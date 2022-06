Miliardář popsal chování Mercedesu k jeho váženým klientům, do poslední chvíle netušili, že je hodí přes palubu před 8 hodinami | Petr Prokopec

Ze sledu událostí se zdálo být pravděpodobné, že se vše semlelo rychle a nečekaně. Přesto je pozoruhodné, že se o nastalém stavu zákazníci dozvídají primárně z doslechu, bez omluvy a jejich platby se automobilka ani neobtěžuje vrátit.

Před dvěma měsíci si Manny Khoshbin převzal nový přírůstek do své garáže, Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition. Ten byl inspirován předloňským monopostem Formule 1 třícípé hvězdy, oproti standardnímu provedení tak dostal unikátní lak i specifický interiér. Německá automobilka tuto verzi nabídla pouze lidem, kteří si objednali hypersport AMG One, teoreticky tak mohlo vzniknout jen 275 exemplářů. Finální produkce ale dost skoro jistě nižší, neboť ne každý ze šťastlivců vybraných třícípou hvězdou této možnosti využil.

Momentálně je však otázkou, zda automobilka nakonec ještě nebude muset přebírat auta od lidí zpátky. Mercedes-AMG One byl totiž před několika málo dny konečně oficiálně odhalen. S dobrou zprávou ovšem dorazila i ta špatná, neboť třícípá hvězda oznámila, že vůz nebude prodáván v USA, neboť nezískal a nezíská homologaci pro provoz na tamních silnicích. Něco takového v uplynulých pěti letech nezaznělo, auto naopak Američané kupovali. Už ze sledu událostí jsme tak pojali podezření, že Mercedes své nejváženější klienty zpoza oceánu hodil přes palubu bez varování, na poslední chvíli. A přesně to se teď potvrdilo.

Sám Khoshbin ostatně ještě na sklonku dubna uváděl, že AMG One má objednaný a neskutečně se na něj těší, to můžete sami vidět na druhém videu níže. Na tom prvním pak známý sběratel a přinejmenším korunový miliardář uvádí, že zpráva o nedostupnosti vozu pro USA se k němu donesla před pouhými třemi dny. A nedá se říci, že by Mercedes přišel s omluvou a penězi zpět, ale k tomu se ještě dostaneme.

Ze zveřejněného je patrné, že Mercedes k rozhodnutí nechat USA být a o homologaci se ani nepokoušet, přistoupil až v posledních týdnech. Podle všeho byl pod obrovským tlakem ze strany bohatých držitelů rezervací zbytku světa, však třícípá hvězda od roku 2017, kdy představila produkci blízkou verzi, soustavně příchod sériového modelu odkládala. Podle dostupných informací řešila jeden problém za druhým, hlavně pak v souvislosti s pohonnou jednotkou převzatou přímo z F1.

Jakkoli se nakonec vše povedlo nějak vyřešit, neobešlo se to bez rezignace na některé cíle. A bez zajímavosti není, že vůz svou dynamikou zaostává za předchozími informacemi. Při pohledu na výkon produkovaný hned pěti jednotkami zde tak máme jisté zklamání, které navíc ještě umocňuje fakt, že AMG One nesmí na americké silnice. Zklamání lze vyčíst i z Khoshbinovy tváře, jakkoli americký miliardář nepřestává věřit, že na homologaci se stále ještě pracuje. To je ale nemístný optimismus, automobilka by stěží současně pracovala na nápravě věcí a v oficiální tiskové zprávě oznamovala celému světu, že USA mají smůlu. Tohle prostě už vzdala.

Pikantní je, že německá automobilka se Khoshbinovi ani omluvila, ani nevrátila peníze, které musel za vůz zaplatit. To opravdu není vybrané chování k těm nejlepším z nejlepších zákazníků. Je navíc jasné, že není jediným podobným člověkem v USA, který má smůlu, jakkoli přesný počet objednávek vozu z toho či onoho místa světa nikdy nebyl zveřejněn.

Jsme tedy opravdu zvědavi, jak se celá kauza vyřeší. Sám Khoshbin se ale jistě nezhroutí, když AMG One nedostane. Objednané má totiž ještě další rychlé stroje, navíc ve všech případech ještě exkluzivnější. Bugatti Bolide totiž vznikne jen ve 40 kusech, Koenigsegg Jesko v 75 a Aston Martin Valkyrie Spider v 85. Všechna auta navíc disponují vyšším výkonem než Mercedes, Bugatti je pak dokonce i lehčí.

Mercedes-AMG One bude vyroben jen ve 275 kusech, z nichž jeden měl převzít i známý sběratel Manny Khoshbin. Ten však nově uvedl, že do poslední chvíle neměl tušení, že vůz nebude homologován pro americké silnice. Foto: Mercedes-Benz

