Zdeňkem Pohlreichem nejlépe shrnuli sami Němci. Khoshbin přitom ze seznamu čekatelů nikdy nezmizel, naopak byl s automobilkou po celou tu dobu v kontaktu a na jaře loňského roku ho pozvala, aby si specifikoval svůj exemplář. Přesto auto dodnes nedostal, třebaže se One propracoval do sériové výroby a lidé jako Valtteri Bottas (na fotce výše) nebo George Russell svá auta obdrželi, ač si je objednali později.

Chování automobilky k zájemcům o tento vůz bylo vždy zvláštní, což ukazuje také fakt, že tak nějak hodila přes palubu americké zájemce. I když si z 275 prodaných vozů plných 55 objednali právě Američané, nebylo to dost na to, aby se automobilka obtěžovala s jeho silniční homologací pro USA. Auto tak mělo být dodáno tamním kupcům pouze na tzv. Gatesovu výjimku s limitem 4 000 najetých km za rok. U tohoto vozu se zdálo, že to bude jedno, ale Mannymu to na dobrém pocitu podle jeho vlastních slov nepřidalo.

Co bylo poslední kapkou do v poháru trpělivosti, íránsko-americký byznysmen neuvádí, na videu níže zrušení objednávky komentuje tak trochu mezi řečí, už dříve ale zveřejnil ceny některých příplatků, které jej také nemohly nadchnout. Auto s pořizovací cenou 2,75 milionu USD (přes 58 milionů Kč) je samo o sobě drahé, to ale neznamená, že vám k němu automobilka dá něco zadarmo. Šestibodové bezpečností pásy za 5 000 Eur (123 tisíc Kč) jsou jistě absurdně drahé, není to ale nic proti paketu Formule 1, který vyjde na 85 000 Eur (asi 2,1 milionu Kč) a nedostanete s ním zase o tolik víc než barevné připodobnění vozu k monopostu F1.

Největší absurdita je ale originální plachta na vůz, za kterou Mercedes žádá - podržte se - 2 500 Eur, tedy asi 61 tisíc Kč. Tolik peněz za „kus hadru”? „Možná přes něj radši hodím deku,” žertoval svého času Manny K. Nakonec nevzal deku, ale ručník a místo na auto jej hodil do ringu své objednávky. Samotného ho to mrzí, jistě ale není těžké chápat, proč to udělal - 8 let čekání na nic po složení takové zálohy je opravdu silná káva a celá situace jen ukazuje, v jak mizerné situaci se Mercedes dnes nachází. Pokud se takto chová ke smetánce svých klientů, kteří mu platí předem takové peníze, jak se asi bude chovat k vám, až si u něj budete chtít pořídit něco „normálního”?

Věříme, že za 10 nebo 20 let se na AMG One bude hledět jinak, dnes je to ale prostě jedno velké fiasko, pro Mercedes hlavně zdroj problémů. I protežování těch, kteří si vůz objednali později, ale patří mezi celebrity, před méně proslulými zájemci, jež na vůz čekali od jeho odhalení, je kontroverzní praktikou. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Manny Khoshbin@Youtube

Petr Miler

