Miliardářské bydlení v horách skrývá záplavu luxusu a obří garáž pro 100 aut před 2 hodinami | Petr Prokopec

Někdo opravdu bohatý si musel nechat postavit rezidenci s 30 ha pozemku, garáží velikosti hangáru a libůstkami, jako soukromé kadeřnictví nebo kino. Celé to prodává za půl miliardy.

Čas od času se v nabídce realitních agentů objeví usedlost, která stoprocentně patřila fanouškovi automobilů. Svědčí o tom především pozornost, jaká byla věnována garáži. Některé se totiž chlubí utajeným vjezdem, jiné připomínají Batmanovu jeskyni a u dalších byste našli natolik exotické materiály, že obyčejní lidé ani nemají tušení o jejich existenci. Ta, kterou vám ale představíme dnes, že žádnou podobnou extravagancí nechlubí. Jen je zkrátka velká, opravdu velká.

Tato rezidence se nachází v americkém Coloradu a je nabízena za 19 999 000 USD (cca 502 milionů Kč). Za toto jmění je nabízen pozemek o rozloze 30 hektarů. Obytný dům má dva tisíce metrů čtverečných obytné plochy, na kterých se nachází šest ložnic a čtrnáct koupelen. Dále nechybí vnitřní bazén, vinný sklípek či vlastní kino. A aby toho nebylo málo, majitel má k dispozici dokonce i vlastní kadeřnictví.

Veškeré interiéry jsou zařízeny ve stylu Feng-šuej, i proto obydlí nepůsobí jako typický americký kýč, kde stěny jsou pokryty bezpočtem obrazů, kožešin, paroží či dřevěných dekorů. Oslovit by tak mohlo kohokoliv včetně Evropanů s poněkud odlišným vkusem. Nový vlastník současně musí milovat samotu, neboť usedlost se nachází na konci soukromé silnice zvané Chris Drive a je obklopena pouze lesy, do nejbližšího městečka Evergreen to jsou čtyři kilometry.

Na druhou stranu to ovšem znamená, že některé komunikace má majitel jen pro sebe. I proto by vlastně neměla překvapit ona garáž, jež zaujme svou velikostí. Má plochu 2 500 metrů čtverečných, pojme prý přes 100 aut a její součástí je jedna ložnice a dvě koupelny - zřejmě pro mechaniky.

Jak je patrné z fotografií, stávající majitel (podle dostupných informací jde o Richarda Berryho) je milovníkem hlavně amerických strojů, nicméně nepohrdl ani koupí Bugatti či Lamborghini. Povšimnout si můžeme také několika obytných vozů, stejně jako závodních speciálů, jež byly skutečně používány. Ochrannou helmu s kombinézou si ovšem vlastník uschoval v rozsáhlém šatníku. Ten samozřejmě součástí koupě je, nikoliv však jeho náplň. Stejně tak bude nový majitel muset přijít se svou vlastní kolekcí vozů - místa pro ni má dost.

Pokud máte opravdu rozsáhlou sbírku aut, rezidence v Coloradu s obří garáží by mohla být vaším ideálem. Zvláště když samotné obydlí není typickým americkým kýčem

Zdroj: Liv Sotheby's

Petr Prokopec