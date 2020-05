Miliardářská rezidence na vrcholu hory skrývá záplavu luxusu a galerii pro 20 aut před 10 hodinami | Petr Prokopec

Toto honosné stavení dostalo do vínku unikátní galerii jako stvořenou pro milovníka čtyř kol. Mimo to má i separátní garáž, bazén nebo vinný sklípek pro 650 lahví.

Vlastnit automobilovou sbírku je na jedné straně nemalá potěcha. Na straně druhé je však třeba počítat s péčí, kterou tato kratochvíle vyžaduje. Můžete si na ni samozřejmě najmout pomocnou sílu, nicméně v takovém případě se budete připravovat o šťastné chvilky vlastnictví. I mnoho milionářů či miliardářů totiž těší, že si svůj vůz mohou umýt a tak se s ním pomazlit, aniž by je kdokoliv obviňoval z podivné obsese. Nemělo by nás nicméně překvapit, že o to více se s nimi následně hodlají pochlubit.

Právě někoho takového by mohla zaujmout nabídka nemovitosti v Los Angeles, konkrétně na adrese 12255 Sky Lane v Brentwoodu, jejímž dominantním prvkem je střešní galerie určená pro dvacet aut. Napojena je na hlavní příjezdovou cestu, stejně jako z ní může majitel následně dostat skrze sestupnou spirálu do garáže. Ta je určena pro dalších šest vozů, v rámci samotného domu tedy můžete ustájit působivou sbírku.

Jak jsme již zmínili, galerie je umístěná na střeše, tedy na vrcholku celé usedlosti. Zatímco tedy může každý obdivovat vaši kolekci aut, vy se můžete kochat pohledem na celé okolí. I proto, že dům stojí na kopci pokrytém vinicemi, načež vám nic nebrání ve výhledu, a to až k samotnému oceánu. Totéž vás ostatně čeká také při ponoření do bazénu, který se nachází o dvě úrovně níže. Na druhou stranu, pokud toužíte po soukromí, nemusíte nemovitost měnit. Stačí jen zamířit dovnitř.

Rezidence na ploše 1 551 metrů čtverečních nabízí jedenáct koupelen a sedm ložnic, z nichž každá rovněž nabízí působivý výhled do okolí. Na výzdobu bylo použito dřevo, kámen či mramor, stejně jako kovové doplňky. To ostatně platí také o soukromém kině pro 15 osob, stejně jako o rozsáhlé tělocvičně. Mimo to v době nechybí ani soukromé lázně, které nabídnou dokonalou očistu těla a ducha za pomoci optimalizovaného osvětlení a purifikace vzduchu i vody.

Působivé je, že veškeré systémy v domě jsou digitalizovány, ovládat je tedy můžete na dálku skrze mobilní telefon. K dispozici rovněž máte i vinný sklípek na 650 lahví, jednotlivá patra rezidence pak propojují nejen točité schody, ale také dva výtahy. Postaráno je tedy o vše, co má přispět k bezstarostnému kalifornskému životu. Abyste si jej ovšem mohli dopřát, budete potřebovat 29 995 000 dolarů, tedy více jak tři čtvrtě miliardy korun. Pro nikoho jiného než pro miliardáře tohle bydlení není.

Kalifornská rezidence počítá s působivou střešní galerií pro dvacet aut, k mání je ovšem za více než tři čtvrtě miliardy korun

Zdroj: Douglas Elliman

