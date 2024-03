Miliardář před 7 roky složil zálohu na silniční Formuli 1 Mercedesu. Dodnes nemá nic, odhalil aspoň ceny příplatků včera | Petr Miler

Je to největší moderní průšvih Mercedesu a tento příběh jen připomíná jeho skutečné rozměry. Třícípá hvězda se navíc ani v této pozici nestydí říci si o absurdní peníze za docela obyčejné příslušenství.

„Museli jsme být opilí, když jsme tomuto projektu dali zelenou,” řekl před dvěma roky stále aktuální šéf Mercedesu Ola Källenius k modelu AMG One. Dnes by celý projekt silniční Formule 1 asi nehodnotil jinak. Však letos se nacházíme dlouhých 7 let od chvíle, kdy Mercedes auto odhalil. A i po takové době a nespočtu problémů s jeho uvedením do prodeje je pro automobilku dál spíš zdrojem problémů než potěchy.

Připomínají to i slova Mannyho Khoshbina, amerického byznysmena v oblasti realit, který se stal přinejmenším korunovým miliardářem a během uplynulé dekády kupoval výjimečná auta jako na běžícím pásu. V roce 2017 jeho pozornosti neunikl ani AMG One, který si podle svých vlastních slov ihned zamiloval a na vůz složil zálohu. A už asi tušíte, čeho se od té doby dočkal.

Je to „eine gigantische Schei...”, jak by spolu se Zdeňkem Pohlreichem nejlépe shrnuli sami Němci. Khoshbin ze seznamu čekatelů nezmizel, automobilka je s ním nadále v kontaktu, ani v březnu roku 2024 ale auto nemá. A hned tak ho ani mít nebude, třebaže se One v mezičase propracoval do sériové výroby.

Jak sám uvádí, teprve nyní se na něj Mercedes obrátil s tím, že si může vůz naspecifikovat. Odhaluje také, že automobilka do dnešního dne vyrobila pouhých 80 exemplářů z plánovaného počtu 275 vozů a ten jeho bude mít pořadové číslo 262. Člověk nemusí být geniální matematik, aby si spočítal, že se svého vozu stěží dočká dřív než zkraje roku 2026 - neskutečných 9 let po složení původní zálohy.

Díky tomu, že si auto může specifikovat, se aspoň dozvídáme ceny některých příplatků. Auto s pořizovací cenou 2,75 milionu USD (přes 64 milionů Kč) je samo o sobě drahé, to ale neznamená, že vám k němu automobilka dá něco zadarmo. Šestibodové bezpečností pásy za 5 000 Eur (127 tisíc Kč) jsou jistě absurdně drahé, není to ale nic proti paketu Formule 1, který vyjde na 85 000 Eur (2,2 milionu Kč) a nedostanete s ním zase o tolik víc než barevné připodobnění vozu k monopostu F1.

Největší absurdita je ale originální plachta na vůz, za kterou Mercedes žádá - podržte se - 2 500 Eur, tedy asi 64 tisíc Kč. Tolik peněz za „kus hadru”? „Možná přes něj radši hodím deku,” žertuje Manny K. na videu níže, které vám odhalí další pikantní detaily z dosud sedmileté ságy o nakupování tohoto vozu.

Nejhorší ale nakonec je, že i když si Khoshbin počká takovou dobu a zaplatí miliony za extra prvky, jako Američan stejně nedostane vůz, se kterým by mohl normálně jezdit po veřejných silnicích. I když si z 275 prodaných vozů plných 55 objednali právě Američané, nebylo to dost na to, aby se automobilka obtěžovala s jeho silniční homologací pro USA. Auto tak bude možné po tamních silnicích prohánět pouze na tzv. Gatesovu výjimku s limitem 4 000 najetých km za rok. U tohoto vozu to zrovna bude jedno, málokdo s ním bude chtít jezdit víc, ale přesto to na dobrém pocitu po všech těch patáliích nepřidá.

Zdá se, že Mercedes dál stíhají problémy nejen ve skutečné Formuli 1, kde při včerejším prvním závodě sezóny 2024 v Bahrajnu opět předvedl rozpačité představení, ale dál jej pronásledují i v případě silniční F1, která z jeho úspěchů v královně motorsportu vzešla. Inu, každá série úspěchů jednou končí...

Věříme, že za 10 nebo 20 let se na AMG One bude hledět jinak, dnes je to ale prostě jedno velké fiasko, pro Mercedes hlavně zdroj problémů. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Manny Khoshbin@Youtube

Petr Miler

