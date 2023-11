Miliardáři ovládajícímu Aston Martin i s týmem F1 staví novou superjachtu, zatím je obestřena tajemstvími včera | Petr Prokopec

/ Foto: Aston Martin

Budoucnost zejména formulové stáje Aston Martin je nyní ve hvězdách, budoucnost jejího majitele je ale aspoň trochu jasnější. V roce 2025 si převezme novou, na zakázku postavenou 80metrovou loď. A bude to znovu něco.

Už za 10 dnů si na Disney+ odbude svou premiéru čtyřdílný seriál dokumentující pozoruhodný úspěch týmu Brawn GP. Britská stáj totiž do sezóny 2009 vstupovala jako naprostý outsider, skoro garážová záležitost postavená na troskách bývalého továrního týmu Hondy. Přesto se na konci sezóny radovala z titulu šampiony mezi konstruktéry, stejně jako se Jenson Button stal mistrem světa mezi jezdci. Tím se příběh v podstatě uzavřel, neboť následující rok byla stáj pohlcena Mercedesem, který pochopitelně přistoupil k jejímu přejmenování. Brawn GP je tak jediným týmem v celé historii, jenž vyhrál již během své debutové sezóny. A na vrcholu slávy prakticky zanikl.

Přesunout se můžeme do letošního roku, v jehož počátku se zdálo, že se historie může tak trochu opakovat díky jiné britské stáji. Od prvního závodu se totiž do popředí dral Aston Martin a Fernando Alonso si připisoval jedno pódiové umístění za druhým. V pár závodech se dokonce zdálo, že by mohl pokořit i Maxe Verstappena, na nic takového ale nakonec nedošlo, místo toho jsme byli svědky volného pádu. V posledních dvou měsících Aston nepředvedl skoro nic, stáj v Poháru konstruktérů klesla z třetí příčky na pátou a až dnešní závod v Sao Paulu dává naději na obrat.

Aston Martin přesto začal ztrácet jako svého času Brawn GP, ten se ovšem nakonec dokázal na výsluní udržet. A po několikaleté pauze se díky investici třícípé hvězdy vrátil nahoru jako nový šampion. O podobném záměru se nyní spekuluje i v případě Astonu a pro Strolla by to dávaůlo smysl - kdyby stáj skutečně prodal, nebude muset litovat, neboť by za ni dostal mnohem víc, než kolik za ni kdysi zaplatil. Následně by se mohl vydat relaxovat na svou novou superjachtu, o které donedávna ještě nikdo neměl ani ponětí, i když na její objednání došlo již v roce 2021.

Vše vyplynulo na povrch během posledních dnů, kdy společnost Feadship, jenž má stavbu na starosti, sestavila trup lodi a nechtěně ji tak ukázala nadšencům mapujícím dění v tomto oboru. Jachta známá jako Project 714 má být zcela mimořádná, protože ale zatím nemá ani palubu, strojovnu či honosné interiéry, je obestřena mnoha tajemstvími. Známa je délka, která činí asi 80 metrů. To na první pohled může vypadat jako posun dolů, neboť Stroll donedávna vlastnil 96,6metrovou jachtu Faith postavenou toutéž společností. Jenže tu kupoval z druhé ruky. Následně ji pak sice nechal přestavět, ani tak se však nevyhnul kompromisům. S těmi již novinka spojována být nemá.

Lze už se jen ptát, zda s jachtou, která bude dokončena v roce 2025, má Stroll stejné plány jako s tou dosavadní. Faith totiž pravidelně a úspěšně pronajímal - za 1,5 až 2 milionu dolarů (cca 34,86 až 46,47 milionu korun) týdně bez paliva a poplatků si ji půjčovaly i celebrity jako Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones či Beyonce a Jay Z. Protože ale tohle má být jeho oáza klidu, příliš to tak zatím nevypadá. Vše ale může záviset na osudu formulového, třebaže Strollovy aktivity - ovládá mimo jiné i automobilku Aston Martin - jsou mnohem širší a nouzí jistě netrpí.

Jachta Faith Lawrence Strolla byla původně pojmenována Vertigo. Stroll ji v mezičase již prodal Michaelu Latifimu, který je skrze svou společnost Nidala zaháčkován v McLarenu. Mimo to je otcem Nicolase Latifiho, který dříve jezdil za Williams. Foto: Feadship, tiskové materiály

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

