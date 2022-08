Miliardář půjčil svá Bugatti zaměstnancům konkurenční automobilky, jejich kvalitám se nestačili divit včera | Petr Prokopec

Jít o lidi ze škodovky, člověk by ještě chápal, že se najednou ocitli v jiném světě, tady se ale bavíme o zaměstnancích značky, která sama nemá problém vyrábět auta s cenou v řádu desítek milionů korun. Přesto je Bugatti zjevně i vedle McLarenů jiná liga.

Realitního magnáta Manuchehra Khoshbina, známého spíše jako Mannyho Khoshbina, vám jistě představovat nemusíme, na našich stránkách o něm byla řeč už mnohokrát. Pochopitelně vždy v souvislosti s jeho impozantní sbírkou supersportů, ve které čestné místo zaujímá značka McLaren. Miliardář iránského původu u ní nakoupil modely jako P1, Senna či Speedtail, jakkoli druhý zmíněný již nevlastní. Okruhový speciál, který jen shodou okolností dostal registrační značky, totiž dle svých slov nevyužil tak, jak by se slušelo. A právě proto ho poslal do světa.

Mimo tuto trojici nicméně Manny propadl hlavně modelu SLR, na kterém britská automobilka pracovala ještě s Mercedesem. Do jisté míry pak stál i za koncem spolupráce těchto firem, neboť každá měla o finálním produktu trochu jiné představy. Celkově vzniklo 2 157 kusů, z nichž hned devět patří právě Mannymu. Není tak vlastně překvapivé, že některé z nich svěřil divizi MSO, aby z nich vykřesala přesně to, čím od počátku měly být. Tedy do jisté míry ultimativními speciály na značkách, jako tomu bylo u McLarenu Senna.

Právě díky této adoraci je Manny ve Wokingu, kde britská automobilka sídlí, velmi dobře znám. A jelikož se on i zástupci značky vyrazili do Monterey, kde probíhá každoroční přehlídka exkluzivních aut, slovo dalo slovo a Khoshbin pozval hned dva designéry McLarenu na projížďku ve vozech své další srdcové značky. Tou je Bugatti, přičemž Manny vlastní jak Veyron, tak i Chiron. Objednaný pak má i extrémní Bolide.

Co by nicméně u jiné automobilky mohlo vést k vyhazovu, to zřejmě v případě Britů povede k horečnatému jednání nad dalším směřováním automobilky. Alex Alexiev a Steve Crijns totiž byli z obou aut z Molsheimu nadšeni, zejména z jejich techniky. Evidentně ani léta práce pro McLaren je nepřipravily na konfrontaci s mocným motorem 8,0 W16, který v případě Mannyho aut dává až 1 500 koní výkonu, jeho servírování ale probíhá s takovou nonšalancí, že vám ani nepřijde, že řídíte tak extrémně silný a rychlý vůz.

Z obou mužů má první zmíněný u značky na povel design interiérů. Mimo jiné tak navrhl třeba třímístný vnitřek onoho modelu Speedtail. Jak nicméně sám dodává, Bugatti je tak trochu jiná liga a především Chiron je jakousi pojízdnou sochou, která byla vytříbena prakticky k dokonalosti. Zní to všechno jako pochvala, dokonale pozitivně ale všechna jejich slova nevyznívají.

Alexiev i Crijns se shodují v tom, že moderní auta právě kvůli snaze o maximální kultivovanost začínají přicházet o drama, které jejich předchůdce obklopovalo. To je z určitého úhlu pohledu na škodu, jako v nadšencích v nich tak nakonec o trochu větší dojem zjevně zanechal Veyron, který byl ve srovnání s Chironem pořád poněkud neotesaný, jakkoli je třeba to brát velmi relativně.

Oba designéři se proto přimlouvají, aby se Bugatti u svých dalších modelů poněkud vrátilo ke svým novodobým kořenům. Možná by proto nebylo od věci, kdyby Manny nechal pár lidí z Molsheimu svézt v britských strojích. V důsledku toho bychom se totiž od obou značek mohli dočkat opravdu zajímavých novinek.

Bugatti Chiron Hermes Mannyho Khoshbina ohromil i designéry McLarenu, u vytržení byli hlavně z jeho motou 8,0 W16 a jemnosti, jakou servíruje svůj jinak brutální výkon. Foto: Bugatti

