Miliardová superjachta arabského šejka je na prodej, uvnitř je to plovoucí palác plný luxusu

/ Foto: Worth Avenue Yachts, tiskové materiály

Jen málokterá jachta dokáže pobrat 36 lidí, kteří se budou mít jako v ráji. Jednadevadesátimetrový Moonlight II mezi ně patří, pane vám ovšem bude říkat až poté, co vysázíte na dřevo miliardy korun.

Po dovolené strávené na lodi touží řada lidí. Dnes není problém si takový sen splnit, třeba v Chorvatsku vás týden na dvanáctimetrové jachtě určené osmi lidem vyjde na něco málo přes 30 tisíc korun. Průkaz vůdce malého plavidla pak stojí jen pár stokorun, ve finále tak nakonec můžete utratit i méně, než když s přáteli vyrazíte do kempu u Máchova jezera. Je nicméně třeba, abyste se jaksepatří uskromnili, neboť v podpalubí se kromě tří kajut, kuchyně s jídelním koutem a minikoupelny nic víc nenachází.

Pokud zrovna takovou oběť podstoupit nehodláte a peníze pro vás nepředstavují problém, pak by vám neměla uniknout nejnovější nabídka na poli luxusních jachet. Na prodej je totiž 91,4metrový plovoucí palác zvaný Moonlight II. Ten v posledních letech patřil jednomu z arabských šejků, jehož rodina vládne v Abú Zabí. Nebyl to nicméně on, kdo si ji původně objednal. Jachtu si totiž jako první majitel pořídil již v roce 2005 magnát Andreas Liveras, který i překvapivě stavbou pověřil spíše neznámé loděnice Neorion Syros.

Řekové se přitom postarali hned o dvojí zrození, 15 let po premiéře totiž jachta prošla opravdu náročnou renovací. Během ní byla natažena z původních 85,3 metrů na současnou délku. Aktuálně tak nabízí 2 400 metrů čtverečných podlahové plochy, tedy čtyřiatřicetinásobek běžného bytu 3+1. V osmnácti kajutách přitom zvládá pohostit 36 návštěvníků, o které se stará stejný počet posádky. Na horní palubu pak bylo trochu neobvykle usazeno apartmá majitele, aby ten měl snadný přístup na promenádu, k privátní vířivce či do kina.

Většina z kajut pro hosty se pak nachází na hlavní palubě, kde nechybí ani jídelna se dvěma obřími stoly, k nimž se všichni snadno vejdou. Dále lze zmínit i velký salónek, jehož součástí je bar či piano. Další bar se nachází na sluneční palubě, stejně jako druhá vířivka a helipad. Pokud pak hosté či majitel pro změnu zamíří do podpalubí, mohou se nechat hýčkat v plovoucích lázních, jejichž součástí je i soukromé kadeřnictví. S profesionály ve svém oboru je pak možné počítat rovněž ve fitness centru.

Celý interiér je vyveden ve stylu Art Deco, přičemž v hojné míře jsou použity tradiční řecké elementy. Pohon pak mají na starosti dva motory Caterpillar, které zvládají vyvinout cestovní rychlost 13 uzlů (24,1 km/h). To zrovna není závratné tempo, na palubě této jachty ale nejspíše nikdo nikam pospíchat nebude. A to nejspíše ani v případě pronájmu, který vychází na 1 080 000 USD (cca 23,6 milionů Kč) týdně. Jak jsme ale zmínili, loď je také na prodej, a to za 91 mil. USD, tedy skoro přesně 2 miliardy korun.

Moonlight II je skutečným plovoucím palácem, kde vám nebude chybět naprosto nic. Ať se však již rozhodnete pro pronájem či rovnou pro koupi, hluboko do kapsy nesmíte mít ani náhodou. Foto: Worth Avenue Yachts, tiskové materiály

Zdroj: Worth Avenue Yachts

