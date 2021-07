Muž se chce nechat pochovat jako nikdo před ním, bude to pohřeb za 5,5 milionu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Morgan Motor Company

Někdo chce ve velkém stylu žít a jiný podobným způsobem ze světa odejít. A Philip Allen chce obojí, proto již chystá svůj vlastní pohřeb za 5,5 milionu a na věčnost odejít oblečen v krokodýlí kůži za volantem milovaného Morganu.

O příslovečné lásce až za hrob jste nejspíše již slyšeli, o australském milionáři Philipu Allenovi však nejspíše nikoliv. Je to nicméně právě on, kdo daná slova hodlá dotáhnout do reality. V rozhovoru pro magazín Retromotive totiž zmínil opravdu kuriózní plán svého pohřbu. Rakev bude totiž tvořit obrovský kontejner, ve kterém bude Allen pochován spolu se svým milovaným vozem. Tím je Morgan Aeromax, který se pyšní dřevěným rámem, a tak je vlastně docela vhodný i jako „futrál“.

Allen dodal, že až nadejde jeho chvíle, přeje si být částečně mumifikován. Poté jej pohřební služba má oháknout do saka, kalhot a bot z krokodýlí kůže a usadit dovnitř vozu. Jednu ruku pak chce mít australský milionář položenou na volantu, zatímco ve druhé bude držet doutník. V této póze pak má zůstat navždy, stejně jako nemá jediné úhony pod zemí dojít i samotný vůz. Kontejner proto bude hermeticky zapečetěný a Morgan dokonce zamíří i na speciální stojánek, aby nedošlo k vyfouknutí pneumatik.

Je to jistě bizarní přání, navíc ani v nejmenším levné. Allen totiž uvedl, že celý obřad, jenž zároveň zahrnuje i zalití celého kontejneru betonem, jej vyjde na 75 tisíc australských dolarů (cca 1,2 milionu Kč). K tomu je navíc třeba připočíst cenu samotného vozu, který milionář koupil v roce 2014 za tučných 265 000 AUD (4,28 milionu Kč). To je vyšší suma, než na jakou Aeromax vyšel jako nový, vše ale má své opodstatnění, a to už jen ve výjimečnosti - vyrobeno bylo totiž pouze 100 kusů.

Tento konkrétní exemplář si navíc objednal Richard Hammond, který jej posléze prodal. Dle Allena, který s ním má být v kontaktu, ale tohoto rozhodnutí neskutečně lituje. Změnit je ale s ohledem na milionářovi záměry již nebude moci. Stejně jako australský motocyklový závodních Chris Vermeulen, který byl druhým majitelem v pořadí a od nějž Allen vůz osazený osmiválcem od BMW koupil. Zajímavé přitom je, že oba vlastnili Aeromax pouhé tři roky.

Allen je tedy vozu daleko věrnější, ostatně jak dodává, koupit jej chtěl již jako nový. Nicméně v té době byla již kompletně celá produkce rozebrána, a to celebritami či loajálními zákazníky Morganu. Jak jsme tedy zmínili již v úvodu, v tomto případě skutečně jde o lásku až za hrob. A jakkoliv se najde mnoho lidí, kteří si při diskuzi o australském milionářovi budou ukazovat prstem na čelo, my mu snad i závidíme.

Morgan Aeromax vznikl pouze ve sto kusech, přičemž každý disponoval osmiválcem BMW naladěným na 380 koní. S tímto výkonem pak kupé s dřevěným rámem zvládlo sprint na stovku pod 5 sekund a nejvyšší rychlost 257 km/h. Ani se tak australskému milionáři nedivíme, že v něm chce být pohřben. Ilustrační foto: Morgan Motor Company

Zdroj: Retromotive přes Daily Mail

Petr Prokopec