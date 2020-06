Miliardář si koupil své už čtvrté Bugatti, asi aby konečně měl nějaké na ježdění před 5 hodinami | Petr Miler

Uvážíme-li, že Bugatti pod křídly koncernu VW vyrobilo nějakých 750 aut, je vlastnictví hned čtyř z nich docela bláznivá věc. Důvodem je tady ale zřejmě víc než pouhé „syslení”.

Manny Khoshbin je na našich stránkách pravidelným hostem a vzhledem k tomu, že si loni objednal nová auta za 398 milionů Kč, tomu tak asi ještě chvíli bude. Pokud ale máte pocit, že nás bude jen zásobit informacemi o vozech, o kterých se už dříve zmiňoval, mýlíte se, kupuje další. A i tyto nové akvizice mají daleko k obyčejným.

Nejnověji se íránský imigrant, který se v Americe doslova z ničeho vypracoval na minimálně korunového miliardáře obchodováním s realitami, pochlubil dalším novým Bugatti. Dalším říkáme proto, že má už tři a byť s nimi skoro nejezdí, stojí ho každý rok majlant. Ani to jej ale neodradilo od koupě čtvrtého.

Ke dvěma Veyronům a jednomu Chironu přidal další Veyron, který prý koupil za „vražednou cenu”. Nevíme, co to znamená, patrně peníze, za které by normální člověk musel zavraždit pár lidí, Khoshbin, který si Bugatti podle svých slov kupuje jako symbol úspěchu a dobrou investici, to ale jistě vidí jinak. Jako symbol úspěchu a dobrou investici jistě spatřuje i tohle auto, oproti ostatním, která vlastní, je ale přece jen odlišné.

Je to totiž jediný původní Veyron z roku 2006, navíc bez jakýchkoli dodatečných úprav. Také nelze říci, že by s ním nikdo nejezdil, neboť na tachometru má už asi 23 tisíc kilometrů. To může být také podle některých Khoshbinových komentářů pravý důvod k pořízení - realitní magnát svými Bugatti jezdí rád, ale pokud jsou současně investicemi, opotřebovávejte si unikátní Veyron Mansory, Chiron Hermés nebo Veyron Grand Sport, když si můžete koupit čtvrté, už ojeté a „levné” Bugatti?

Nejsme si jisti, jestli Manny K. po čase nezjistí, že i původní nedotčený Veyron, třebaže s 23 tisíci km, je potenciální cennost, a tak nebude potřebovat páté Bugatti, nakonec Mercedesů SLR McLaren má také pět. Ale to nechme času a pro tuto chvíli mu pogratulujme k další zajímavému rozšíření už tak extrémní kolekce super- a hyperaut všeho druhu. Jak jezdí to poslední, můžete sami vidět na jeho videu níže, prý přes 14 let staří působí lépe než jakékoli nové auto.

Zdroj: Manny Khoshbin@Youtube

Petr Miler